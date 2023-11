L’influence italienne pousse l’immobilier à Miami à adopter la Dolce Vita

Miami est connue depuis longtemps comme la capitale officieuse du nord de l’Amérique latine. Même si la culture latine règne à Miami, les Miamiiens d’aujourd’hui semblent aussi amoureux de l’influence d’un autre pays que des indices d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Vous voyez, l’espagnol n’est pas la seule langue romane sur les lèvres des habitants de nos jours, étant donné l’ascendant culturel italien. L’empreinte de l’Italie sur la Ville Magique est visible partout, depuis les marques hôtelières comme Bulgari Hotels & Resorts jusqu’à une gamme presque infinie de restaurants italiens raffinés, allant de Carbone et Contessa du Major Food Group au MAMO du New-Yorkais Mikael Mammoliti.

Et ne vous y trompez pas : le design et le style d’inspiration italienne ont également trouvé leur place dans les développements immobiliers de la ville.

Il s’agit notamment des projets de condominiums de luxe VITA à Grove Isle et ONDA Residences, chacun arborant des finitions et des matériaux italiens ; la copropriété de luxe de 57 étages Missoni Baia Miami du groupe OKO et Cain International, située dans l’enclave d’Edgewater ; et Cipriani Residences Miami, un développement de base situé dans le quartier Brickell de Miami, issu de Mast Capital, dans le sud de la Floride, et de la famille italienne Cipriani, mondialement connue pour ses restaurants, ses espaces événementiels et ses lieux de vie nocturne.

Il ne faut pas négliger la VILLA Miami, les résidences de charme de 55 étages de TERRA et One Thousand Group, capturant l’intrigue en tant qu’expérience résidentielle proposée par Major Food Group (MFG), la société hôtelière derrière Carbone et Contessa. MFG concevra et organisera l’expérience de style de vie de la tour, du petit matin jusqu’à tard le soir.

Affirmant que personne ne connaît le design italien comme les Italiens de souche, Ugo Colombo, fondateur du groupe CMC, cite en exemple lui-même, le co-développeur d’Ondra Residences, Valerio Morabito, et leurs partenaires de conception Molteni&C et A++ Human Sustainable Architecture avec Vita à Grove Isle. Tous sont importés directement d’Italie, « pleinement immergés dans le monde de l’artisanat raffiné et de l’architecture et du design d’intérieur élégants et sophistiqués ». C’est ce que dit Colombo, originaire de Milan, ancien pilote de course Ferrari, propriétaire du concessionnaire automobile THE COLLECTION à Coral Gables, dans la banlieue de Miami, et maintenant promoteur résidentiel de luxe.

« Chez Onda et Vita, nous créons des développements résidentiels intemporels et de qualité. Des caractéristiques telles que les magnifiques terrasses sur le toit, les piscines surplombant les eaux scintillantes de la baie de Biscayne et un restaurant italien sur place mettent en valeur tous les aspects de « La Dolce Vita ». Nous avons traduit ce que signifie vivre dans le vrai luxe pour l’acheteur moderne.

Missoni Baia est la première tour résidentielle au monde de la marque italienne Missoni. La marque a placé sa palette de design multicolore et sa collection de meubles Missoni Home dans les intérieurs des tours.

Le Cipriani Residences Miami, d’une hauteur de 80 étages, comprendra 397 unités en copropriété de luxe, 18 000 pieds carrés d’espace commercial et 2 472 espaces pour vélos. Les caractéristiques comprendront des équipements de style complexe et une cuisine italienne classique, que les résidents pourront savourer dans un restaurant privé, ainsi que via des services de restauration à domicile et de restauration 24 heures sur 24.

Située à Edgewater mais inspirée des charmantes villas italiennes, la VILLA Miami offrira aux résidents 20 000 pieds carrés de commodités de restauration. Les propriétaires pourront savourer un restaurant sur place servant des plats côtiers italiens, ainsi que faire appel aux services d’un chef privé. « L’ADN italien de Villa est imprégné dans tous les aspects, de la conception à la programmation, en passant par les équipements et les services », déclare David Martin, PDG de Terra.

« Le projet rassemble deux des esprits les plus brillants du design et de l’hôtellerie, Vicky Charles et Mario Carbone, qui ont collaboré pour la première fois pour concevoir les cuisines de VILLA, un point de convergence majeur pour nos acheteurs. »

Puisqu’il s’agit de la première tour résidentielle de MFG, Charles a intégré le solide héritage italien de la marque dans toutes ses offres de restauration, de loisirs et de bien-être. « L’équipe de conception a créé une sensation rappelant le lac de Côme ou la côte amalfitaine qui est présente tout au long du projet », a ajouté Martin. « Cela a été un point d’intérêt instantané pour les acheteurs potentiels. »

Tout cela confirme qu’il n’est plus nécessaire de se rendre à Rome pour en faire l’expérience. C’est aussi proche que cet avant-poste de l’ouest de l’Italie, la Magic City.