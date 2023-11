Une journée dans la vie d’un pro : Drywall Shorty

Bienvenue dans notre nouvelle série FH : Une journée dans la vie d’un pro ! Nous présentons aux lecteurs des gens de métier tout en leur donnant un aperçu de la façon dont ils sont arrivés là où ils sont et de ce que signifie travailler dans les métiers. Vous connaissez quelqu’un que nous devrions présenter ? Envoyez-nous un courriel ici.

Rencontrez Lydia Crowder, alias Drywall Shorty, copropriétaire de Trinity Drywall avec 20 ans d’expérience dans l’industrie. Vous pouvez également la trouver sur Instagram à @DrywallShorty. (La partie « Shorty » fait référence à sa taille ; elle mesure 5 pieds 1 pouce.)

Comment es-tu arrivé là?

Avec l’aimable autorisation de Lydia Crowder

Crowder n’aspirait pas vraiment à une carrière dans le domaine des cloisons sèches. «J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires et suis allée à l’université pendant un semestre, j’ai immédiatement échoué et j’avais un travail ennuyeux», dit-elle.

Son père possédait une entreprise de finition de cloisons sèches et lui a proposé un emploi. Crowder l’aidait parfois quand elle était plus jeune et appréciait ça. Elle a donc accepté l’offre de son père et « est tombée amoureuse du métier », dit-elle.

Lorsqu’elle a commencé, sa colocataire et cousine travaillait également avec son père. Tout le monde la traitait sur un pied d’égalité, dit-elle, partageant ses conseils et ses techniques. Cela lui donnait le sentiment de faire partie de l’équipage.

Commencer par les bases

Avec l’aimable autorisation de Lydia Crowder

Crowder a commencé par apprendre les bases des cloisons sèches.

«C’était beaucoup de travail subalterne : repérer les vis encore et encore, gratter et balayer les sols, coller de petites zones comme les placards et les petits endroits», dit-elle. « J’ai dû gravir les échelons et vraiment montrer que je voulais travailler dans le métier.

« À l’époque, vous voulez faire toutes les « grandes » choses comme faire fonctionner des outils, recouvrir de grandes surfaces et utiliser des outils plus gros. Mais il faut d’abord apprendre les bases. Si vous voulez vraiment comprendre la finition des cloisons sèches et comment obtenir la meilleure finition possible, vous devez commencer par le bas et ajouter lentement les pièces.

« Nous voulons tous nous lancer tête première, mais c’est à ce moment-là que vous rencontrez des échecs et que vous êtes frustré parce que votre niveau de compétence n’est pas encore là où il devrait être. Vous devez vraiment consacrer du temps à maîtriser les mouvements de vos mains et de votre corps pour réussir.

Vingt ans plus tard, Crowder dirige sa propre entreprise de finition avec son mari. Aujourd’hui, dit-elle, « je peux accéder à n’importe quel emploi et savoir que j’ai les connaissances et les compétences nécessaires pour accomplir n’importe quel travail. »

Elle encourage les personnes qui débutent dans l’industrie à demander de l’aide ou des conseils, et à ne jamais cesser de demander, quelle que soit l’expérience qu’elles accumulent.

« Vous ne voulez jamais penser que vous savez tout », dit-elle. « Surtout dans ce métier ! »

Hauts et bas du voyage

Nous avons demandé à Crowder plus de détails sur sa carrière. Elle nous a dit qu’elle apprécie la confiance en soi qu’elle a acquise en travaillant dans les métiers. Chaque jour, dit-elle, elle se met au défi d’être meilleure que la veille. Au fil du temps, elle a excellé dans des choses qu’elle pensait ne jamais pouvoir faire.

« Les métiers donnent aux gens la possibilité de se développer », dit-elle. « Vous le rendez aussi génial que vous le souhaitez et vous avez la satisfaction de savoir que vous avez construit cela. Personne ne peut vous l’enlever et c’est incroyablement stimulant ! »

Crowder dit également que les cloisons sèches peuvent être difficiles et physiques, surtout lorsque vous débutez dans le métier. Cela implique beaucoup de mouvements répétitifs qui demandent du temps à maîtriser. Ce n’est pas le genre de travail pour lequel les nouveaux arrivants peuvent être instantanément bons.

« Ce sera difficile, vous serez en sueur, épuisé, endolori, fatigué et vous voudrez arrêter », dit Crowder. «Mais vous développez votre force avec le temps. Donnez-vous un peu de grâce et avant de vous en rendre compte, ces tâches difficiles seront beaucoup plus faciles.

Malgré ces défis, Crowder aime son travail. Elle appelle les cloisons sèches « un métier qui vous tient en haleine et dans lequel vous pouvez constamment apprendre ». Elle aime travailler sur une architecture qui ressemble davantage à de l’art, inspirant davantage de passion pour son travail.

« C’est cette passion qui rend ce métier si merveilleux », dit-elle. « Il n’y a rien de tel que de revenir au travail et de voir ce que l’on a accompli. »

Une journée dans la vie d’un pro des cloisons sèches

Avec l’aimable autorisation de Lydia Crowder

Crowder affirme que chaque jour est unique car les différentes étapes d’un projet nécessitent des choses différentes. Son équipe travaille principalement dans la construction résidentielle neuve. Ils arrivent une fois qu’une équipe a suspendu toutes les plaques de plâtre. L’objectif, dit-elle, est d’appliquer une couche par jour. Ainsi, le travail moyen prend quatre à cinq jours, sauf retards météorologiques ou autres complications.

Quelles sont ses parties préférées et les moins préférées du processus ?

« Mon jour préféré est notre premier jour de travail », dit-elle. « C’est le jour où nous appliquons généralement tout notre ruban pour cloisons sèches sur le projet. C’est une journée au rythme rapide et vous pouvez vous mettre au défi de tout ce que vous pouvez accomplir.

« Les jours de ponçage sont ceux que j’aime le moins ! C’est une partie très importante du travail, mais c’est aussi amusant que cela en a l’air.

Crowder offre de bons conseils aux personnes qui cherchent à se lancer dans l’industrie. Avant tout, elle dit : « Soyez une éponge ! La finition des cloisons sèches est un peu un art, et chacun a une manière un peu différente de finir. Chaque équipe peut avoir des méthodes différentes et vous devez être ouvert à d’autres méthodes.»

Étant donné que chaque équipe a une méthodologie légèrement différente, il peut être difficile de travailler avec des personnes qui refusent d’adapter leurs techniques au reste de l’équipe. De plus, dit-elle, chaque emploi comporte des considérations uniques. La flexibilité et l’adaptabilité sont essentielles pour réussir dans ce secteur.

Crowder dit également qu’il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. « Ne restez pas coincé dans vos habitudes au point de manquer l’occasion d’apprendre », dit-elle. « Ne pensez pas non plus que vous êtes au-dessus de toute tâche. Une chose à propos de la construction est qu’il y a des choses qui doivent être faites quel que soit votre niveau de compétence. Soyez un joueur d’équipe!

Cinq choses qu’elle a apprises