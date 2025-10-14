La grande ville américaine la plus chère où vous pourrez déménager en 2025

Les gens achètent des maisons pour toutes sortes de raisons. Un nouvel emploi nécessite un déménagement, une vieille maison devient trop petite, les avantages fiscaux auxquels vous pouvez vous attendre en étant propriétaire d’un logement sont trop tentants pour être ignorés, ou vous envisagez simplement de déménager dans une autre ville. Passer d’une zone rurale où le logement est abordable à une grande ville dans un marché concurrentiel peut provoquer un choc, et il n’y a pas de choc plus grave que dans une ville de la baie de San Francisco. Si l’on se base uniquement sur le coût d’achat d’une maison, San Jose, en Californie, où le coût moyen d’une maison est supérieur à 1,4 million de dollars, est la grande ville américaine la plus chère où déménager en 2025.
San José, avec une population de plus de 1 013 000 habitants, est certainement considérée comme une grande ville, une zone définie comme une zone métropolitaine de plus de 250 000 habitants. Même avec un prix de vente 221 % plus élevé que la moyenne nationale, les maisons de San Jose reçoivent généralement quatre offres et se vendent en 22 jours. Environ 44 % de ces maisons se vendent au-dessus du prix catalogue. Les locataires, qui paient en moyenne 3 200 $ par mois, ne sont pas épargnés par des coûts de logement élevés. Des dépenses telles que l’assurance habitation, les services publics et les taxes s’ajoutent au fardeau financier de la vie dans la ville la plus chère des États-Unis. En 2025, San Jose a dépassé New York en tant qu’endroit où il faut le revenu annuel le plus élevé pour vivre confortablement aux États-Unis, à 147 430 $ pour un adulte seul.
Vivre dans la ville la plus chère des États-Unis
Malgré un prix d’un million de dollars, San Jose se classe parmi les meilleurs en termes de qualité de vie selon des indicateurs tels que les opportunités d’emploi, la météo et l’éducation. La troisième plus grande ville de Californie se trouve au cœur de la Silicon Valley, qui abrite des entreprises telles que Cisco Systems, NVIDIA et Adobe ainsi que de nombreuses startups, mais la concentration d’employeurs dans l’industrie technologique combinée au faible parc immobilier explique en grande partie le coût élevé du logement. Le temps est doux toute l’année, avec des températures moyennes élevées allant de 50 degrés Fahrenheit en décembre à 70 degrés Fahrenheit en août. Les écoles publiques et les universités très bien notées comme Stanford et l’Université d’État de San Jose garantissent une population bien instruite. L’océan Pacifique se trouve à moins d’une heure de route et la plupart des résidents vivent à moins de 10 minutes d’un parc public.
Le coût de la vie élevé en Californie et les prix extrêmes de l’immobilier à San Jose contribuent à des frais de subsistance de près de 50 % plus élevés que la moyenne nationale, et ce coût joue un rôle important dans l’inégalité des revenus. Le sans-abrisme chez les jeunes est élevé dans la ville, et un travailleur au salaire minimum devrait avoir plus de trois emplois pour pouvoir se permettre de vivre dans un appartement de deux chambres. La forte densité de population de San José signifie que la circulation peut être un problème majeur, avec un trajet aller simple moyen de 29 minutes, un parking peut être difficile à trouver et certains résidents sont mal desservis par les transports en commun.