Où les rues sont bordées d’histoire

Pour de nombreuses villes et villages à travers le monde, la modernité est une fierté majeure. Pour d’autres, un sentiment d’estime communautaire est atteint grâce aux efforts de conservation. Il y a ensuite des villes comme San Miguel de Allende, au centre du Mexique, où progrès et tradition partagent les mêmes rues pavées.

Nulle part à San Miguel cette combinaison paradoxale n’est plus évidente qu’au cœur de la ville, le quartier historique connu sous le nom d’El Centro.

La plupart des structures emblématiques de la ville se trouvent à El Centro, notamment la Parroquia de San Miguel Arcángel, une église néo-gothique dont les tours roses ont longtemps servi d’image de carte postale.

La riche offre d’architecture historique de la région lui a valu d’être classée au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Sur le site Internet de l’UNESCO, l’UNESCO décrit San Miguel de Allende comme « un exemple exceptionnel d’échange de valeurs humaines et d’intégration de différentes tendances et styles architecturaux sur la base d’un tracé urbain du XVIe siècle », méritant ainsi son inscription sur le site Internet de l’UNESCO. Liste UNESCO.

Jim Dolan, propriétaire de la société de courtage CDR San Miguel, affirme qu’El Centro n’est en aucun cas dépourvu de culture moderne bien qu’il soit un centre historique renommé. « Au cours des cent dernières années, la ville a continué à être une destination internationale, non seulement en raison de son histoire, mais aussi en raison de sa culture – la scène artistique, la scène gastronomique – qui est distinctement San Miguel. Et il n’y a pas de meilleur endroit pour explorer cela qu’El Centro », dit-il.

Que ce soit une raison ou une conséquence de cette scène culturelle dynamique, Dolan affirme que la ville constate un intérêt accru de la part des jeunes acheteurs, tant nationaux qu’étrangers, qui se tournent vers San Miguel pour leur prochaine maison. Le spécialiste du luxe ajoute que, comme dans le quartier central dans lequel ils vivent, la tranche d’âge des acheteurs de maison à El Centro est un mélange de jeunes et de vieux.

L’architecture exceptionnelle d’El Centro ne se limite pas aux églises et aux bâtiments gouvernementaux, mais se retrouve également dans les résidences du quartier.

Datant du XVIIe siècle jusqu’à cette décennie, les propriétés de premier ordre présentent souvent des façades colorées, des détails ornés et une cour fortifiée. Les mosaïques, les ferronneries et les ornements élaborés sont courants dans les espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que les boiseries rustiques visibles dans les poutres, les portes et les fenêtres qui apparaissent partout.

Les propriétés les plus prestigieuses d’El Centro sont des demeures et des domaines urbains, dotés de maisons d’hôtes, de piscines et de jardins.

En plus des résidences plus traditionnelles, El Centro a développé son marché de résidences secondaires avec l’introduction récente d’offres résidentielles de marques hôtelières, notamment Rosewood San Miguel. Situé à quelques minutes de la place centrale, ce complexe de plusieurs acres vend régulièrement ses résidences, démontrant l’appétit croissant pour les propriétés de vacances de luxe à San Miguel.

« Il est tout à fait naturel, compte tenu de la désignation historique de la ville, que nous constations un inventaire extrêmement faible », explique Dolan. « Il n’y aura pas vraiment de situation dans laquelle un beau domaine colonial sera démoli pour un gratte-ciel. » En raison de l’épuisement de l’offre, les prix à El Centro ont augmenté régulièrement.

Selon les données fournies par le CDR San Miguel, le prix de vente moyen à El Centro en 2023 est d’un peu plus d’un million de dollars. Pour ce prix, les acheteurs peuvent s’attendre à trouver des résidences de 2 000 à 3 000 pieds carrés, selon l’emplacement.

Le segment le plus élevé du marché se situe à environ 5 millions de dollars, les inscriptions exceptionnelles éclipsant les 6 millions de dollars. Ce niveau de prix englobe les propriétés les plus chères de tout San Miguel de Allende.

Malgré sa population d’environ 175 000 habitants, la scène gastronomique de San Miguel de Allende rivalise avec celle de nombreuses grandes villes, avec El Centro comme cœur culinaire. Bien que la région soit surtout connue pour sa cuisine mexicaine, les restaurants fusion d’El Centro, qui combinent des ingrédients locaux avec des influences françaises, méditerranéennes ou thaïlandaises, ont également été salués.

La scène artistique d’El Centro, tout aussi robuste, attire depuis longtemps des artistes et des amateurs d’art du monde entier, grâce à sa vénérable école d’art visuel, l’Instituto Allende, et ses nombreuses galeries et musées. L’année civile est riche en festivals et événements à El Centro, dont beaucoup sont centrés sur les arts, notamment le Festival du film de Guanajuato, la Conférence des écrivains de San Miguel et le Festival international de jazz et de blues de San Miguel.

Les quartiers résidentiels à proximité incluent Los Balcones et Atascadero, tous deux accessibles à pied depuis El Centro.

Les principaux aéroports les plus proches, l’aéroport international de Guanajuato et l’aéroport intercontinental de Querétaro, sont à environ 90 minutes en voiture. En avion, Mexico est à un peu plus d’une heure.