Ventilateurs d'extraction en ligne : comment les utiliser pour ventiler plusieurs salles de bains

Si vous avez deux salles de bains rapprochées et que l’une est équipée d’un ventilateur d’extraction et l’autre non, vous vous demandez peut-être si vous pouvez relier un nouveau conduit d’évacuation à celui existant. Eh bien, vous ne pouvez pas ! Vous souffliez souvent de l’air d’une salle de bains dans l’autre, et les inspecteurs en bâtiment locaux ne l’approuvaient pas.

Mais même si vous ne pouvez pas avoir deux ventilateurs avec un seul évent, vous pouvez faire en sorte qu'un ventilateur et un évent desservent deux salles de bains. Cette configuration nécessite un ventilateur d'extraction en ligne.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les coûts d'installation, comment acheter la bonne taille et comment savoir si un ventilateur d'extraction en ligne est la bonne solution pour vos besoins de ventilation. Trois professionnels de l'industrie, Matthew Labrecque de All Air HVAC, Jay Ryan de Boulanger's Plumbing and Heating et Peter Glover de Glover's Plumbing, offrent des conseils et des idées de pro sur cette option de ventilateur d'extraction polyvalente.

Qu'est-ce qu'un ventilateur d'extraction en ligne ?

Un ventilateur d’extraction en ligne – ou à distance – est un type de ventilateur domestique installé dans les conduits. Ces types de ventilateurs sont généralement montés dans le grenier plutôt que dans la pièce qu’ils ventilent.

Une utilisation courante des ventilateurs d’extraction en ligne consiste à ventiler deux salles de bains. Une grille d'évacuation en plastique dans chaque salle de bain (généralement au plafond) se fixe aux conduits, qui se fixent ensuite à un connecteur en « Y » au niveau du ventilateur. Du ventilateur, un seul conduit d’évacuation sort par le toit. Chaque salle de bain possède son propre interrupteur et fonctionne indépendamment.

Les ventilateurs d'extraction en ligne peuvent également être utilisés pour déplacer l'air chaud dans toute une maison, comme d'un poêle à bois vers un garage ou un sous-sol, éliminer le radon ou ventiler une hotte de cuisine dans la cuisine.

Ventilateurs d'extraction en ligne par rapport aux ventilateurs d'extraction standard pour salle de bain

Bien que les deux ventilateurs éliminent l’humidité et les odeurs de votre salle de bain, chaque système présente des avantages et des inconvénients.

Avantages et inconvénients de l'échappement en ligne

Avantages

Un système de ventilation en ligne est silencieux. Comme le ventilateur est dans le grenier, vous l'entendrez à peine. Ils sont également disponibles dans des options plus grandes et plus puissantes que n’importe quel ventilateur de bain standard.

Les ventilateurs en ligne fonctionnent mieux sur des conduites plus longues en raison de la puissance supplémentaire.

Ils maintiennent leur taux d’extraction d’air annoncé en pieds cubes par minute (CFM) sur de plus longues distances.

Moins de conduits et de trous dans le toit pour les évents de hotte avec un système en ligne.

Les inconvénients

Les applications peuvent être limitées, car vous aurez besoin d'un grenier accessible pour installer un ventilateur en ligne.

Les coûts de matériel et d’installation sont également beaucoup plus élevés que ceux d’un ventilateur d’extraction standard.

Ryan souligne le manque d'options de personnalisation et de fonctionnalités ajoutées comme un inconvénient des ventilateurs en ligne. « Un ventilateur en ligne n'est qu'un fan », dit-il. « Il n'a pas toutes les fonctionnalités supplémentaires d'un ventilateur de salle de bain. »

Avantages et inconvénients du ventilateur d'extraction de salle de bain standard

Avantages

Un ventilateur d’extraction de salle de bain standard est moins cher qu’un système en ligne.

Ils sont plus faciles à installer vous-même ou coûtent moins cher si vous faites appel à un professionnel.

Ils sont également dotés de nombreuses fonctionnalités optionnelles. « Vous pouvez en obtenir un avec une lumière ambiante, une veilleuse, un capteur de mouvement ou un capteur d'humidité », explique Ryan.

Les inconvénients

Un ventilateur d’extraction de salle de bain standard est plus bruyant lorsqu’il fonctionne qu’un ventilateur en ligne.

Ils ont tendance à avoir des moteurs plus faibles et une aspiration plus faible que les ventilateurs en ligne.

Chaque unité nécessite des conduits indépendants et une hotte extérieure, ce qui peut poser problème dans une maison comportant de nombreuses salles de bains.

Comment utiliser un ventilateur d'extraction en ligne pour ventiler plus d'une salle de bain

bricoleur familial

Tout d’abord, installez des grilles d’échappement en plastique dans le plafond de chaque salle de bain. Exécutez 4 pouces. conduits flexibles depuis les grilles jusqu'au ventilateur en ligne. Connectez chaque conduit à un connecteur « Y », puis fixez-le au ventilateur en ligne. Un seul 6 pouces. Le conduit va du ventilateur à la hotte en passant par le toit.

Certains ventilateurs en ligne ont des fiches et d’autres sont câblés. Chaque salle de bain est également câblée pour faire fonctionner des interrupteurs d'alimentation indépendants.

Comment calculer la taille du ventilateur d'extraction en ligne dont vous avez besoin

Pour une application standard de deux salles de bains, mesurez d’abord la superficie en pieds carrés de chaque salle de bains (longueur X largeur) et ajoutez ces chiffres pour obtenir la superficie totale en pieds carrés.

Lorsque vous achetez un ventilateur en ligne, recherchez un modèle avec un taux d'extraction d'air CFM légèrement supérieur à la superficie en pieds carrés des salles de bains. Par exemple, si la superficie totale est de 130 pieds carrés, recherchez un ventilateur d'une puissance comprise entre 140 et 160 CFM.

« Vous essayez de trouver un CFM qui maintiendra l'humidité à un niveau bas », explique Ryan. Il ajoute que certains modèles sont livrés avec une gamme de CFM qui peut être ajustée pour répondre aux besoins de ventilation de votre salle de bain.

FAQ

Pouvez-vous ventiler une salle de bain et une hotte de cuisine ensemble ?

Non. «Un évent de cuisine est considéré comme combustible, il doit donc être installé sur son propre système d'évacuation», explique Glover.

Combien coûte l’installation d’un ventilateur d’extraction en ligne ?

Attendez-vous à payer au moins 2 500 $ à 3 000 $ pour l’installation d’un ventilateur d’extraction en ligne.

Les ventilateurs d'extraction en ligne peuvent-ils être trop gros ?

Oui. Les ventilateurs surdimensionnés peuvent entraîner des coûts de fonctionnement plus élevés, expulser l'air chaud de votre espace de vie et potentiellement provoquer un effet de vide en expulsant une quantité excessive d'air qui doit être remplacée.

À propos des experts