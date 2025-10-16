Ce que les locataires d’appartements doivent savoir avant de lancer une grève des loyers

L’un des aspects les plus attrayants de la location d’une maison ou d’un appartement plutôt que d’en acheter un est que vous n’êtes pas responsable de la réparation du système CVC si la climatisation tombe en panne ou du remplacement des appareils cassés. Le propriétaire ou la société de gestion immobilière est tenu de prendre en charge les réparations et l’entretien qui surviennent dans le cadre d’une usure normale. Mais que se passe-t-il si votre propriétaire ne répare pas cette fichue fuite d’eau ou vous laisse étouffant avec une climatisation cassée malgré des notifications répétées ?

Vous pourriez être tenté de retenir le loyer jusqu’à ce que le gestionnaire immobilier effectue les réparations appropriées. Dans certains cas, cela peut être légal, mais dans d’autres, c’est un mythe sur la location auquel vous devriez arrêter de croire. Vous pourriez être expulsé et votre historique de crédit pourrait être endommagé. Avant de choisir cette voie, contactez l’agence qui s’occupe des questions de droits des locataires dans votre état pour vous assurer que c’est légal. Les lois peuvent varier considérablement selon les États, mais en général, vous devrez documenter correctement les mesures que vous avez prises pour informer le propriétaire ainsi que les conditions dangereuses ou inconfortables. Si le problème touche plusieurs locataires d’un immeuble, une grève collective des loyers peut être plus efficace. Cependant, cela peut également compliquer votre cas puisque le propriétaire peut être en mesure d’entreprendre une action collective contre tout le monde en même temps. Demandez des conseils juridiques avant de décider de faire grève des loyers pour protéger vos intérêts.