Batterie de cuisine pour ceux qui ont des casseroles et des poêles brûlées

Qui d’entre nous n’a pas brûlé par inadvertance une casserole ou une poêle – ou deux ? Cependant, certaines personnes brûlent régulièrement les ustensiles de cuisine jusqu’au point de non-retour. Et par conséquent, ces personnes se retrouvent avec des batteries de cuisine dépareillées qui semblent avoir survécu à un incendie de maison à 5 alarmes. Croyez-moi, ces personnes apprécieraient de nouveaux ensembles de batterie de cuisine assortis ou des casseroles et poêles individuelles (en stock ouvert), ce qui est l’un des meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère dans la cuisine.

Ce sont quelques recommandations.

Calphalon Classic Ensemble de 6 essentiels antiadhésifs anodisés durs

Les ustensiles de cuisine antiadhésifs qui retiennent la chaleur – mais pas les aliments – peuvent aider à prévenir les casseroles et poêles brûlées. Utilisant la technologie antiadhésive Aqua-Shield à base d’eau et à libération facile, l’ensemble essentiel antiadhésif 6 pièces Calphalon Classic Hard-Anodized est une option économique qui fonctionne bien. De plus, les ustensiles de cuisine (y compris les couvercles) vont au four jusqu’à 450 degrés F, au lave-vaisselle et sont dotés de poignées qui restent froides. L’ensemble comprend une poêle à frire de 8 pouces, une poêle à frire de 10 pouces, une poêle tout usage de 12 pouces avec couvercle et une casserole de 3,5 litres avec couvercle passoire.

Batterie de cuisine en fonte émaillée Signature Le Creuset 5 pièces

La fonte est suffisamment durable pour être un objet d’héritage, et la batterie de cuisine en fonte émaillée Signature Le Creuset de 5 pièces est fabriquée en fonte émaillée durable et résistante aux éclats. La batterie de cuisine répartit uniformément la chaleur et l’humidité. Il convient à tous les types de cuisinières (y compris l’induction), va au four jusqu’à 500 degrés F et au lave-vaisselle (bien que le lavage à la main soit recommandé). Et comme il est fabriqué en fonte émaillée, l’ensemble ne nécessite aucun assaisonnement. Il existe une douzaine de choix de couleurs parmi lesquelles choisir, notamment Flame, Nectar, Caribbean, Oyster et White.

Ensemble pot et cuiseur vapeur Kilne Everything

Remplacez plusieurs ustensiles de cuisine par l’ensemble marmite et cuiseur vapeur Kilne Everything, qui comprend une marmite de 5 litres avec un revêtement en céramique de porcelaine antiadhésive, ainsi qu’un extérieur en laque mate de silicone. La marmite (qui est compatible avec toutes les cuisinières) va au four jusqu’à 750 degrés F, et le couvercle auto-arrosant à dégagement en acier va au four jusqu’à 480 degrés F. L’ensemble comprend également un panier vapeur/passoire en acier inoxydable. La marmite et le cuiseur vapeur peuvent être utilisés non seulement pour cuire à la vapeur, mais également pour frire, saisir, griller, bouillir, rôtir, cuire au four, braiser, ragoût et servir. Les choix de couleurs sont le poivre, la sauge et la meringue.

Ensemble de casseroles et poêles Zwilling Madura Plus, 10 pièces

L’ensemble de casseroles et poêles Zwilling Madura Plus de 10 pièces est doté d’un revêtement antiadhésif en granit multicouche. L’apprêt plasma est conçu pour être 40 fois plus durable que les revêtements antiadhésifs traditionnels et est également résistant aux rayures et à l’abrasion. Les bords évasés réduisent les déversements lors du versement et les couvercles en verre retiennent l’humidité à l’intérieur. La batterie de cuisine – compatible avec toutes les cuisinières – va au four jusqu’à 300 degrés F et les poignées qui restent froides sont ergonomiques. La batterie de cuisine, qui peut être essuyée, comprend les éléments suivants : une poêle à frire de 8 pouces, une poêle à frire de 10 pouces, une casserole de 1,5 litre avec couvercle, une casserole de 3 litres avec couvercle, une sauteuse de 2,6 litres avec couvercle. et un faitout de 5 litres avec couvercle.

Poêle en fonte YETI 12 po

Suffisamment durable pour être utilisée pour cuisiner sur un feu de camp, la poêle en fonte YETI de 12 po peut certainement gérer n’importe quel scénario de cuisson dans une cuisine moyenne. La poêle polie et pré-assaisonnée possède une barrière antiadhésive naturelle (contrairement aux revêtements techniques PFOA/PTFE). Plus légère et plus fine que les poêles en fonte traditionnelles, elle possède également une poignée ergonomique et des becs verseurs pratiques de chaque côté. Le kit comprend un grattoir et un chiffon à anneau métallique pour nettoyer la poêle, ainsi qu’un sac de rangement en coton.

Ensemble essentiel 5 pièces Heritage Steel x Eater Series

Pour des températures extrêmement élevées, l’ensemble essentiel de 5 pièces de la série Heritage Steel x Eater va au four jusqu’à 800 degrés F, au gril et est compatible avec l’induction. L’ensemble en acier plaqué a une surface de cuisson polie et une finition mate métallique brillante. De plus, les poignées qui restent froides ont une conception angulaire qui les rend faciles à manœuvrer. L’ensemble comprend une poêle à frire de 10,5 pouces, une casserole de 3 litres avec couvercle et une sauteuse de 4 litres avec couvercle.

Batterie de cuisine 9 pièces en céramique de qualité supérieure à durée de vie prolongée Ninja

La batterie de cuisine Ninja Extended Life Premium en céramique de 9 pièces est dotée d’un revêtement CeramicLock exempt de produits chimiques nocifs et conçu pour offrir 5 ans de performances antiadhésives. La batterie de cuisine va au four jusqu’à 550 degrés F et peut être utilisée dans les poulets de chair et sur tous les types de cuisinières. Il passe à la fois en métal et au lave-vaisselle. L’ensemble comprend une poêle à frire de 8 pouces, une poêle à frire de 9 ½ pouces, une poêle à frire de 11 pouces, une casserole de 1 ½ litre avec couvercle, une casserole de 2 ½ litre avec couvercle et une marmite de 6 litres avec couvercle.

Pile en fonte 4 en 1 Marcellin

Une option peu encombrante pour les ustensiles de cuisine en fonte est la pile en fonte 4-en-1 Marcellin, qui comprend un faitout de 5,9 litres, une poêle en fonte de 10,25 pouces, une poêle à griller en fonte de 10,25 pouces et une poêle universelle de 15,25 pouces. couvercle. La forme octogonale facilite l’empilage de l’ensemble, qui est pré-assaisonné avec de l’huile végétale et possède une finition lisse et polie qui libère rapidement les aliments afin qu’ils ne collent pas. L’ensemble va au four jusqu’à 500 degrés et est compatible avec toutes les sources de chaleur de la cuisine – et la lèchefrite peut également servir de deuxième couvercle.

Batterie de cuisine hybride HexClad 6 pièces

La batterie de cuisine HexClad Hybrid 6 pièces utilise un réseau hexagonal de crêtes en acier inoxydable gravé au laser. En plus de créer un beau design, les crêtes augmentent les capacités de saisie. L’ensemble comprend une poêle de 12 pouces avec couvercle, une poêle de 10 pouces avec couvercle et une poêle de 8 pouces avec couvercle. La batterie de cuisine, dotée de poignées résistantes à la chaleur, va au four jusqu’à 500 degrés F, et les couvercles en verre trempé vont au four jusqu’à 400 degrés F. Il est également compatible avec l’induction.

Mijoteuse GreenPan Elite Reserve de 6 pintes

Aidez votre cuisinier préféré à donner du repos à ses casseroles et poêles avec la mijoteuse GreenPan Elite Reserve de 6 litres, qui dispose de préréglages à une touche pour la cuisson lente, le rôtissage, le brunissage/sauté et la vapeur. Utilisant un revêtement antiadhésif en céramique sans PFAS, le pot robuste est doté de poignées en silicone qui facilitent son retrait et son rinçage (bien que le pot passe également au lave-vaisselle). La mijoteuse dispose également d’un écran LCD facile à lire et d’un couvercle en verre trempé. Il est disponible en plusieurs couleurs, dont Black, Premiere Stainless Steel, Cloud et Blue Haze.