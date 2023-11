8 cadeaux de Noël pour la maison qui surprendront tous ceux qui figurent sur votre liste cette année

Une autre période des fêtes, un autre cadeau. C’est difficile de garder les choses intéressantes. Même les cadeaux pour la maison peuvent devenir un peu répétitifs. Votre mère a probablement suffisamment de cadres pour durer plusieurs générations et votre sœur possède déjà quatre mixeurs. Cette année, essayez d’offrir quelque chose d’amusant et d’unique. De la famille et des amis aux cadeaux de collègues et d’entreprise, voici ce qui surprendra tout le monde sur votre liste.

Shorty Keep Petite

Si vous recherchez un cadeau aussi merveilleux à offrir qu’à recevoir, une malle Petite Keep est ce qu’il vous faut. Ces coffres en métal sont idéaux pour toutes les personnes figurant sur votre liste. Des jeunes mariés aux nouveaux parents et même aux enfants et adolescents, tout le monde aime un Petit Keep. Un endroit pratique pour ranger des souvenirs, ces malles sont disponibles avec un choix de différents tissus et options de broderie personnalisées. La marque a récemment lancé une malle de Noël parfaite pour ranger des décorations et autres décorations de Noël.

Bougie Cartier Les Écrins Parfumés

Un bracelet d’amour n’est pas tout à fait dans votre budget ? La bougie Cartier Neige pourrait être la meilleure chose après les bijoux. La bougie parfumée est logée dans un étui en céramique réutilisable qui fait office d’objet chic une fois la bougie éteinte. Il complète facilement n’importe quel décor. Fabriqué en France, il présente un léger parfum musqué inspiré des montagnes. Ce cadeau est idéal pour tous ceux qui apprécient la marque, mais aussi pour des cadeaux d’entreprise ou même pour offrir à quelqu’un que vous ne connaissez peut-être pas trop. Une grosse dose de luxe dans un petit emballage : préparez-vous à en tomber les mâchoires.

Comment redécorer par Joa Studholme et Charlotte Cosby

Les fondateurs de Farrow & Ball ont récemment publié une suite à leur livre très apprécié, intitulé Comment redécorer. Bien que ce livre coloré se pose simplement sur une table basse, il regorge également de nombreuses informations utiles, d’inspiration et de photographies dignes de s’évanouir. Offrez-le à votre ami qui est en train de rénover ou qui est actuellement à la recherche d’un logement.

Verres à Martini à rayures Wonka X Kurt Geiger London

Kurt Geiger est peut-être mieux connu pour ses chaussures et ses sacs fabuleux, mais la récente incursion de la marque dans l’espace domestique figurera également sur votre liste cette année, en particulier la collaboration inspirée du chocolat avec Wonka. Cet ensemble de verres à martini incrustés de strass se démarque vraiment et rehausse instantanément n’importe quel cocktail. Vendu exclusivement chez Bloomingdales en ligne ainsi qu’en magasin, c’est un cadeau idéal pour votre amie la plus glamour.

Ensemble de draps en bambou Cosy Earth

Qui ne veut pas d’une nouvelle literie ? Il est difficile de se tromper avec un ensemble de draps Cozy Earth. Fabriqué à partir de viscose de bambou, cet ensemble figure en tête de la liste des favoris d’Oprah. Avec une esthétique simple et polyvalente, ces feuilles ressemblent pour le moins à des nuages. Disponible dans une gamme de couleurs, notamment bleu marine, olive et gris clair, la teinte blanche est le meilleur choix pour offrir. Offrez cet ensemble de draps à votre insomniaque préféré : cela pourrait changer votre vie. Mais cela fonctionne aussi pour presque tout le monde.

Coussin décoratif Gee’s Bend du musée d’art de Philadelphie

Fabriquée de manière durable dans l’Illinois par Cloth & Company, cette série d’oreillers du Philadelphia Museum Of Art est tout autant une question d’impact social que de style. Ces oreillers ont été inspirés par des courtepointes conçues par des artistes de Gee’s Bend, notamment Mary Lee Bendolph, Delia Bennett, Annie E. Pettway, Loretta Pettway et Magdalene Wilson. Ces femmes étaient considérées comme faisant partie intégrante de l’identité historique des communautés afro-américaines du Sud. Les motifs matelassés ajoutent une touche de couleur à une chaise ou un canapé d’appoint tout en permettant à l’héritage de ces artistes féminines incroyablement talentueuses de perdurer.

Boîte à bouquets

Vous cherchez le cadeau parfait à offrir au bricoleur ou à l’amateur de fleurs de votre vie ? Une Bouquet Box fera sourire cette personne chaque mois. Créée par Courtney Sixx, chaque boîte contient des fleurs fraîches de saison du célèbre fleuriste Mark’s Garden ainsi que des instructions pour organiser un bouquet. Chaque abonnement comprend un kit de démarrage comprenant un vase en acrylique tendance, des cisailles à fleurs et d’autres outils. C’est tout aussi réfléchi qu’unique.

L’Avant Collective Ensemble d’essentiels pour la maison de luxe à la bergamote rougissante

Essayez-vous de trouver un cadeau pour quelqu’un qui a récemment déménagé ou qui aime simplement nettoyer et organiser ? Le pack Blushed Bergamot Luxury Home Essentials porte bien son nom. Cet ensemble comprend un plateau en lucite et une brosse à récurer, ainsi que du savon à vaisselle haute performance, du savon pour les mains et un nettoyant polyvalent. Présentés dans de magnifiques flacons, ces produits rehaussent instantanément le parfum de n’importe quelle pièce. Vos amis écologistes seront également surpris, surtout lorsqu’ils apprendront que ces produits non toxiques sont également rechargeables. Passez au niveau supérieur et offrez un abonnement.