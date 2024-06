Comment faire un terrarium

Réaliser un terrarium vous apportera plaisir et satisfaction. C’est également à peu près ce qui se rapproche le plus d’un projet Zen DIY.

Il existe deux clés pour créer et entretenir un terrarium DIY prospère. La première clé réside dans le choix des couches utilisées pour créer les nutriments et assurer le drainage. Il s’agit avant tout de filtrer et d’avoir un sol sain, de favoriser la croissance des racines et de prévenir les champignons et les maladies. La deuxième clé du succès d’un terrarium concerne l’humidité et la manière dont vous allez la capturer ou la laisser s’évaporer via un terrarium ouvert ou un terrarium fermé. La décision finale quant au type de terrarium que vous devez créer dépend des plantes que vous avez choisies. Certaines plantes prospèrent dans l'humidité et nécessitent un terrarium fermé. D'autres plantes, comme les plantes succulentes et les cactus, nécessitent un environnement aride, nécessitant un terrarium ouvert pour vraiment les rendre heureuses.

Suivez-moi pendant que je partage le processus étape par étape et la formule pour avoir la main verte prospère. Vous pouvez choisir entre un terrarium ouvert ou un terrarium fermé.

Aperçu des couches de sol du terrarium

