6 étapes pour constituer une équipe de niveau A au travail

Dans le monde de l’immobilier commercial, le niveau de réussite de toutes les personnes impliquées dépend souvent des atouts de l’équipe de courtage. Bien que j’aie vu cela se produire à plusieurs reprises dans mon domaine de vente d’investissements, j’ai également observé l’importance de la constitution d’équipes dans d’autres secteurs et segments. Si l’équipe en place manque de structure ou n’est pas cohésive, il peut être difficile d’accomplir les tâches et d’atteindre les objectifs globaux.

Au cours de mes 25 années de carrière dans l’immobilier, j’ai eu la chance de concevoir des dynamiques d’équipe et de développer des systèmes menant à une performance de niveau A. Cela nécessite une bonne vision, ainsi qu’un accent sur la communication et une culture ouverte. Avec une stratégie bien pensée, vous pouvez former une équipe prête à travailler ensemble pour que tout le monde puisse gagner, puis réserver du temps pour célébrer des étapes importantes.

Suivez ces étapes pour constituer une équipe de niveau A :

1. Donner la priorité à la collaboration sur les projets

Dans le monde du courtage immobilier commercial, il peut être facile de cacher des informations à ses coéquipiers si les commissions sont individualisées. La concurrence pour générer davantage d’affaires devient souvent féroce, et les membres du personnel peuvent délibérément chercher à rassembler des informations qu’ils peuvent utiliser personnellement pour progresser. Les gains individuels peuvent même se faire au détriment de leurs coéquipiers.

Lorsque j’ai commencé à travailler chez Avison Young en tant que directeur et chef du Tri-State Investment Sales Group à New York, nous avons développé un système qui encourage les membres de l’équipe à se soutenir mutuellement. Les victoires sont également réparties sur toute l’équipe, afin que chacun puisse réussir ensemble. De cette manière, les individus sont plus susceptibles de partager des idées et des informations avec d’autres. Ils savent que si leur perspicacité mène à une victoire, toute l’équipe en bénéficiera.

2. Intégrer la communication continue dans les journées de travail

Chez Avison Young, notre équipe se réunit régulièrement pour discuter de ce qui se passe sur le marché. Nous écoutons l’expertise des membres du personnel lorsqu’ils présentent les données et rapports les plus récents. Nous encourageons toutes les personnes présentes à parler de ce sur quoi elles travaillent et de la manière dont nous pourrions nous améliorer. En procédant à ces enregistrements, il est possible de renforcer la confiance et les relations entre les membres de l’équipe.

3. Réaliser des évaluations de performances en groupe

Dans mon métier, nous effectuons régulièrement un feedback à 360 degrés, qui implique que chaque membre de l’équipe procède à une auto-évaluation. Chacun reçoit également des commentaires de ses pairs et de ses superviseurs. Cela crée une vision globale des performances des membres de l’équipe. Cela donne également la possibilité aux individus de prendre conscience d’eux-mêmes et d’identifier les angles morts. Grâce à ces évaluations, les membres de l’équipe peuvent observer l’impact de leurs actions et comportements sur ceux qui les entourent.

4. Connectez les nouveaux travailleurs avec un mentor

Lorsque j’ai débuté ma carrière, j’ai eu la chance incroyable d’avoir deux professionnels expérimentés, Bob Knakal et Paul Massey, pour me guider. En m’asseyant à côté d’eux et en les regardant accomplir le travail qui leur était confié, j’ai accumulé une immense quantité de connaissances et de perspicacité. Pouvoir assumer des missions sous leur direction et entendre leurs commentaires m’a permis de développer des compétences que j’utilise encore aujourd’hui.

La mise en place de mentors sur le lieu de travail peut permettre aux nouveaux membres de l’équipe de poser facilement des questions. Le mentor et le mentoré peuvent convenir de se rencontrer périodiquement pour discuter des événements actuels, ainsi que des idées d’objectifs de carrière futurs. Un mentor peut également aider un nouvel employé à s’adapter à la culture de l’équipe et à trouver son rôle.

5. Recherchez des traits complémentaires

Au fur et à mesure que vous ajoutez de nouveaux membres, réfléchissez aux points forts qu’ils apporteront à l’équipe. Une équipe avec différents domaines d’expertise peut ajouter de la valeur à chaque projet et objectif. En tant que leader, vous pourrez déléguer des tâches à des individus en fonction de leur niche. Vous pouvez vous référer à des membres de l’équipe spécialistes dans leur domaine. Cet arrangement permet d’assurer une qualité élevée et donne également au personnel la possibilité d’apprendre les uns des autres.

6. Encourager l’apprentissage continu

Des livres aux podcasts, en passant par les médias, les conférences régulières et bien plus encore, je suis constamment à la recherche d’en savoir plus sur mon secteur. Pour les professionnels d’aujourd’hui, l’importance de la collecte d’informations s’étend également aux tendances technologiques telles que l’IA et l’automatisation. En voyant ce que font les leaders et les innovateurs, il peut être plus facile de s’adapter et de faire preuve de flexibilité dans des secteurs en évolution. Lorsque vous mettez l’accent sur l’apprentissage en équipe, vous pouvez créer de la valeur à mesure que les membres deviennent des experts et apportent de nouvelles idées au groupe.

Construire une équipe de niveau A prend du temps, et si vous débutez, cela pourrait commencer dès votre première embauche. Au fil du temps, à mesure que vous créez une culture qui encourage les commentaires, les discussions et les efforts de collaboration, vous serez en mesure de produire et d’atteindre un montant exponentiel. Lorsque les membres d’une équipe contribuent à en former d’autres et deviennent des experts dans leur département, les victoires collectives peuvent être l’occasion pour tout le monde de se réjouir.