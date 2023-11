Conseils de décoration de vacances pour les personnes qui détestent décorer

«C’est la saison des réjouissances» et même si de nombreuses personnes sont enthousiasmées par la période des fêtes, tout le monde ne se sent pas aussi joyeux et jovial. Selon Thumbtack, 58 % des Américains se sentent stressés par les vacances.

La préparation de la maison est une source majeure de stress, selon Morgan Olsen, expert en maison et design de Thumbtack. En fait, elle nous dit que 25 % des personnes interrogées ont déclaré que la préparation de leur maison (nettoyage, organisation, etc.) était leur principal facteur de stress. « Et 10 % nous ont dit que la décoration de leur maison était leur principal facteur de stress », dit-elle.

C’est compréhensible, étant donné qu’il faut généralement beaucoup d’efforts pour mettre en place ces décorations élaborées. « Et cela n’est pas sans danger : 25 % des personnes interrogées se sont blessées en montant ou en démontant leur décoration », explique Olsen, ajoutant que parfois, il serait peut-être préférable de laisser cette tâche aux pros.

Si vous n’avez pas le temps, l’énergie ou l’envie de vous lancer dans des décorations complexes et complexes, consultez ces conseils de décoration de vacances faciles pour les personnes qui détestent décorer.

Focus sur les couronnes

Il n’est pas nécessaire d’être les Griswolds pour montrer un peu d’ambiance de Noël, selon Will Hunt Lewis, propriétaire de Hunt & Bloom. «Je pense qu’il n’y a rien de plus classique sur une porte d’entrée qu’une simple couronne de feuilles persistantes fraîches avec un nœud rouge vif», dit-il. Et tout ce dont vous avez besoin est d’un clou – ou vous pouvez utiliser un cintre pour couronne. « Vous adorerez l’odeur des conifères frais chaque fois que vous franchirez la porte, et le bruit de l’arc rouge apportera une joie festive à tous ceux qui passeront. »

Vous pouvez mettre des couronnes sur vos portes et fenêtres extérieures, mais aussi sur les portes, fenêtres et manteaux de cheminée intérieurs.

Éclaire ceci

Décorer un arbre peut être une tâche écrasante que vous préférez simplement éviter. « Vous pouvez toujours avoir l’impact – et le parfum – d’un bel arbre sans avoir à rassembler des ornements et à vous soucier de leur placement approprié », explique Lewis. En fait, il dit que vous pouvez ignorer les ornements et simplement ajouter beaucoup de lumières, ce qui aura quand même un impact important.

« J’adore les arbres remplis de lumières, alors ne lésinez pas : la règle générale est de 100 lumières par pied d’arbre, mais j’aime aller bien au-delà. » Et Lewis recommande également de ne pas simplement éclairer le périmètre. « Commencez par enfiler des lumières à l’intérieur de l’arbre et insérez-les dans les branches », conseille-t-il. « Que vous utilisiez des lumières colorées ou blanches, vous ne pouvez pas vous tromper : si vous utilisez des lumières colorées, utilisez du blanc pour l’intérieur de l’arbre et vous adorerez l’effet. »

Mais supposons que vous n’ayez même pas envie de faire ça ? «Les placer le long des portes, sur la cheminée, le long d’une commode ou dans un vase en verre transparent peut ajouter un peu de gaieté sans trop d’effort», nous explique Natalie Rebuck, designer principale chez Re: Design Architects.

Soyez frais

Il y a tellement de belles plantes d’intérieur disponibles pendant la période des fêtes. « Les poinsettias, les amaryllis, les paperwhites et les cactus de Noël sont tous nombreux et ont tous un grand impact avec leurs fleurs colorées », explique Lewis. « Rassembler plusieurs poinsettias dans un magnifique récipient sur une table à manger constitue une déclaration incroyablement élégante et festive. »

Burrill est d’accord et recommande d’acheter des poinsettias auprès d’un organisme de bienfaisance local ou d’un centre d’accueil. « Des fleurs fraîches aux couleurs des fêtes égayeront votre maison et apporteront l’esprit des fêtes. »

Achetez un arbre illuminé

Une autre option pour ceux qui n’ont pas envie de décorer un sapin consiste à acheter un sapin de Noël en guirlandes pré-éclairées. (Et oui, Rebuck dit qu’ils sont désormais de nouveau à la mode !). « Ensuite, achetez un large ruban floqué de la couleur de votre choix et enroulez-le autour de l’arbre. » Et elle recommande de mettre des ornements doux de la même couleur – ou de la même famille de couleurs – sur le sapin.

À présent, vous pensez peut-être : « Eh bien, maintenant, je décore le sapin, et c’est ce que j’essayais d’éviter. » C’est vrai, mais Rebuck explique : « Laissez tous les ornements et tous les rubans sur le sapin pendant que vous le rangez pour l’année prochaine (ils sont doux, donc ils ne se briseront pas) et voilà – il est entièrement décoré pour l’année prochaine et les années à venir. viens. »

Laissez la nature être votre guide

Une autre astuce consiste à utiliser ce qui est déjà disponible dans la nature pour vous aider à décorer facilement votre maison. « Trouvez des feuilles et/ou des pommes de pin pour pulvériser de la peinture dorée et/ou argentée et placez-les dans la maison, ou utilisez-les pour écrire des noms pour un couvert », explique Rebuck. « Ou peut-être prenez des bâtons qui peuvent être mis dans un vase et attachés ensemble avec un arc. » Elle ajoute que cette tâche peut également être transformée en une activité amusante ou une chasse au trésor pour les enfants.

Accessoiriser

Voici un autre conseil simple et rapide : « Achetez des ornements en verre bon marché et remplissez un grand vase ou un grand bol transparent pour la décoration », explique Rebuck. Elle recommande de le faire à plusieurs endroits pour créer un look festif.

« L’ajout d’accessoires prêts à l’emploi, comme des oreillers, des jetés et des tapis de vacances, apportera également l’esprit des fêtes. » De plus, Rebuck recommande d’utiliser du linge de maison, de la verrerie et de la porcelaine pour mettre la table.

Et si vous avez un vrai arbre, elle suggère de trouver un endroit à l’arrière de l’arbre où il est très rempli. « Ensuite, retirez quelques branches que vous pouvez attacher ensemble et positionner à d’autres endroits. »

L’enquête de Thumbtack révèle également que 52 % tergiversent avant de mettre en place leurs décorations, et Olsen recommande de faire appel à des professionnels pour le faire à votre place. Burrill est d’accord et dit qu’elle embauche quelqu’un pour installer ses arbres cette année. « Imaginez que vous rentrez à la maison et que des petits lutins sont entrés et ont préparé votre maison pour les vacances.

Ce sont quelques-uns des éléments qui peuvent vous aider à décorer facilement votre maison.

Couronne de cèdre de 30 po CG Hunter

Croyez-le ou non, cette couronne de cèdre de 30 pouces CG Hunter n’est pas réelle, mais elle ressemble certainement à l’article authentique. Vous pouvez accrocher cette couronne de faux cèdre sur votre porte extérieure, ou l’accrocher à l’intérieur sur vos fenêtres, un mur, ou l’utiliser pour créer une pièce maîtresse.

Couronnes de pommes de pin mélangées

Cette paire de couronnes de pommes de pin mélangées peut offrir une façon plus élégante de décorer pour les vacances. Composées de pommes de pin naturelles, de métal et de vigne naturelle, avec un vernis doré peint à la main, les couronnes ajoutent une sophistication de bon goût à n’importe quel espace. Ils sont conçus pour une utilisation en intérieur et peuvent également être utilisés en extérieur dans des zones couvertes.

Paillassons de Noël en fibre de coco

Mettez vos invités dans une ambiance festive avec ces paillassons de Noël. Le paillasson Holiday Coir – Trees est fabriqué à la main en fibre de coco naturelle, résistant à la décoloration et peut être utilisé dans les espaces intérieurs comme le vestiaire ou dans les espaces extérieurs couverts. D’autres options incluent les chiens portant des foulards et des chapeaux de vacances et des feuilles de baies.

Aromatech AroMini BT Diffuseur d’air froid et parfums de vacances

Lorsque vous préparez votre maison pour les vacances, n’oubliez pas de vous concentrer sur son odeur. Le diffuseur d’air froid Aromatech AroMini BT utilise la nébulation pour décomposer les huiles parfumées en une fine brume qui reste dans l’air. Il ne nécessite pas d’eau, d’alcool ou de chaleur et se connecte à Bluetooth pour régler l’intensité du parfum et la durée d’exécution. Les choix de couleurs sont le noir, l’argent, l’or et l’or rose. Aromatech propose une variété de parfums, mais la collection Holiday comprend du sapin noble, du coin du feu, du pain d’épices épicé et de l’orange grillée et du bois de chêne.

Jeté en cachemire mongol

Jetez ce jeté en cachemire mongol couleur groseille sur un canapé ou une chaise pour créer une ambiance festive. Le jeté de 50 pouces sur 60 pouces est composé à 100 % de cachemire mongol de qualité A et possède une frange de 4 pouces pour un style intemporel. Et cet objet décoratif est également fonctionnel, offrant chaleur et confort lors des journées et des nuits froides.

Déplace des affiches en métal

Vous pouvez également utiliser l’art mural des Fêtes pour décorer facilement votre maison. Ces affiches métalliques Displates sont disponibles en trois tailles : 17,7 x 12,6 pouces, 26,6 x 18,9 pouces et 34,4 x 25,2 pouces (cette taille est disponible en 4 plaques). Pour les deux plus petites tailles, vous pouvez également choisir entre une finition mate ou brillante, ainsi qu’un choix de cadres – ou pas de cadre. Certains des modèles de vacances incluent des décorations de Noël, des décorations de Noël et l’esprit de Noël, ainsi que des modèles non liés aux vacances. Les plaques sont faciles à accrocher car elles ne nécessitent ni clous ni marteau. Les plaques métalliques sont maintenues au mur par des aimants.

Guirlande lumineuse d’extérieur Govee H1

Si vous n’avez pas envie de démêler les guirlandes lumineuses, les guirlandes lumineuses d’extérieur Govee H1 sont faciles à installer et à utiliser. Les lumières extérieures de 50 pieds ont un indice d’étanchéité IP65 et peuvent être contrôlées via votre smartphone ou Alexa. Ils comprennent 60 modes scène différents et des millions de couleurs. Vous pouvez même personnaliser deux couleurs différentes (haut et bas) sur chaque ampoule.

Anthurium EasyPlant

L’Anthurium EasyPlant porte bien son nom. La plante est livrée dans un pot en céramique et un support en bois de bambou, et elle est facile et pratique à utiliser. En effet, il utilise la technologie Waterwork, qui implique un réservoir d’eau caché qui ne doit être rempli qu’environ une fois par mois. Le système régule l’approvisionnement en eau et ne fournit que la quantité d’eau nécessaire. La plante Anthurium a des feuilles cireuses rouges en forme de cœur, elle s’intègre donc bien pendant les vacances.

Tuckernuck – Robe courte Jamie noire à nœud

Oubliez ces vilains pulls de vacances. Enfilez cette robe Jamie mini à nœud noir pour montrer instantanément votre esprit de vacances ! L’élégante robe noire est ornée de nœuds à paillettes scintillantes, avec un décolleté bijou, des manches trois-quarts et une fermeture éclair au dos. Il est également doublé et a une coupe décontractée, vous rendant instantanément prêt à accueillir des invités avec style pendant les vacances.

Appareils colorés

Si vous êtes à la recherche de nouveaux articles de comptoir, pensez à la gamme de petits appareils électroménagers de Breville dans la couleur Red Velvet Cake de l’entreprise, qui semble succulente pendant les vacances (et au-delà). Le grille-pain Toast Select Luxe est un grille-pain à 2 tranches avec 6 types de toasts présents, un compte à rebours LED, ainsi que des fonctionnalités « Lift & Look » et « Bit More ». Le presse-agrumes Breville Juice Fountain Cold XL est doté d’une large goulotte d’alimentation pour les fruits et légumes entiers (non coupés), qui peuvent être extraits directement dans le pichet de 70 onces. La machine à expresso Bambino Plus dispose d’une pompe italienne de 15 bars, d’un contrôle de température PID et d’une texturation du lait mains libres.