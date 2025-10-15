La Porsche 911 gonflée à bloc de Jerry Seinfeld est mise aux enchères pour combien ?!

C’est le rêve des amateurs de voitures du monde entier : achetez une voiture classique, réparez-la et modifiez-la selon vos spécifications exactes, pour en faire la voiture de vos rêves. Malheureusement, la remise à neuf d’une voiture classique nécessite énormément de temps, d’argent et de ressources.

C’est moins un problème si vous êtes Jerry Seinfeld, légende de la comédie et co-créateur et star de l’une des sitcoms les plus influentes de tous les temps. Passionné de voitures réputé, Seinfeld est connu pour apprécier une ou deux automobiles classiques. En 2008, il a acheté une Porsche 911S Coupé de 1971 et l’a fait entièrement remettre à neuf et modifié.

Maintenant, cette voiture exacte est disponible aux enchères, ce qui signifie qu’un autre riche réducteur pourra bientôt profiter du travail qui a été effectué sur elle. Jetons un coup d’œil à la Porsche ’71 de Jerry, comment il l’a améliorée et combien cela pourrait coûter à son nouveau propriétaire.

Histoire de la Porsche 911

La Porsche 911 est devenue un pilier de la culture automobile, remportant des prix et restant toujours populaire depuis sa première sortie en 1964. Le modèle de 1971 que Seinfeld a acheté en 2008 a été initialement acheté chez un concessionnaire Porsche du Colorado et est resté chez le propriétaire d’origine jusqu’en 1999.

Quelles modifications ont été apportées ?

Une fois que Seinfeld a acheté la Porsche, il l’a fait expédier directement au constructeur automobile RUF à Pfaffenhausen, en Allemagne. Une fois sur place, la voiture a subi une série d’améliorations, notamment :

Un six cylindres à plat de 3,4 L à double prise avec des corps de papillon individuels

Une injection électronique de carburant

Une boîte-pont manuelle à six vitesses

Châssis renforcé et suspension améliorée

Un tube de torsion arrière G50

930 freins à disque

Passages de roues arrière évasés

Extérieur repeint en bleu Gemini métallisé

Intérieur refait avec Pepita (un célèbre tissu Porsche), sellerie cuir et panneaux de portes légers

Refroidisseurs d’huile améliorés

Roues Fuchs 15″,

Toit ouvrant électrique

Phares H4

Radio AM/FM Blaupunkt.

Quelle est l’offre actuelle ?

Au moment de la publication, la Porsche 911 de Seinfeld est actuellement répertoriée sur le site de vente aux enchères de voitures populaire « Bring a Trailer » avec une enchère actuelle de 501 911 $ US. La vente aux enchères devrait durer jusqu’au 16 octobre, le prix devrait donc continuer à augmenter à mesure que de plus en plus de passionnés se rendront compte que le véhicule est sur le marché.

Source

Apportez une bande-annonce, « Le coupé Porsche 911S 1971 modifié par RUF de Jerry Seinfeld » 2025

