Ce qu'il faut savoir sur les éoliennes domestiques

Les propriétaires qui envisagent l’énergie solaire comme source d’énergie de secours pour le réseau ou comme source d’énergie autonome devraient envisager de compléter leurs panneaux photovoltaïques (PV) par des éoliennes. L'énergie éolienne est techniquement une forme d'énergie solaire, car c'est le soleil qui entraîne les vents. Pourtant, les éoliennes produisent de l’électricité d’une manière différente des panneaux photovoltaïques. Surtout, ils fonctionnent lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous.

Cela ne veut pas dire qu’ils fonctionnent dans toutes les situations. Mes amis fonciers et moi aimerions beaucoup installer des éoliennes sur notre propriété hors réseau, mais bien que nous soyons situés sur une crête surplombant l'océan, nous n'avons pas assez de vent pour les rendre pratiques. Ils ne produiront pas d’électricité si le vent ne souffle pas assez fort pour les faire tourner, et même s’ils tournent, la vitesse moyenne du vent est trop faible pour les faire tourner suffisamment vite pour générer des quantités importantes d’électricité.

C'était du moins la situation lors de notre dernière vérification, il y a environ 10 ans. Avec les améliorations technologiques, de nouveaux modèles pourraient fonctionner pour nous, nous prévoyons donc de réexaminer la possibilité d'en installer un ou plusieurs dans un avenir proche. Les moulins à vent existent depuis le Moyen Âge et constituent une ressource précieuse pour les propriétaires soucieux de l’environnement et économes.

Que sont les éoliennes domestiques ?

Depuis le milieu du XXe siècle, les parcs éoliens sont devenus si courants que pratiquement tout le monde a vu un moulin à vent géant depuis sa voiture. Réduisez l’une d’entre elles à environ un quart de sa taille et vous obtenez un type d’éolienne domestique. Les fabricants ont proposé un certain nombre de conceptions créatives qui se répartissent en deux catégories : axe horizontal et axe vertical.

Turbines à axe horizontal sont du genre que l'on voit depuis la chaussée. La turbine est enfermée dans un boîtier monté sur un grand poteau, et les pales fixées à l'arbre de la turbine captent le vent et font tourner l'arbre, ce qui active un système d'engrenage pour faire tourner la turbine. Les éoliennes à axe horizontal ont généralement un gouvernail, un peu comme celui d'une girouette, qui fait tourner le rotor pour maintenir les pales face au vent.

Turbines à axe vertical avoir un manche qui s'étend verticalement à partir du sol et les lames peuvent avoir la forme des lettres « S » ou « H », ou elles peuvent être semi-circulaires comme les rayons d'un fouet-mélangeur. La conception plus compacte permet une installation sur les toits ainsi qu'au sol.

Le vent étant imprévisible, vous n’utilisez normalement pas directement l’énergie générée par une éolienne. Soit vous le stockez dans une batterie, soit vous l'alimentez via le panneau pour réduire vos coûts énergétiques. Certaines éoliennes sont livrées avec des batteries préinstallées tandis que d'autres sont conçues pour être reliées au bloc de batteries d'un système photovoltaïque existant.

Avantages et inconvénients des éoliennes domestiques

L'énergie gratuite du vent ? Oui s'il vous plait. C'est l'avantage évident et le plus important des éoliennes domestiques, et quand on les compare aux panneaux photovoltaïques, qui génèrent également de l'électricité gratuite, elles ont ces avantages. avantages:

Une turbine économique pouvant générer 1 500 watts d'électricité occupe 10 ou 20 pieds carrés d'espace au sol, c'est donc une bonne solution pour les petites propriétés. En revanche, un réseau de panneaux qui génère la même puissance nécessite entre 80 et 150 pieds carrés d'espace, en fonction de la puissance nominale de chaque panneau.

Tant que le vent souffle, les éoliennes peuvent produire autant d’énergie par temps nuageux (et la nuit) que par temps ensoleillé.

Les éoliennes convertissent jusqu’à 50 % de l’énergie éolienne qu’elles absorbent en électricité. En revanche, les panneaux solaires ont un rendement d’environ 20 %.

La production d’éoliennes rejette moins de polluants atmosphériques que la production de panneaux solaires.

Malgré tout ce qui précède, les éoliennes ont de sérieuses conséquences désavantages cela peut en faire un choix moins attractif que les panneaux photovoltaïques :

Le vent est imprévisible et même si les éoliennes fonctionnent lorsque le soleil n'est pas au rendez-vous, elles ne fonctionnent pas lorsque le vent ne souffle pas.

Contrairement aux panneaux photovoltaïques, qui ne nécessitent pratiquement aucun entretien, les éoliennes nécessitent un entretien régulier et comportent des pièces mobiles qui peuvent être bruyantes et se briser si le vent souffle trop fort.

Les éoliennes doivent être placées là où le vent souffle, ce qui nécessite parfois des tours hautes ou des toits proéminents. En raison de leur impact visuel et du facteur sonore, ils ne conviennent pas aux quartiers densément peuplés et certaines communautés pourraient être réticentes à délivrer des permis pour leur utilisation.

Les pales des turbines à axe horizontal constituent un danger pour la faune, notamment les oiseaux et les chauves-souris.

Les éoliennes domestiques valent-elles l’investissement ?

Si votre situation résidentielle se prête à une éolienne, cela peut être un excellent investissement. Une petite éolienne peut être étonnamment abordable, à condition que vous n'ayez pas besoin de la monter sur une haute tour pour capter le vent et accumuler des coûts d'installation astronomiques. Les turbines à axe vertical capables d’injecter 1,5 kW d’énergie dans votre parc de batteries solaires ou de l’alimenter en réseau coûtent moins de 500 dollars.

Une éolienne est un mauvais investissement si vous n'avez pas assez de vent pour la faire tourner, mais certains modèles ont des vitesses de démarrage très faibles (la vitesse minimale du vent nécessaire pour les faire tourner) de moins de cinq mph, et ils atteignent production d'énergie optimale à des vitesses d'environ 30 mph. Il s'agit d'une amélioration par rapport à il y a 10 ans, et c'est la raison pour laquelle nous repensons notre décision d'en installer un sur notre propriété.

Installation d’éolienne à domicile : pouvez-vous bricoler ?

Certains fabricants de turbines annoncent une installation DIY, mais Energy.gov déconseille de faire le travail vous-même. Le choix de l'emplacement du site et le montage physique de la turbine ne représentent que la moitié du travail : l'unité doit être raccordée à votre système électrique. Un professionnel a les connaissances nécessaires pour effectuer le travail conformément au code et s’occupera également des permis.