Quel État a le plus de saisies immobilières en 2025 ? (et ce que cela signifie pour la crise du logement)

En Floride, les gens retirent leurs maisons de la vente plutôt que de baisser leurs prix. Alors que Forbes rapporte qu’une faible offre de maisons sur le marché signifie qu’il n’y aura pas de krach boursier, d’autres médias rapportent que certaines régions, dont Miami, sont confrontées à des problèmes tels que des bulles immobilières. Une demande élevée et une offre limitée font partie des facteurs qui conduisent aux bulles immobilières, mais de nombreux autres facteurs contribuent au problème. Il est possible que si quelqu’un devait acheter une maison maintenant, alors que les prix de l’immobilier sont si élevés, il ne serait pas en mesure de faire face à ses paiements, ce qui est l’un des problèmes créés par les bulles immobilières. Les prix des logements à Miami augmentent, mais l’offre de logements n’est pas importante. Même si cette ville de Floride ne figure pas sur la liste des maisons saisies, elle mérite néanmoins d’être examinée en ce qui concerne le risque de crise du logement.

Newsweek, dans sa couverture des maisons retirées du marché en raison de la baisse des ventes, souligne que les gens n’achètent pas de nouvelles maisons dans ce climat post-pandémique. Des taux d’intérêt plus élevés nuisent aux gens, et il est plus facile pour certains de s’en aller et de laisser leur maison être saisie. Si quelque chose ne change pas, une crise du logement pourrait éclater – car il pourrait s’écouler un certain temps avant de revenir à des taux d’intérêt normaux et plus bas. De nos jours, ce ne sont pas seulement les célébrités qui n’ont pas les moyens de s’offrir une maison extravagante, mais aussi les gens ordinaires qui n’ont pas les moyens de s’offrir une maison de base.