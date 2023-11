Stanley Black & Decker vient de rappeler des Sledgehammers : voici ce que nous savons

Au 20 avril 2023, l’entreprise manufacturière Fortune 500 Stanley Black & Decker avait rappelé plus de 2,2 millions de masses aux États-Unis (et 53 000 au Canada). Les produits concernés comprennent 25 modèles de masses de trois marques différentes qui constituent une menace pour les utilisateurs en raison d’une erreur de fabrication. Lisez la suite pour savoir tout ce que vous devez savoir sur le rappel massif, y compris quels produits sont concernés et comment les propriétaires de ces produits doivent procéder.

Quels produits Stanley Black & Decker ont été rappelés ?

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a annoncé le rappel de certains marteaux DeWALT, Stanley et Craftsman. Selon son site Web, les masses concernées peuvent peser entre 2 et 12 livres et mesurer de 14 à 36 pouces de longueur. Les masses sont de couleur jaune et noire (DeWALT et Stanley) ou rouge et noire (Craftsman). De plus, ils ont été vendus en ligne par des détaillants en ligne, comme Amazon, et dans des quincailleries, comme The Home Depot et ACE Hardware, entre novembre 2013 et novembre 2022 pour entre 18 et 26 dollars.

Pourquoi ces masses ont-elles été rappelées ?

Igermz/Getty Images

La CPSC déclare que « la tête des masses peut se desserrer prématurément et se détacher de manière inattendue pendant l’utilisation, ce qui présente un risque de blessure par impact pour l’utilisateur. » Selon KKTV de CBS à Colorado Springs, Colorado, Stanley Back & Decker a reçu jusqu’à présent 192 rapports faisant état de détachements de têtes de masse et de « quelques cas » de personnes souffrant de blessures à la tête et au visage.

Comment puis-je savoir si j’ai un produit rappelé ?

Pour savoir si vous avez un produit rappelé, vous devez d’abord vérifier le nom de marque et le numéro de modèle de votre masse. Pour trouver le nom de la marque, regardez le manche du marteau. Ensuite, si vous avez un marteau DeWALT ou Craftsman, vérifiez le numéro de modèle du marteau. Si vous possédez un marteau Stanley, vérifiez l’autocollant sur le manche du marteau. À partir de là, recherchez votre marque et votre numéro de modèle dans la liste ci-dessous.

Voici les numéros de modèle et les descriptions des 25 masses concernées selon le site Web de Stanley Black & Decker :

Modèles DeWALT concernés

DWHT56141 : Marteau perforateur en fibre de verre de 2 lb

DWHT56142 : Marteau perforateur en fibre de verre de 3 lb

DWHT56143 : Marteau d’ingénierie en fibre de verre de 2-1/2 LB

DWHT56146 : Marteau de forgeron en fibre de verre de 2-1/2 LB

DWHT56147 : Marteau de forgeron en fibre de verre de 4 lb

DWHT56148 : Marteau d’ingénierie en fibre de verre de 4 lb

DWHT56024 : Marteau de forage de 4 LB – Manche creux

DWHT56025 : Marteau BS 4 LB – Manche creux

DWHT56026 : Marteau ENG 4 LB – Manche creux

DWHT56027 : Marteau de 6 LB – Manche creux

DWHT56029 : Marteau de 10 LB 36″ – Manche creux

DWHT56030 : Marteau de 12 LB – Manche creux

Modèles Stanley concernés

FMHT51297 : Marteau d’ingénieur de 4 LB

FMHT51298 : Marteau de forgeron 4 LB

FMHT51308 : Marteau perforateur de 3 LB

FMHT56006 : Marteau perforateur de 3 LB

FMHT56008 : Marteau de forgeron 4 LB

FMHT56009 : Marteau d’ingénieur de 4 LB

FMHT56010 : Marteau FATMAX de 6 LB

FMHT56011 : Marteau FATMAX de 8 LB

FMHT56019 : Marteau FATMAX de 10 LB

Modèles d’artisans concernés

CMHT54163 : Marteau d’ingénierie de 4 LB

CMHT56006 : Marteau perforateur de 3 LB

CMHT56011 : Marteau de 8 LB

CMHT56019 : Marteau de 10 LB

Que dois-je faire si j’ai un produit rappelé ?

Si vous avez un produit rappelé, arrêtez immédiatement d’utiliser le marteau. Pour recevoir un remboursement pour le marteau défectueux, vous pouvez soit soumettre un formulaire sur le site Web de chaque marque, soit appeler Stanley Black & Decker sans frais au (855) 418-3032. Les lignes téléphoniques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 HNE. Retrouvez ci-dessous le formulaire en ligne et les instructions de remboursement de chaque marque :