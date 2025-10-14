Quel État a le plus de saisies immobilières en 2025 ? (et ce que cela signifie pour la crise du logement)

Parmi les 10 zones métropolitaines les plus durement touchées par les saisies immobilières à l’heure actuelle, la moitié sont situées en Floride. Lakeland-Winterhaven figure en tête de liste, suivi de Cape Coral-Fort Myers en troisième position, Ocala en cinquième, Jacksonville en sixième et Palm Bay-Melbourne-Titusville en huitième. Les rapports montrent que 101 513 propriétés américaines ont demandé une saisie au cours du troisième trimestre 2025. Bien que ce chiffre soit inférieur à 1 % par rapport au trimestre précédent, il est de 17 % supérieur à celui d’il y a un an. Rien qu’à Lakeland, il y a eu en moyenne un dépôt de saisie pour 470 logements.
Realtor.com rapporte que quelques raisons pour lesquelles les maisons sont saisies à un rythme aussi élevé en Floride incluent le fait qu’un pourcentage important de propriétaires de l’État sont à la retraite et ont des revenus fixes, et que l’augmentation des frais des associations de propriétaires (HOA) devient ingérable pour eux. En plus de cela, les primes d’assurance augmentent et la demande de logements diminue (probablement en raison du coût élevé des logements en ce moment). Avant de penser que vous gagnerez en achetant une de ces maisons saisies, lisez nos choses à savoir avant de vous lancer dans cette dépense. Vous voudrez également être au courant des stratagèmes de saisies frauduleuses.
Une crise du logement arrive-t-elle ?
En Floride, les gens retirent leurs maisons de la vente plutôt que de baisser leurs prix. Alors que Forbes rapporte qu’une faible offre de maisons sur le marché signifie qu’il n’y aura pas de krach boursier, d’autres médias rapportent que certaines régions, dont Miami, sont confrontées à des problèmes tels que des bulles immobilières. Une demande élevée et une offre limitée font partie des facteurs qui conduisent aux bulles immobilières, mais de nombreux autres facteurs contribuent au problème. Il est possible que si quelqu’un devait acheter une maison maintenant, alors que les prix de l’immobilier sont si élevés, il ne serait pas en mesure de faire face à ses paiements, ce qui est l’un des problèmes créés par les bulles immobilières. Les prix des logements à Miami augmentent, mais l’offre de logements n’est pas importante. Même si cette ville de Floride ne figure pas sur la liste des maisons saisies, elle mérite néanmoins d’être examinée en ce qui concerne le risque de crise du logement.
Newsweek, dans sa couverture des maisons retirées du marché en raison de la baisse des ventes, souligne que les gens n’achètent pas de nouvelles maisons dans ce climat post-pandémique. Des taux d’intérêt plus élevés nuisent aux gens, et il est plus facile pour certains de s’en aller et de laisser leur maison être saisie. Si quelque chose ne change pas, une crise du logement pourrait éclater – car il pourrait s’écouler un certain temps avant de revenir à des taux d’intérêt normaux et plus bas. De nos jours, ce ne sont pas seulement les célébrités qui n’ont pas les moyens de s’offrir une maison extravagante, mais aussi les gens ordinaires qui n’ont pas les moyens de s’offrir une maison de base.