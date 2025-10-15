Mamdani envisage de faire de New York une ville plus abordable où vivre. Voici comment

Zohran Mamdani a attiré l’attention de la nation en juillet 2025 lorsqu’il a remporté la primaire du maire démocrate de New York. La victoire bouleversée du député de 33 ans a conduit un opposant, l’ancien gouverneur de New York en disgrâce, Andrew Cuomo, à s’inscrire comme indépendant et à le défier aux élections générales. La campagne de Cuomo continue d’être à la traîne, aux prises avec l’opposant républicain Curtis Sliwa. L’autre challenger de Mamdani aux élections générales, le maire sortant Eric Adams, a abandonné fin septembre au milieu de résultats lamentables. L’élection du maire de New York est prévue pour le 4 novembre 2025, mais le vote anticipé commence le 25 octobre et se poursuivra jusqu’au 2 novembre.
Les commentateurs ont attribué le succès sans précédent du socialiste démocrate face aux membres du parti à son action sur les réseaux sociaux et aux efforts de prospection agressifs de sa base, mais ce qui distingue vraiment Mamdani, ce sont ses initiatives politiques extrêmement populaires. La campagne visait à rendre la ville plus abordable pour les New-Yorkais de la classe ouvrière en gelant les loyers, en construisant davantage de logements sociaux avec l’aide des syndicats et en fournissant des bus gratuits et des services de garde d’enfants à tous les résidents. Ce message a clairement trouvé un écho auprès des New-Yorkais, sachant que Mamdani a remporté l’investiture démocrate avec plus de voix aux primaires que n’importe quel candidat dans l’histoire de la ville. Mamdani a non seulement reçu le soutien de personnalités politiques telles que le sénateur Bernie Sanders et le membre du Congrès Jerry Nadler, mais également de nombreuses célébrités de tendance progressiste comme le mannequin Emily Ratikowski et le musicien Lorde, deux fois lauréat d’un Grammy.
Mamdani affirme que ses initiatives aideront tous les locataires et résoudront également le problème des sans-abri, qui a doublé au cours du mandat d’Adams en tant que maire. « Trop souvent, nous pensons au sans-abrisme comme si c’était naturel, comme si c’était inné. C’est un choix politique », a déclaré Mamdani dans une vidéo de campagne publiée ce mois-ci (via YouTube). « Nous devons construire davantage de logements, et nous devons également nous assurer que pour le secteur public, les logements que nous construisons soient immédiatement abordables. »
Comment Mamdani envisage de réduire les prix des logements et autres coûts
La ville de New York est l’une des villes les plus chères des États-Unis, en grande partie parce que son loyer moyen est presque le double de la moyenne nationale. Même les logements dits « abordables » de la ville peuvent coûter jusqu’à 3 500 $ par mois. Zohran Mamdani promet de geler dès le premier jour le loyer de plus de 2 millions de New-Yorkais qui vivent dans des appartements à loyer stabilisé.
La ville de New York lutte depuis des décennies pour construire des logements sociaux, ce qui a donné lieu à des loteries extrêmement compétitives pour des logements souvent délabrés. Mais Mamdani envisage de modifier le statu quo en restructurant la politique du logement de la ville. Ce plan donnera la priorité à la construction de logements construits par les syndicats pour les personnes âgées à faible revenu ainsi que pour les familles de quatre personnes gagnant moins de 72 000 $ par an. Contrairement aux politiques de l’administration du maire Adams, Mamdani affirme qu’il augmentera le financement et le personnel des agences existantes pour construire 200 000 nouvelles unités au cours de la prochaine décennie. Le maire favori entend financer ce projet immobilier en levant 70 milliards de dollars sur le marché obligataire municipal.
La campagne indique également qu’elle fournira des services de garde d’enfants universels, des bus gratuits et au moins une épicerie publique pour chaque arrondissement. Pour financer ces programmes, le candidat à la mairie promet d’imposer une augmentation de 2 % de l’impôt sur le revenu pour les résidents qui gagnent plus d’un million de dollars par an. La campagne prévoit également d’augmenter le taux d’imposition des sociétés le plus élevé de 7,25 % à 11,5 %, ce qui serait égal au taux le plus élevé du New Jersey. Certains critiques affirment que ce taux d’imposition évincera les riches New-Yorkais, mais Mamdani est convaincu qu’ils resteront. « La raison pour laquelle je crois qu’ils continueront à faire des affaires ici est que c’est l’une des plus grandes économies du monde », a déclaré Mamdani au panel de « The View » (via YouTube) début octobre. « Tout le monde veut être ici. »
Plus d’informations sur Mamdani
Comme beaucoup de New-Yorkais, Zohran Mamdani n’est pas originaire de la ville. Il est né en Ouganda, a vécu brièvement au Cap, en Afrique du Sud, et a finalement déménagé avec sa famille à Manhattan à l’âge de 7 ans. Son père, Mahmood Mamdani, est un universitaire postcolonialiste qui enseigne à l’Université de Columbia, et sa mère, Mira Nair, est une cinéaste indo-américaine qui a réalisé des œuvres acclamées par la critique telles que « Monsoon Wedding » et « Mississippi ». Massala. » Le futur candidat à la mairie a joué au cricket et au football pendant son adolescence. Il a fréquenté la prestigieuse Bronx High School of Science et plus tard le Bowdoin College, où il a fondé la section Étudiants pour la justice en Palestine de son école. Mamdani a obtenu en 2014 un baccalauréat en études africaines.
Après l’université, Mamdani a travaillé comme conseiller en matière de prévention des saisies immobilières et de logement, menant parallèlement une carrière hip-hop. Il s’est ensuite porté volontaire pour la campagne du conseil municipal de Khader El-Yateem en 2017, pasteur luthérien et organisateur des Socialistes démocrates d’Amérique, puis a dirigé la campagne du romancier Ross Barkan au Sénat de l’État en 2018. La propre carrière politique de Mamdani a décollé en 2020 lorsqu’il a remporté une course pour représenter le 36e district de l’Assemblée de l’État de New York, battant un président sortant qui avait cinq mandats. Lors des deux courses suivantes – une en 2022 et une autre en 2024 – il a couru sans opposition.
L’objectif déclaré du député a toujours été d’empêcher les New-Yorkais de la classe ouvrière d’être expulsés vers des villes moins chères. Depuis son entrée en fonction, il a mené avec succès une grève de la faim de 15 jours pour obtenir 450 millions de dollars d’allégement de la dette des chauffeurs de taxi et a également obtenu 100 millions de dollars dans le budget de l’État pour un projet pilote de bus gratuit et un service de métro accru, selon sa page de campagne.