Cadeaux et gadgets technologiques pour la maison

Choisir le meilleur cadeau de pendaison de crémaillère technologique n’est pas une tâche facile. De nouveaux produits technologiques sont régulièrement lancés et les produits tendance peuvent changer en un clin d’œil. Souvent, des marques connues dominent le marché, mais des plateformes comme TikTok ont ​​également stimulé les petites marques.

Nous avons déjà abordé les technologies les plus cool, telles que les écouteurs supra-auriculaires et supra-auriculaires à réduction de bruit, ainsi que les derniers aspirateurs sans fil et robots. Cependant, ce sont quelques-uns des autres objets technologiques qui feraient d’excellents cadeaux de pendaison de crémaillère.

Eufy Applique Solaire Cam S120

Dotée à la fois d’une applique murale et d’une caméra, l’applique murale solaire Eufy Cam S120 fournit 300 lumens de luminosité pour l’extérieur de la maison, et la lumière et la caméra sont activées lorsqu’un mouvement est détecté. La diffusion en direct et les images sont en couleur HD 2K pour des vues détaillées. L’appareil utilise la détection intelligente de l’IA pour détecter les mouvements à une distance de 25 pieds et envoyer des notifications en temps réel. Et l’application peut être utilisée pour l’audio bidirectionnel, ainsi que pour activer la sirène et les lumières, même à distance. Seulement 2 heures de soleil par jour alimentent la caméra lumineuse en continu, mais il existe également une batterie intégrée d’une durée de vie de 60 jours.

Bureau debout électrique Vari Ergo

Un bureau debout offre un espace de travail plus polyvalent à la maison et le bureau debout électrique Vari Ergo peut régler la hauteur de 25 pouces à 50 ½ pouces en appuyant simplement sur le bouton du panneau de commande LED (qui peut également programmer 4 réglages). De plus, le bureau est doté d’un bord incurvé en cascade pour offrir un espace de travail plus ergonomique, ainsi que de passages et d’œillets pour acheminer les fils dans une direction et garder le bureau épuré. Le bureau est disponible en trois finitions : Light Wood, Espresso Wood et Darkwood.

Téléviseur mini-LED Hisense série U6 de 65 pouces

Preuve que vous pouvez obtenir de nombreuses fonctionnalités sans vous ruiner, le téléviseur Hisense de 65 pouces de classe U6 utilise la mini-LED pour créer des images plus lumineuses, plus riches et plus détaillées que les téléviseurs QLED conventionnels. En plus du 4K ULED, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos offrent un réalisme cinématographique grâce à des images éclatantes et un son immersif. Le téléviseur comprend une télécommande, mais la commande vocale peut également être utilisée pour changer de chaîne, régler le volume, allumer ou éteindre le téléviseur, etc. Les fonctionnalités supplémentaires incluent jusqu’à 512 zones de gradation, le mode Game Plus et 4 ports HDMI.

Montre intelligente Polar Vantage V3

La nouvelle montre intelligente Polar Vantage V3 est une montre intelligente multisports dotée de technologies avancées de biodétection pour surveiller l’activité cardiovasculaire, la température corporelle et le comportement du système nerveux autonome. Plus précisément, il peut mesurer les niveaux de saturation en oxygène, la température cutanée nocturne et la signature électrique du cœur via l’ECG du poignet. La montre dispose d’un écran tactile AMOLED avec une résolution de 326 ppp, de cartes hors ligne, d’un GPS double fréquence, de 32 Go de stockage interne, de plus de 150 profils sportifs et offre 140 heures d’entraînement avec une seule charge. Les choix de couleurs incluent Sky Blue, Night Black et Sunrise Apricot.

Bague Oura Horizon

Alternative au port d’une montre intelligente, l’Oura Horizon Ring est fabriquée en titane léger et comprend des capteurs de qualité recherche (les LED vertes sont des capteurs optiques de fréquence cardiaque et la LED rouge est le capteur d’oxygène dans le sang). L’anneau peut fournir un score de sommeil quotidien, des conseils pour l’heure du coucher, une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, une prévision des règles et des informations approfondies sur les cycles, une surveillance du stress, et également détecter les maladies grâce à des changements soudains de la température de la peau et du VRC. Il est étanche jusqu’à 330 pieds et a une autonomie de 7 jours. Les finitions incluent l’or, l’or rose, l’argent, le noir, le furtif et le titane brossé.

Téléphone Motorola Razr+

Si vous aimez les téléphones à clapet, le téléphone Motorola Razr+, léger et élégant, a un design sans espace et est suffisamment flexible pour être utilisé sous plusieurs angles. Le téléphone dispose d’un écran principal FHD+ pOLED de 6,9 ​​pouces et d’un écran externe pOLED de 3,6 pouces. Les performances sont pilotées par un système d’exploitation Android 13, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage interne. La caméra dispose d’une caméra arrière principale de 12 MP/ultra-large de 13 MP, d’une caméra selfie frontale de 32 MP, de deux haut-parleurs, de 3 microphones et de la commande vocale de Google Assistant. Et il se recharge en quelques minutes, pas en heures.

Ordinateur portable MSI Moderne 15

L’ordinateur portable MSI Modern 15 offre de nombreuses fonctionnalités sans un prix exorbitant. L’ordinateur portable de 15,6 pouces est ultra fin, utilise Intel Core i7, dispose de 15 Go de mémoire RAM et d’un disque dur de 512 Go. C’est également un ordinateur portable polyvalent, et appuyer sur f12 active la fonction Flip-n-Share, ce qui signifie qu’il s’ajustera à 180 degrés pour reposer à plat, ce qui facilitera le partage de l’ordinateur portable avec d’autres. Windows 11 Home est inclus et les ports incluent un lecteur de carte USB3.2 Type-A, USB3.2 Type-C, HDMI et MicroSD. L’ordinateur portable est léger (2,85 livres) et possède un châssis en aluminium.

Moniteur d’affichage ASUS ProArt

Pour jouer ou travailler, cet écran ASUS ProArt ultra-large de 34 pouces offre beaucoup d’espace d’écran. La résolution UWQHD (3 440 x 1 440) fournit des images ultra nettes et détaillées, lumineuses et avec un contraste réaliste. Le moniteur dispose également d’un taux de rafraîchissement élevé (120 Hz) pour un rendu rapide pendant les jeux, et en plus des réglages de hauteur, le moniteur peut s’incliner, pivoter et pivoter. Il dispose de plusieurs ports, dont USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI (2), USB et prise pour écouteurs, et les câbles DisplayPort, HDMI et USB-C sont inclus.

Coffre biométrique Trova Home

Le coffre-fort biométrique Trova Home offre une sécurité inviolable, que ce soit à la maison ou en déplacement. Le coffre-fort intelligent est fabriqué en alliage d’aluminium léger et est sans clé (grâce à la vérification biométrique des empreintes digitales). Il dispose de capteurs pour surveiller sans fil les mouvements, l’état de la batterie et même les niveaux d’humidité. L’application permet également une surveillance à distance via WiFi et Bluetooth. De plus, des boulons internes sont inclus et peuvent être utilisés pour fixer définitivement le coffre-fort à la surface. Les couleurs incluent le grès et le charbon.

Banque d’alimentation Anker Prime 20 000 mAh