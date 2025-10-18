16 types d’assurance dont les propriétaires peuvent avoir besoin et pourquoi

Comme le disait autrefois le célèbre écrivain surréaliste Franz Kafka : « Mieux vaut avoir et ne pas avoir besoin que d’avoir besoin et ne pas avoir ». Et même si l’assurance peut sembler une nuisance logistique pour les propriétaires, son objectif est de vous protéger des circonstances imprévues dues à un certain nombre d’urgences. Allant de l’assurance contre les inondations et les refoulements d’eau à l’assurance Spooksafe (oui, cela vous couvre en cas d’activité paranormale dans votre maison… nous y reviendrons plus tard), la liste des opportunités de couverture possibles, des polices et des avenants supplémentaires peut sembler un peu écrasante. Cependant, une évaluation intelligente des besoins de votre maison, en fonction de l’emplacement, du type de maison que vous possédez et d’un certain nombre d’autres facteurs, peut vous aider à affiner vos besoins.
Bien que certains de ces cas soient souvent couverts par les polices d’assurance habitation de base – comme l’assurance responsabilité civile et même l’assurance avion en péril – il existe quelques polices supplémentaires que vous voudrez peut-être examiner si votre maison se trouve dans une zone sujette aux facteurs qui créent ces besoins d’assurance. Que vous cherchiez à vous assurer que certains éléments essentiels sont représentés dans votre couverture de base ou que vous soyez curieux de savoir quelles précautions supplémentaires vous pouvez prendre en ce qui concerne votre maison, cette liste propose une variété de polices à considérer. Vous n’avez peut-être pas besoin de l’assurance Spooksafe, mais vous pourriez opter pour une assurance contre les tempêtes, une assurance contre les tremblements de terre ou une assurance contre les refoulements d’eau.
Assurance responsabilité civile
L’une des assurances fondamentales que tous les propriétaires devraient avoir dans leur trousse à outils, l’assurance responsabilité civile couvre les dommages corporels subis par un invité dans votre maison. Qu’il s’agisse d’une chute accidentelle sur votre terrasse extérieure ou d’une descente malheureuse dans les escaliers, la responsabilité civile devrait couvrir les frais de soins médicaux et garantir que vous n’aurez pas à payer de votre poche. Certaines polices couvrent également la douleur et la souffrance, la perte potentielle de salaire ou même les prestations de décès. En règle générale, cela fait partie de la police d’assurance de votre propriétaire, mais les couvertures varient, alors vérifiez soigneusement ce que la vôtre implique.
Assurance habitation et biens personnels
Ces protections sont également souvent incluses dans les polices d’assurance habitation traditionnelles, mais une couverture supplémentaire existe également. Alors que les protections habitation offrent une couverture de base sur la structure de votre maison et les autres bâtiments de la propriété, la protection des biens personnels couvre les effets personnels perdus à l’intérieur de la maison. Ainsi, en cas de vol, d’incendie, d’inondation ou d’autres situations majeures de la vie où vos biens peuvent être endommagés ou perdus, vos effets personnels peuvent être indemnisés. Souscrire une couverture supplémentaire pour ces deux choses est une bonne idée, en particulier pour les articles de grande valeur.
Assurance incendie
L’assurance incendie est une autre forme d’assurance des biens, mais elle est considérée comme un service plus spécialisé. Comme on peut s’y attendre, l’assurance incendie vise à vous protéger contre les pertes liées à un incendie, qu’il s’agisse de dommages matériels ou de perte de biens. Cependant, toutes les polices d’assurance incendie ne se valent pas. Il existe souvent des réserves concernant les pertes dues à un incendie, telles que des exclusions fondées sur le fait que l’incendie a été provoqué délibérément ou même dans des endroits à haut risque où les incendies sont fréquents. Assurez-vous de vérifier régulièrement votre police d’assurance incendie, si vous en avez une, pour vous assurer que vous bénéficiez d’une couverture à la hauteur de vos attentes.
Assurance contre les inondations
Une autre assurance que vous ne voudrez probablement jamais utiliser mais que vous serez heureux d’avoir en cas de catastrophe, l’assurance contre les inondations devrait couvrir les pertes matérielles, tant structurelles que personnelles. Votre police d’assurance – et son prix – dépendront largement de votre emplacement, de la construction de votre maison, de son âge et de ses matériaux, ainsi que du type de maison dont il s’agit. N’oubliez pas que certaines structures et environnements bâtis ne sont souvent pas couverts par l’assurance contre les inondations, comme l’aménagement paysager et certains types de bâtiments, mais elles peuvent couvrir d’autres dommages inattendus causés par les inondations, comme la moisissure.
Assurance tremblement de terre
L’assurance tremblement de terre est une autre forme de service spécialisé et, comme vous pouvez l’imaginer, elle couvre les dommages matériels en cas de tremblement de terre – un coût qui souvent ne sera pas couvert par les polices traditionnelles. Comme pour les inondations, le coût de l’assurance tremblement de terre varie en fonction de l’emplacement, de la façon dont votre maison est construite et du niveau de couverture choisi. C’est une erreur courante en matière d’assurance habitation de supposer que votre police de base couvre les événements catastrophiques susmentionnés, mais sans polices supplémentaires, vous pourriez être pris au dépourvu et responsable des pertes subies par votre maison lors de tragédies.
Remplacement plus coût
Tous les scénarios ci-dessus peuvent conduire à des pertes catastrophiques, et même avec une assurance spécialisée, il se peut que vous n’ayez pas assez d’argent pour reconstruire en raison de la dépréciation. Par exemple, si vous perdez votre voiture dans une inondation, la valeur de remplacement correspondra au prix actuel de la voiture, et non à ce que vous avez payé lors de son achat. Les politiques de remplacement plus coût visent à ajouter cette couverture supplémentaire et à vous permettre d’obtenir des coûts de remplacement précis. Cela présente également l’avantage supplémentaire de protéger les propriétaires qui possèdent leur propriété depuis longtemps et qui s’inquiètent de la dépréciation de la valeur de leur propriété.
Assurance titres
On pourrait penser que de nos jours, les conflits fonciers appartiennent au passé, mais en réalité, il y a encore des querelles sur l’endroit où la clôture de quelqu’un peut aller ou si cette berme appartient ou non au voisin. L’assurance titres couvre les propriétaires contre les pertes résultant de litiges concernant la propriété d’un bien. Il ne s’agit pas seulement de ces arguments de clôture ; L’assurance titres protège également contre les privilèges cachés qui font surface sur votre maison à la suite de litiges antérieurs. Tant que la maison appartient toujours à vous ou à vos héritiers, l’assurance titres protège ce titre.
Assurance ordonnance ou loi
Lorsque vous subissez une perte matérielle importante, la dernière chose à laquelle vous pensez, ce sont tous ces codes bénéficiant de droits acquis auxquels vous n’avez probablement pas eu à faire face lorsque vous avez emménagé. Mais si la reconstruction ou la réparation d’une structure après des dommages déclenche une ordonnance ou une loi, vous pourriez vous retrouver à devoir payer des frais plus élevés que prévu pour remplacer ou réparer des choses pour la mettre aux normes. Cependant, avec la couverture d’une ordonnance ou d’une loi, elle protège un certain montant des coûts liés au respect de ladite ordonnance ou de cette loi.
Refoulement d’eau et couverture d’égout
Alors que l’assurance contre les inondations couvre une catastrophe naturelle, la couverture contre les refoulements d’eau et les égouts vous protège contre les coûts associés à une panne de pompe de puisard ou à des refoulements de plomberie. Bien qu’il soit courant que cette couverture supplémentaire inclue la perte de biens/effets personnels, certaines polices incluent même la perte d’usage, ce qui signifie que vous serez remboursé de tous les frais de subsistance que vous engagez pendant votre séjour dans un autre logement pendant la réparation. Assurez-vous de vérifier votre couverture pour cet avantage supplémentaire, car la couverture de votre hôtel ou de votre logement temporaire est un énorme poids enlevé de vos épaules pendant une période autrement stressante.
Assurance côtière
La couverture côtière cible spécifiquement ceux qui peuvent avoir des problèmes particuliers vivant à proximité des côtes. Dans certains cas, d’autres assurances, comme l’assurance contre les inondations, ne couvrent pas les dommages avec le même degré et la même spécificité que l’assurance côtière, notamment les dommages causés par les ouragans, les tempêtes tropicales, les ondes de tempête et les inondations excessives. Les dommages causés par le vent sont également régulièrement couverts par une assurance côtière à titre de précaution supplémentaire. L’élévation du niveau de la mer et les changements environnementaux mettent constamment les propriétaires côtiers en alerte, c’est pourquoi l’assurance côtière aide à répondre de front à ces préoccupations de niche.
Couverture des risques aériens
Autre police que l’on retrouve parfois dans les polices d’assurance habitation de base, les risques aériens couvrent les propriétaires en cas de perte en cas de panne d’avion ou de chute d’un autre objet d’un avion. En théorie, elle couvre les habitations et les effets personnels, mais ne sera pas déclenchée si l’avion s’est écrasé intentionnellement. Cette politique est spécifique aux avions, à leurs pièces ou aux objets associés à l’avion, comme les bagages, et non à n’importe quel objet qui tombe du ciel. Si vous vivez sous une trajectoire aérienne, y compris l’aviation générale, vérifiez votre police pour vous assurer que cela est couvert.
Assurance poids de neige, de glace ou de grésil
Bien que le risque aérien soit un « risque nommé » spécifiquement décrit dans certaines polices d’assurance habitation de base, les « risques ouverts » ne sont souvent couverts que si vous disposez d’une assurance spécialisée, comme les assurances environnementales susmentionnées. Étonnamment, des événements tels que les dégâts causés par la neige, la glace et la neige fondue sont considérés comme des périls ouverts. Cependant, les dommages causés aux structures telles que les piscines, les patios, les allées, les clôtures et les auvents ne sont généralement pas couverts sans un poids supplémentaire de neige, de glace ou de grésil. Cela devrait être une politique supplémentaire évidente dans les régions qui connaissent des hivers rigoureux, où plusieurs pieds de neige sont monnaie courante.
Assurance tempête et grêle
L’assurance tempête de vent et grêle couvre les dommages causés à la structure et au contenu de votre maison par des intempéries telles que les ouragans, les tornades et les tempêtes de grêle. Et même si cela semble être un excellent fourre-tout pour les catastrophes susmentionnées, pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d’une autre politique en plus de celle-ci, c’est dans les cas où la tempête est nommée. L’assurance « tempête nommée » applique un pourcentage de franchise spécial, généralement plus élevé, pour les dommages causés par une tempête tropicale, un ouragan ou un autre événement météorologique officiellement nommé par une entité comme le National Weather Service. Ces tempêtes et les dégâts associés ne sont pas couverts par l’assurance habitation de base.
Assurance gouffre
Bien qu’ils ne fassent pas partie habituellement des polices d’assurance habitation ordinaires, les dolines peuvent être couvertes par une police ou un avenant supplémentaire. Bien que les dolines – un phénomène rare où la dissolution de roches, de routes ou de matériaux solides par l’eau effondre le sol – soient rares dans la plupart des régions du pays, elles peuvent être courantes dans certains États, notamment l’Alabama, la Floride, le Kentucky et le Texas. La couverture doline offrirait un paiement pour reconstruire ou réparer votre maison en cas de catastrophe inattendue, ainsi que pour stabiliser le terrain sous votre maison et vos fondations.
Assurance vandalisme et méfaits malveillants
Si vous possédez une propriété qui n’est pas toujours occupée, comme une location de vacances, envisagez de souscrire une police supplémentaire contre le vandalisme et les méfaits malveillants. Il existe généralement des couvertures de base dans les polices d’assurance habitation qui protègent contre le vandalisme, mais elles ne couvrent souvent pas les dommages causés aux logements vacants pendant un certain temps, comme les locations. Ces sécurités supplémentaires visent à couvrir les destructions intentionnelles et/ou les blessures causées par des individus, qu’il s’agisse de votre résidence permanente, d’un autre logement sur votre propriété ou d’un logement locatif.
Assurance anti-effrayant
Si vous pensiez que nous avions couvert les types d’assurance habitation les plus spécialisés, vous n’avez encore rien vu. L’assurance Spooksafe, un service fourni par une compagnie d’assurance désormais inopérante au Royaume-Uni, offre une couverture contre les activités paranormales jusqu’à 1 million de dollars. Elle couvre les blessures et la mort ainsi que les dommages matériels et les attaques causées par des fantômes, des goules, des vampires et des loups-garous. Cela semble idiot, mais une famille a reçu une indemnité aux États-Unis lorsqu’une femme a été mystérieusement jetée à la mort. D’autres sociétés fonctionnelles proposent toujours une assurance spécialisée similaire si vous êtes intéressé.