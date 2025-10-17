Vivez comme un Kennedy : le manoir DC de JFK et Jackie O coté à 7,5 millions de dollars

Les demeures de célébrités ont des prix élevés, mais ont généralement les types de caractéristiques qui rendent ce chiffre un peu plus facile à avaler. Qu’il s’agisse de grands terrains, d’équipements uniques ou d’une histoire riche, c’est toujours amusant de consulter les annonces. Récemment, une maison Kennedy a été mise sur le marché : la maison de l’ancien président John F. Kennedy et de son épouse, Jacqueline Bouvier Kennedy (maintenant familièrement connue sous le nom de Jackie O). Le manoir de JFK et Jackie O à Washington, DC, coûte 7,5 millions de dollars, mais il a toute une histoire.

À quoi ressemble le manoir de JFK et Jackie O ?

Selon la liste de Sotheby’s, le manoir est une habitation de 5 200 pieds carrés, comprenant 5 chambres et 5 1/2 salles de bains. Lorsque vous le voyez pour la première fois, vous êtes accueilli par des briques rouges et des volets verts. Après avoir mis les pieds à l’intérieur, vous trouverez « une entrée centrée couronnée par une délicate imposte et une corniche raffinée qui complète la composition ». La maison comprend également « un gracieux hall d’escalier, de hauts plafonds et un double salon avec de grands espaces conçus pour la conversation, la musique et le divertissement ».

La salle à manger donne accès aux jardins, vos repas auront donc un joli décor. Et ce n’est que le niveau principal. La liste indique que « les étages supérieurs comprenaient cinq chambres, de nombreuses salles de bains complètes, une bibliothèque et un grenier facilement accessible avec de hauts plafonds et des fenêtres ».

Quelle est l’histoire de ce manoir ?

Si vous pensez qu’un magnifique manoir de Georgetown s’accompagne d’un pedigree remarquable, vous avez raison. Selon la liste de Sotheby’s, cette maison est connue sous le nom de Marbury House et remonte à 1811. Elle a été construite à l’origine pour William Marbury, de Marbury c.Madison notoriété. Si votre mémoire de l’histoire des États-Unis est un peu floue, la liste explique que c’est le cas qui a « établi la doctrine du contrôle judiciaire, faisant de son nom synonyme d’équilibre des pouvoirs ».

Les Kennedy ont acheté la maison en 1957 et y ont vécu jusqu’à ce qu’ils emménagent à la Maison Blanche en 1961. Sotheby dit que « pendant la campagne et la transition de 1960, la maison de ville est devenue un centre névralgique informel ». JFK a tenu des réunions avec ses conseillers, a travaillé pour décider des différentes nominations au Cabinet et a même utilisé la maison comme toile de fond lorsqu’il « partageait des annonces avec la presse rassemblée le long du trottoir de briques ».

La magnifique maison est un espace incroyable, et un acheteur chanceux pourra profiter du manoir de Georgetown, après avoir dépensé plusieurs millions de dollars, bien sûr.

