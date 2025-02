Comment les escroqueries de texte à péage ciblent les pilotes

Les escroqueries par SMS semblent devenir de plus en plus courantes et sophistiquées. Dès que vous avez appris à repérer une arnaque de texte USPS, il y a une nouvelle arnaque avec un stratagème différent. L’une des plus récentes est une arnaque de texte de frais de péage. Si vous vivez quelque part où les péages sont rares, ceux-ci sont faciles à ignorer. Mais si vous conduisez fréquemment dans des zones avec des péages, cette arnaque visant à phishing pour vos informations personnelles pourrait attirer votre attention.

Comment déterminer si un texte de frais de péage est une arnaque

Selon la division Highway du Massachusetts Department of Transportation (Massdot), ces escroqueries par texte de péage ou messages de smirs sont destinés aux clients d’Ezdrivema. Le message indique généralement que le destinataire n’a pas payé un péage et les dirige vers une URL où ils peuvent payer les frais.

Un exemple populaire du texte de l’escroquerie se lit L’utilisateur ne peut pas identifier la destination de depuis le texte.

Massdot a souligné que «Ezdrivema ne demandera jamais le paiement par SMS» et «tous les liens associés à Ezdrivema incluront www.ezdrivema.com». Donc, si vous recevez un SMS indiquant que vous devez de l’argent pour des péages avec un lien non identifiable, vous pouvez supposer en toute sécurité qu’il s’agit d’une arnaque.

Que faire si vous recevez une arnaque de texte de péage

Massdot confirme que le FBI est au courant des escroqueries du texte de péage et Souligne l’importance de signaler ces messages à l’IC3. Assurez-vous que votre plainte répertorie le numéro qui vous a envoyé le texte bidon et le site Web qu’il vous a dirigé vers.

Une fois que vous avez soumis la plainte, le FBI suggère de vous connecter à votre compte Ezdrivema via le vrai site Web pour vérifier votre compte. Vous pouvez également appeler la ligne de service client avec des questions au (877) 627-7745. Enfin, une fois que vous avez signalé l’arnaque et vérifié votre compte, vous devez supprimer le message bidon de votre appareil.

Que faire si vous vous engagez avec une arnaque de texte sur les frais de péage

Parfois, un texte d’escroquerie semble légitime jusqu’à ce que vous cliquez dessus. Si vous suivez le lien dans l’un de ces textes de smims ou partagez l’une de vos informations personnelles, Massdot et le FBI vous recommandent de «faire des efforts pour garantir vos informations personnelles et vos comptes financiers», ainsi que «contester les frais inconnus».

Restez en sécurité en vérifiant vos relevés bancaires et de carte de crédit, en modifiant vos mots de passe pour tout ce qui concerne votre compte Ezdrivema et en tenant compte de l’utilisation d’un service de surveillance de crédit gratuit.

