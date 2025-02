Effacer le moule du plafond de votre salle de bain: un guide étape par étape

Vous vous demandez comment retirer la moisissure d’un plafond de salle de bain? Suivez ces étapes simples pour éliminer la moisissure pour de bon.

La moisissure a une façon incroyable de se présenter dans les salles de bains, les sous-sols et autour ou derrière les plinthes. L’essentiel est que les spores de moisissure se trouvent dans chaque ménage. Cependant, la moisissure ne peut pas se développer si l’humidité est éliminée.

Vous ne pouvez pas et ne pourrez jamais contrôler la moisissure si les niveaux d’humidité ne sont pas contrôlés et si le moule a pénétré une surface organique et a commencé à le décomposer. Il pourrait s’agir de surfaces telles que des cloisons sèches, de la maçonnerie ou du bois. L’autre défi est que la moisissure est partout, et il existe de nombreux types de moules communs.

La bonne nouvelle est que si une surface a été peinte et que la moisissure n’a pas trouvé son chemin sous la surface et dans la matière organique, la moisissure peut être éliminée. C’est une ligne très fine, mais c’est possible.

L’endroit le plus courant pour trouver des moisissures dans une maison est une salle de bain mal ventilée. À chaque douche, la moisissure est nourrie de l’ingrédient principal dont il a besoin pour cultiver – la solution. Voir des taches noires apparaître sur votre plafond est un signe révélateur que vous avez besoin d’un ventilateur ou d’un système de ventilation plus efficace pour aider à débarrasser l’humidité plus rapidement afin que le moule n’ait pas l’occasion de se développer. La moisissure ne peut être retirée d’un plafond de salle de bain que s’il n’a pas pénétré sous la surface de la peinture et dans la cloison sèche réelle.

Quand appeler un pro

Dans le cas où le moule est répandu, plus grand qu’une zone de 10 pieds carrés, ou a pénétré la surface de la peinture dans la cloison sèche, l’isolation ou le cadrage, il est conseillé de consulter un spécialiste de la réduction des moisissures pour éliminer tout exposé ou endommagé zones.

Considérations de sécurité

Lorsque vous traitez avec la moisissurequ’il s’agisse de le retirer d’un plafond ou même de faire un test de moisissure de bricolage, assurez-vous de vous protéger. Les spores de moisissure sont très petites et facilement en l’air, et vous ne voulez pas les inspirer. Portez toujours des lunettes de sécurité, un masque respiratoire et des gants en plastique lorsqu’ils traitent de moisissure.

Voici les étapes pour aider à nettoyer la moisissure et à la garder sous contrôle.