Patio ou porche : quelle est la différence ?

Getty Images (2)

La plupart de mes maisons dans l’ouest comprennent un grand espace de vie extérieur dans la cour, parfait pour les barbecues, les foyers et les réunions sociales. Mais lorsque j’ai déménagé en Floride, où les moustiques et les tempêtes de pluie sont répandus, j’ai vite compris les avantages de l’air frais combinés à une meilleure protection contre les intempéries et les parasites.

Si vous essayez de décider si vous devez construire un porche ou un patio, voici comment déterminer ce qui convient le mieux à votre maison.

Qu'est-ce qu'un porche ?

Jon Lovette/Getty Images

Par définition, les porches sont des structures architecturales reliées directement à une maison et accessibles par une porte. Ils sont presque toujours couverts par un toit et souvent situés à l'avant de la maison, avec des escaliers menant au rez-de-chaussée. Parfois, ils sont également entourés de moustiquaires ou de fenêtres.

«La plupart ont des planchers en bois, même si les sols en béton ne sont pas rares», explique Rafi Friedman, président de Coastal Luxury Outdoors. « Il peut s'agir d'un petit abri au-dessus de votre porte jusqu'à de grands espaces de vie extérieurs qui entourent votre maison. »

Combien coûte la construction d’un porche ?

Le coût de construction d’un porche varie en fonction de l’emplacement, de la taille, de la complexité des caractéristiques et de la manière dont il est attaché à votre maison. Mais à l'échelle nationale, le porche moyen de 200 pieds carrés coûte environ 14 500 dollars, selon les statistiques d'Angi.

«Pour un petit porche de moins de 100 pieds carrés, sans beaucoup de fonctionnalités, cela peut coûter environ 4 500 $», explique Angie Hicks, cofondatrice d'Angi. « Pour un porche enveloppant plus grand de 600 pieds carrés doté de fonctionnalités telles que l'éclairage, les radiateurs, les ventilateurs et d'autres éléments, cela pourrait coûter jusqu'à 90 000 $. »

Avantages et inconvénients du porche

Avantages

« Un porche est un excellent moyen d'agrandir l'espace de votre maison », explique Hicks. « Il peut fournir un espace extérieur relaxant et abrité qui peut être idéal pour s'asseoir et savourer une tasse de café, même sous la pluie. »

Les autres avantages des porches comprennent :

Appel de trottoir

Protéger le mobilier d'extérieur des éléments

Avantages psychologiques et pour la santé du plein air

Des écrans pour se protéger des insectes

« Les porches sont idéaux pour les petits rassemblements intimes et pour s'asseoir tranquillement pour regarder le monde passer », explique Friedman.

Les inconvénients

« La partie la plus coûteuse de la construction d'un porche est peut-être d'étendre le toit pour le couvrir », explique Friedman. «Cela nécessite des modifications à votre maison et des entrepreneurs spécialisés pour s'assurer que les travaux sont effectués correctement.»

Les autres inconvénients des porches comprennent :

Plus cher que les terrasses

Plus exigeant en permis que les terrasses

Peut être difficile à installer

Non sécuritaire pour les foyers et les cheminées

À l'étroit pour les grands rassemblements et fêtes

« Avec un porche, il est important de comprendre ses limites », explique Hicks. « Beaucoup de gens pourraient ajouter un porche en pensant qu'il peut fournir plus d'espace de divertissement, mais il s'agit généralement d'un espace plus petit qui ne peut pas accueillir de grands groupes, il est donc un peu plus difficile pour se divertir. »

Qu’est-ce qu’une terrasse ?

Onurdongel/Getty Images

Différent d’un porche, un patio est une structure autoportante construite à côté de votre maison, comme une dalle de béton. Ils sont souvent situés dans la cour et sont plus simples que les porches, avec un minimum de balustrades, de revêtements et d’autres structures.

« Ils peuvent être constitués de pavés, de dalles ou de gravier, mais le béton est de loin le choix de matériau le plus courant », explique Friedman. « Ce sont de grands espaces ouverts et flexibles qui conviennent à tout, de la détente, des repas et des grillades aux nuits tranquilles autour du feu et un espace de jeu pour les enfants. »

Combien coûte la construction d’une terrasse ?

Encore une fois, cela varie en fonction de la taille, des matériaux, de la complexité et de la nécessité ou non de supprimer un patio ou une terrasse existante. Cependant, le prix moyen se situe autour de 4 000 dollars, selon les statistiques d'Angi.

« Une bonne estimation du coût des terrasses est d'environ 15 $ à 25 $ par pied carré, main-d'œuvre et matériaux compris », explique Friedman. « Une terrasse de 400 pieds carrés coûterait donc environ 8 000 $. »

Avantages et inconvénients du patio

Avantages

« Les patios sont un excellent moyen de divertir de grands groupes d'invités », explique Hicks. « Ce sont d'excellents endroits pour installer des tables et des chaises, un projecteur de film ou tout ce dont vous pourriez rêver. »

Les autres avantages des terrasses comprennent :

Moins d'entretien que les terrasses et les porches

Plus abordable

Plus facile à installer

Sentiment plus ouvert

Utilisation plus flexible

Les inconvénients

Ne protège pas des intempéries

Ne vous protégez pas des parasites extérieurs

Accumulez la poussière et la saleté plus rapidement

Besoin de plus d'entretien

«Vous devrez également accessoiriser davantage votre terrasse», explique Friedman. « Les meubles, parasols, foyers et grils peuvent rapidement augmenter le coût de votre projet. »

Porche ou patio : lequel convient le mieux à ma maison ?

Choisir entre un porche et un patio dépend de ce que vous voulez faire de l’espace. Si vous souhaitez un endroit plus intime pour respirer l'air frais, à l'abri des insectes et des intempéries, un porche est votre solution idéale. Mais si vous souhaitez recevoir de plus grands groupes de personnes ou si votre budget est plus restreint, une terrasse est la meilleure option.

FAQ

Quels sont les types de porches les plus courants ?

Portique : un porche couvert ou une passerelle menant à une entrée d'un bâtiment, souvent avec des colonnes de support.

: un porche couvert ou une passerelle menant à une entrée d'un bâtiment, souvent avec des colonnes de support. Véranda : un porche fermé, généralement entouré de panneaux de verre ou de plastique.

: un porche fermé, généralement entouré de panneaux de verre ou de plastique. Enrouler autour porche : un porche qui entoure plusieurs côtés d’une maison, avec des portes y accédant depuis différentes pièces.

porche : un porche qui entoure plusieurs côtés d’une maison, avec des portes y accédant depuis différentes pièces. Véranda : un espace en plein air protégé par un toit et généralement en partie clos par un garde-corps ; commun dans le sud, en particulier à la Nouvelle-Orléans.

: un espace en plein air protégé par un toit et généralement en partie clos par un garde-corps ; commun dans le sud, en particulier à la Nouvelle-Orléans. Porche arrière: une extension de la maison dans la cour, reliant parfois une cuisine à la cour.

Quels sont les types de terrasses les plus courants ?

« Ce qui différencie le plus les terrasses, ce sont les matériaux utilisés pour les construire », explique Hicks. Les matériaux de terrasse les plus courants comprennent :

Béton

Pavés de brique

Gravier

Pierre naturelle ou dalle

Pavés perméables

À propos des experts

Angie Hicks est cofondatrice d'Angi (anciennement Angie's List), où elle travaille également en tant que directrice de la clientèle. Grâce à ses fonctions là-bas, elle a aidé les gens à prendre des décisions en matière d'entretien de leur maison pendant plus de 25 ans.

Rafi Friedman est président de Coastal Luxury Outdoors, à Jacksonville, en Floride. Lui et son équipe cumulent 100 ans d’expérience collective dans la construction d’espaces de vie dans des jardins, dont plus de 100 piscines par an.