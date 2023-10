Le composé du nord de la Californie est parfaitement entouré par la nature

Deux maisons, un atelier séparé, cinq acres et six stations de ski à moins d’une heure. Ce complexe fermé immaculé à Loomis, situé près des contreforts des montagnes de la Sierra Nevada, à environ 30 minutes de Sacramento, regorge de commodités, privé et idéal pour la vie multigénérationnelle.

Avons-nous mentionné l’étang aux nénuphars alimenté par une cascade, la piscine entourée de pierres et la piste de motocross ? «La propriété est entièrement composée», déclare l’agent inscripteur Cynthia Smith de Guide Real Estate.

Ensuite, il y a le style de vie du comté de Placer : randonnées, sentiers pédestres, parcs, écoles très bien notées et faible taux de criminalité. De plus, dit Smith, la zone de loisirs de Folsom Lake State se trouve à 16 minutes en voiture de la propriété.

Construit en 2004, le complexe est ancré dans une maison principale à plusieurs pignons d’une superficie habitable de 5 455 pieds carrés et d’un patio arrière couvert. Les détails artisanaux sont évidents dans les fenêtres à carreaux multiples, l’utilisation de matériaux naturels, les avant-toits profonds et les colonnes à plinthes.

Ouvert sur le couloir central et la salle à manger, le salon au plafond voûté dispose d’une cheminée en pierre et d’un écran de théâtre caché de 10 pieds. Les chevrons en bois épais et les planchers en bois font partie des détails.

Un plafond en bois surmonte également la cuisine de l’îlot central. Une salle de petit-déjeuner, un salon, un bureau, une salle bonus et une salle d’exercice sont entre autres espaces de vie.

La suite principale se trouve au rez-de-chaussée et comprend une douche à vapeur, un remplissage de baignoire au plafond, des planchers chauffants et un accès à un bain à remous extérieur. Il y a quatre chambres et 6,5 salles de bains. Une salle de bain complète, une cuisine extérieure et un foyer se trouvent à proximité de la piscine. Un garage pour quatre voitures est attenant.

La maison d’hôtes comprend 1 450 pieds carrés avec des plafonds voûtés, un loft, deux chambres, deux salles de bain complètes, une cuisine, une buanderie et un garage attenant pour deux voitures.

Un vaste bâtiment autonome avec un atelier peut accueillir un camping-car, un bateau ou jusqu’à huit voitures.

Le terrain est composé d’un terrain paysagé, de pâturages clôturés, d’un ruisseau, de potagers et d’arbres fruitiers. La propriété a le potentiel de vivre hors réseau avec l’énergie solaire, deux puits, un réservoir de propane de 1 000 gallons, un générateur et trois fosses septiques.

La résidence offre quelque chose qu’il est difficile de trouver à proximité de la capitale de l’État, dit Smith. « Il est difficile de trouver des terrains de 5 acres entourés d’arbres matures à mesure que l’on se rapproche de Sacramento. »

Le prix demandé pour le 4645 Hidden Oaks Lane à Loomis est de 3,935 millions de dollars.

Smith pense que l’acheteur utilisera la propriété comme résidence principale. «J’imagine un propriétaire d’entreprise autodidacte et prospère, désireux d’espace pour ses jouets, d’intimité et appréciant la qualité de la construction et la réflexion portée sur les détails, les équipements et les matériaux.»