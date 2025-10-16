Ce que les locataires d’appartements doivent savoir avant de lancer une grève des loyers

L’un des aspects les plus attrayants de la location d’une maison ou d’un appartement plutôt que d’en acheter un est que vous n’êtes pas responsable de la réparation du système CVC si la climatisation tombe en panne ou du remplacement des appareils cassés. Le propriétaire ou la société de gestion immobilière est tenu de prendre en charge les réparations et l’entretien qui surviennent dans le cadre d’une usure normale. Mais que se passe-t-il si votre propriétaire ne répare pas cette fichue fuite d’eau ou vous laisse étouffant avec une climatisation cassée malgré des notifications répétées ?
Vous pourriez être tenté de retenir le loyer jusqu’à ce que le gestionnaire immobilier effectue les réparations appropriées. Dans certains cas, cela peut être légal, mais dans d’autres, c’est un mythe sur la location auquel vous devriez arrêter de croire. Vous pourriez être expulsé et votre historique de crédit pourrait être endommagé. Avant de choisir cette voie, contactez l’agence qui s’occupe des questions de droits des locataires dans votre état pour vous assurer que c’est légal. Les lois peuvent varier considérablement selon les États, mais en général, vous devrez documenter correctement les mesures que vous avez prises pour informer le propriétaire ainsi que les conditions dangereuses ou inconfortables. Si le problème touche plusieurs locataires d’un immeuble, une grève collective des loyers peut être plus efficace. Cependant, cela peut également compliquer votre cas puisque le propriétaire peut être en mesure d’entreprendre une action collective contre tout le monde en même temps. Demandez des conseils juridiques avant de décider de faire grève des loyers pour protéger vos intérêts.
Alternatives à une grève des loyers
Heureusement, il existe des alternatives à une grève des loyers qui peuvent fournir une protection juridique et aider à garantir que votre gestionnaire immobilier effectue les réparations appropriées et en temps opportun. La garantie implicite d’habitabilité est un concept juridique reconnu dans presque tous les États et juridictions des États-Unis. Elle exige que les propriétaires maintiennent des conditions de vie sûres et saines même si cela n’est pas spécifiquement mentionné dans votre bail ou votre contrat de location. Cependant, vous pouvez être responsable de l’entretien, comme le nettoyage d’une fenêtre pour la préparer pour l’été.
Votre première étape devrait être d’informer votre propriétaire par écrit des réparations nécessaires. Documentez le problème avec des photographies ou des preuves vidéo et accordez-leur un délai raisonnable pour effectuer les réparations. Si votre chauffage s’éteint lorsque les températures sont en dessous de zéro, il est raisonnable de s’attendre à une action immédiate. Si votre robinet goutte, vous devrez peut-être attendre plus longtemps.
Après un délai raisonnable sans réparation, envoyez un deuxième avis écrit. Reportez-vous à la date du premier avis et faites-leur savoir que vous ferez remonter le problème s’il n’est pas résolu. Vos prochaines étapes peuvent consister à alerter votre service de santé local ou votre inspecteur du code du bâtiment, à demander une médiation, à mettre fin à votre bail ou à intenter une action en justice.