La grande ville américaine la plus chère où vous pourrez déménager en 2025

Les gens achètent des maisons pour toutes sortes de raisons. Un nouvel emploi nécessite un déménagement, une vieille maison devient trop petite, les avantages fiscaux auxquels vous pouvez vous attendre en étant propriétaire d’un logement sont trop tentants pour être ignorés, ou vous envisagez simplement de déménager dans une autre ville. Passer d’une zone rurale où le logement est abordable à une grande ville dans un marché concurrentiel peut provoquer un choc, et il n’y a pas de choc plus grave que dans une ville de la baie de San Francisco. Si l’on se base uniquement sur le coût d’achat d’une maison, San Jose, en Californie, où le coût moyen d’une maison est supérieur à 1,4 million de dollars, est la grande ville américaine la plus chère où déménager en 2025.

San José, avec une population de plus de 1 013 000 habitants, est certainement considérée comme une grande ville, une zone définie comme une zone métropolitaine de plus de 250 000 habitants. Même avec un prix de vente 221 % plus élevé que la moyenne nationale, les maisons de San Jose reçoivent généralement quatre offres et se vendent en 22 jours. Environ 44 % de ces maisons se vendent au-dessus du prix catalogue. Les locataires, qui paient en moyenne 3 200 $ par mois, ne sont pas épargnés par des coûts de logement élevés. Des dépenses telles que l’assurance habitation, les services publics et les taxes s’ajoutent au fardeau financier de la vie dans la ville la plus chère des États-Unis. En 2025, San Jose a dépassé New York en tant qu’endroit où il faut le revenu annuel le plus élevé pour vivre confortablement aux États-Unis, à 147 430 $ pour un adulte seul.