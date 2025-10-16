Plus de 23 000 Chevrolet rappelées en raison d’un risque d’incendie dû à une fuite de carburant

Les incendies de voitures figurent en bonne place sur la liste des pires cauchemars des conducteurs. Vous faites probablement tout votre possible pour éviter une telle catastrophe. Vous savez qu’il ne faut pas fumer dans les stations-service et vous gardez probablement votre voiture en bon état. Mais si vous êtes propriétaire d’une Chevrolet, cela pourrait ne pas suffire. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) rapporte que des dizaines de milliers de véhicules Chevrolet présentent un risque d’incendie et l’entreprise les rappelle en conséquence. Poursuivez votre lecture pour découvrir quels véhicules Chevrolet ont ce problème et que faire si vous en possédez un.

Pourquoi Chevrolet rappelle-t-elle autant de véhicules ?

Selon le dossier de la NHTSA, Chevrolet rappelle ces véhicules en raison d’une potentielle fuite de carburant. Dans les véhicules concernés, « l’excès de carburant peut se déverser dans la poche de remplissage du véhicule pendant le ravitaillement et s’écouler sur une source d’inflammation ». Ce n’est pas quelque chose qui est dû à une erreur de l’utilisateur ; c’est un défaut du véhicule lui-même.

Vous avez raison d’être nerveux à l’idée d’une fuite de carburant avec accès au moteur. La NHTSA prévient qu ‘«une fuite de carburant en présence d’une source d’inflammation, telle qu’un moteur chaud ou des composants d’échappement, peut augmenter le risque d’incendie». Les incendies de voitures peuvent être mortels, alors minimisez autant que possible votre utilisation de ces véhicules.

Quels véhicules Chevrolet présentent un risque d’incendie ?

Selon le dossier de la NHTSA, General Motors, LLC (GM) rappelle près de 24 000 véhicules, dont :

Chevrolet Corvette 2023

Chevrolet Corvette 2024

Chevrolet Corvette 2025

Chevrolet Corvette 2026

Les véhicules concernés sont tous « équipés d’un ensemble radiateur/ventilateur côté gauche ». Si vous possédez l’une des voitures susmentionnées, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Chevrolet enverra une première série de lettres aux propriétaires début octobre 2025. Ces lettres informent simplement les propriétaires des dangers. Une deuxième série de lettres aux propriétaires sera envoyée « une fois que le remède sera disponible ».

Comment Chevrolet va-t-il résoudre ce problème ?

Chevrolet affirme que «les concessionnaires installeront gratuitement un bouclier pour détourner le carburant déversé». Vous devez vous abstenir de conduire votre Corvette jusqu’à ce que vous l’ayez récupérée chez le concessionnaire. Les incendies de voiture peuvent être mortels et vous ne voulez pas y être pris si vous pouvez l’éviter.

Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, vous pouvez contacter le service client Chevrolet au 1-800-222-1020. Le numéro NHTSA pour ce rappel est 25V536000.

Source

Risque d’incendie lors du ravitaillement, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.