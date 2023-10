Une nouvelle façon de vivre au cœur de la ville

Imaginez-vous en train de vous promener dans une forêt verdoyante au cœur d’une ville animée, où l’ambiance apaisante de la nature offre un refuge bienvenu loin du stress de la vie urbaine. Ce contraste séduisant est l’essence même de Midtown Modern, un développement résidentiel de luxe idéal pour les familles à la recherche d’un sanctuaire vert en ville.

Juste en face de Midtown Modern se trouve un autre concept résidentiel révolutionnaire. Midtown Bay est conçu pour les professionnels et les couples qui souhaitent une maison et un quartier en phase avec les rythmes vibrants de leur vie sociale et professionnelle. Qu’il s’agisse de ses espaces de vie-salle à manger adaptatifs qui se transforment pour répondre aux exigences du divertissement et du travail ou de la gamme vertigineuse d’offres culinaires et culturelles à quelques pas, Midtown Bay offre un style de vie libre des frontières traditionnelles.

Ensemble, Midtown Modern et Midtown Bay constituent les composantes résidentielles distinctes du développement intégré Guoco Midtown, qui présente une vision audacieuse de ce à quoi devrait ressembler la « ville du futur ». Guoco Midtown combine des espaces commerciaux, résidentiels, de vente au détail et publics en un tout cohérent, offrant aux résidents un confort inégalé avec une multitude de commodités, d’options de restauration et de divertissement juste à leur porte.

La copropriété de luxe de 558 unités Midtown Modern s’inspire du livre de la nature en introduisant le concept de « jardin dans les bois » dans la ville. Ce développement offre 10 décors naturels distincts dans lesquels les résidents et leurs familles peuvent s’immerger.

« Le concept de Midtown Modern consiste à amener la nature jusqu’à la porte, c’est donc comme s’offrir une petite escapade sans quitter la maison. Il s’agit de donner aux résidents la possibilité de profiter d’un espace vert, de se détendre et de faire une pause dans l’agitation urbaine tout en étant au cœur de l’action », déclare Dora Chng, directrice (résidentiel) chez GuocoLand, le promoteur derrière Guoco Midtown. .

Pendant ce temps, les unités spacieuses de 4 chambres de Midtown Modern, allant de 1 432 à 1 808 pieds carrés, présentent une opportunité en or pour les familles multigénérationnelles de vivre dans le centre-ville. En effet, les plus grandes unités de 1 800 pieds carrés sont conçues avec deux chambres principales, la chambre principale junior étant idéale pour les grands-parents.

Midtown Bay, quant à lui, est conçu pour les professionnels et les couples. Situé dans un quartier dynamique bordé d’établissements gastronomiques et de cuisine de rue de qualité, de commerces de détail de luxe et de musées et galeries de premier plan, le développement de 219 unités constitue une extension du mode de vie social actif des résidents.

Avec Midtown Bay à distance de marche de nombreuses options de vie nocturne, la fête ne doit pas nécessairement se terminer lorsque les lumières s’allument. Les résidents peuvent continuer à socialiser avec leurs amis dans les espaces communs de la copropriété conçus pour se divertir ou dans leur propre maison de luxe.

« Imaginez-vous en train de dîner et de prendre un verre avec vos amis du quartier. Lorsque les choses commencent à fermer mais que vous n’êtes pas prêt à mettre fin à la soirée, il vous suffit de monter chez vous. C’est le style de vie que nous visons à Midtown Bay : profiter des bons moments sans tracas. Il s’agit de faire de votre maison une extension naturelle de votre style de vie », explique Chng.

Les unités adaptables de Midtown Bay peuvent également être facilement reconfigurées en bureau à domicile, et sa connectivité transparente au Midtown Hub, un espace réseau doté d’une suite complète d’installations professionnelles, est idéale pour le monde actuel du travail à distance et hybride.

Malgré leurs différences, Midtown Bay et Midtown Modern partagent une adresse prestigieuse au sein de Guoco Midtown. Niché dans le quartier de Bugis et de l’hôtel de ville, Guoco Midtown est perché juste au-dessus de la station MRT Bugis qui relie les lignes Downtown et Est-Ouest. Des passerelles abritées relient les résidents aux développements commerciaux et de bureaux à proximité comme Suntec City, Marina Square et Millennia Walk, reflétant l’hyper-connectivité du développement.

« Guoco Midtown est la dernière pièce du puzzle de la zone qui est non seulement reliée à la station MRT Bugis et aux établissements à proximité, mais également à une myriade de commodités. Les passerelles abritées étendues vous permettent de vous rendre facilement à la National Gallery et même à Marina Bay à pied, offrant une connectivité transparente sans pareille », explique Chng.

Guoco Midtown s’engage à favoriser des liens communautaires solides dans ses développements et dans le quartier environnant. À cette fin, il organisera un calendrier dynamique d’événements, d’ateliers et de forums pour promouvoir l’interaction sociale et le développement communautaire parmi les résidents.

Grâce aux composants résidentiels contrastés mais complémentaires de Midtown Bay et Midtown Modern, Guoco Midtown offre une nouvelle vision de la vie moderne, mais enrichit également le tissu urbain du centre-ville de Singapour.

Chng déclare : « En offrant une gamme diversifiée d’offres dans le quartier, de nombreuses options de connectivité et en réunissant différentes communautés, les habitants de Guoco Midtown n’ont plus à compromettre leur qualité de vie lorsqu’ils résident en ville. C’est pourquoi nous pensons qu’elle est la « Ville du futur ».