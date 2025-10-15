Mamdani envisage de faire de New York une ville plus abordable où vivre. Voici comment

Zohran Mamdani a attiré l’attention de la nation en juillet 2025 lorsqu’il a remporté la primaire du maire démocrate de New York. La victoire bouleversée du député de 33 ans a conduit un opposant, l’ancien gouverneur de New York en disgrâce, Andrew Cuomo, à s’inscrire comme indépendant et à le défier aux élections générales. La campagne de Cuomo continue d’être à la traîne, aux prises avec l’opposant républicain Curtis Sliwa. L’autre challenger de Mamdani aux élections générales, le maire sortant Eric Adams, a abandonné fin septembre au milieu de résultats lamentables. L’élection du maire de New York est prévue pour le 4 novembre 2025, mais le vote anticipé commence le 25 octobre et se poursuivra jusqu’au 2 novembre.

Les commentateurs ont attribué le succès sans précédent du socialiste démocrate face aux membres du parti à son action sur les réseaux sociaux et aux efforts de prospection agressifs de sa base, mais ce qui distingue vraiment Mamdani, ce sont ses initiatives politiques extrêmement populaires. La campagne visait à rendre la ville plus abordable pour les New-Yorkais de la classe ouvrière en gelant les loyers, en construisant davantage de logements sociaux avec l’aide des syndicats et en fournissant des bus gratuits et des services de garde d’enfants à tous les résidents. Ce message a clairement trouvé un écho auprès des New-Yorkais, sachant que Mamdani a remporté l’investiture démocrate avec plus de voix aux primaires que n’importe quel candidat dans l’histoire de la ville. Mamdani a non seulement reçu le soutien de personnalités politiques telles que le sénateur Bernie Sanders et le membre du Congrès Jerry Nadler, mais également de nombreuses célébrités de tendance progressiste comme le mannequin Emily Ratikowski et le musicien Lorde, deux fois lauréat d’un Grammy.

Mamdani affirme que ses initiatives aideront tous les locataires et résoudront également le problème des sans-abri, qui a doublé au cours du mandat d’Adams en tant que maire. « Trop souvent, nous pensons au sans-abrisme comme si c’était naturel, comme si c’était inné. C’est un choix politique », a déclaré Mamdani dans une vidéo de campagne publiée ce mois-ci (via YouTube). « Nous devons construire davantage de logements, et nous devons également nous assurer que pour le secteur public, les logements que nous construisons soient immédiatement abordables. »