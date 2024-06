Comment rempoter une plante

Rempoter une plante, c’est bien plus que mettre une plante en pot. Toutes les plantes n’ont pas leur place dans le même pot. Tous les pots ne conviennent pas à toutes les plantes. Plastique, terre cuite, ciment, céramique, bois ? Beaucoup de choses à considérer.

Faire pousser une plante prospère dépend du sol et du pot que vous choisissez. Je suis étonné du nombre de fois où je découvre qu’un ami a une plante en pot en train de mourir simplement parce que le pot dans lequel il la porte n’a pas de trou pour le drainage, que les racines pourrissent et que leur programme d’arrosage n’est pas respecté. Une plante vous dira ce dont elle a besoin. Il suffit de l’observer. Voir les racines émerger des trous de drainage, les racines émerger du sol et les feuilles et les tiges tomber indiquent qu’il est temps de rempoter la plante. Mon hypothèse est que vous disposez d’un excellent mélange de sol pour votre plante. Cependant, je dois également expliquer comment sélectionner le pot approprié pour la plante et comment créer un drainage dans n’importe quel récipient sans trou.

Avant de rempoter, recherchez les plantes que vous mettrez en pot et ce qu’elles préfèrent en termes d’humidité, de lumière et d’équilibre du pH. Ensuite, en fonction des relevés du compteur, ajustez le programme d’arrosage, l’exposition à la lumière et l’acidité du sol. Arrosez bien la plante quelques jours avant de la rempoter. Cela aidera la plante à avoir une transition plus chaleureuse et à détacher les racines des parois de l’ancien pot.