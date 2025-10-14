Gardez un œil sur les problèmes potentiels de parasites avant d’acheter une maison : voici comment procéder

L’achat d’une maison est une période passionnante, mais aussi stressante. La dernière chose que vous voulez faire est d’ajouter plus de stress et de dépenses au processus. Il y a déjà tellement de choses à considérer, comme le budget, l’emplacement, les fonctionnalités et bien plus encore. De plus, vous pourriez également être à l’affût des signaux d’alarme à prendre en compte lors de l’achat d’une maison dans un quartier. Les problèmes de parasites sont une autre chose que vous devez surveiller lorsque vous visitez une maison. Personne ne veut emménager dans la maison de ses rêves pour découvrir qu’elle est infestée de créatures méchantes – et potentiellement dangereuses. Le besoin inattendu de lutte antiparasitaire peut ajouter des milliers de dollars à ces coûts et potentiellement retarder la date de votre emménagement. Heureusement, vous pouvez garder un œil sur les problèmes de parasites lorsque vous visitez la maison, bien avant de vous engager. Cela se fait en recherchant des signes de leur présence.
Chaque type de nuisible laisse des traces de sa présence dans une habitation. Il existe deux principaux types de nuisibles à surveiller lors d’une exposition : les insectes et les rongeurs. Les deux types peuvent non seulement causer de graves dommages à la maison, mais également présenter des risques pour la santé de votre famille si vous vivez avec eux. Les éléments les plus importants à rechercher sont les points d’entrée, les excréments ou les insectes et rongeurs morts autour de la propriété. Vous devriez également demander à l’inspecteur de vous informer de tout problème potentiel de parasites avant de fermer la maison.
Signes certains d’une infestation d’insectes dans ou autour d’une maison
Différents types d’insectes peuvent infester une maison et causer des dégâts. Il est donc important d’être conscient de tous les problèmes potentiels avant d’acheter une maison. Les experts en lutte antiparasitaire affirment que certains insectes sont responsables des pires types d’infestations. Les insectes les plus remarquables à surveiller sont les cafards, les punaises de lit, les termites et les fourmis. Tous ces parasites sont connus pour causer de graves dommages à une maison ou présenter de graves risques pour la santé. Les fourmis charpentières peuvent causer des dommages à la maison elle-même, tandis que les fourmis de feu, que l’on trouve généralement à l’extérieur de la maison, présentent de graves risques pour la santé.
Alors, comment savoir si la maison qui vous intéresse abrite l’un de ces nuisibles dangereux ? Simple. Recherchez les principaux signes d’activité des insectes dans la maison et dans la cour. Le premier signe, le plus évident, à rechercher est la présence d’insectes morts. Si vous remarquez des objets comme des pièges collants ou d’autres dispositifs antiparasitaires qui traînent, cela peut également indiquer qu’il y a eu des problèmes dans la maison. Vous voudrez également garder un œil sur les points d’entrée, qui pourraient être des fissures ou des interstices dans les murs ou autour des portes et des fenêtres. Pour les termites ou les fourmis charpentières, recherchez le bois endommagé à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
À l’extérieur, surveillez les signes de fourmis de feu. La présence de grandes fourmilières vous avertira. Pour éliminer les parasites, vous devrez probablement contacter un professionnel. Si vous identifiez le problème avant de fermer la maison, vous pouvez essayer de négocier la lutte antiparasitaire dans le cadre des conditions de fermeture.
Comment repérer un problème de rongeurs lors de la recherche d’une maison potentielle
Les rongeurs peuvent causer autant de dégâts que les insectes, et il est tout aussi difficile de s’en débarrasser une fois qu’ils ont pénétré dans une maison. Les rongeurs les plus susceptibles de s’inquiéter de la vie à l’intérieur de votre future maison sont les souris et les rats. D’autres types d’animaux sauvages peuvent également causer des dommages à l’extérieur de la maison ou à proximité des fondations. Soyez particulièrement conscient de l’activité potentielle des rongeurs lorsqu’il y a des plates-bandes à proximité de la maison qui utilisent de l’engrais, car cela peut attirer les souris.
Lorsque vous recherchez des signes d’activité de rongeurs, recherchez avant tout les excréments et les taches d’urine à l’intérieur de la maison, en particulier au dos des armoires et le long des plinthes. Cependant, dans les maisons préparées pour les visites, ce genre de preuves peut être nettoyé. Un indicateur de l’activité régulière des rongeurs dans une maison qui peut être négligé par le vendeur lors de la préparation de la visite de la maison peut être trouvé le long des plinthes. Les souris courent le long des murs, laissant derrière elles des huiles – ces taches sont appelées marques de frottement. Cela apparaît sous forme de stries sombres là où le mur rencontre le sol. Vous pouvez également voir des empreintes de pas dans ces zones. À l’intérieur de la maison, vous pouvez également rechercher des points d’entrée et des marques de rongement sur les murs, les fils ou les armoires. À l’extérieur de la maison, recherchez les signes d’activité de la faune, comme des terriers dans la pelouse, surtout contre la maison.