Une construction précipitée pourrait détruire lentement votre maison

C’est une sensation merveilleuse de franchir pour la première fois la porte d’une maison nouvellement construite. Tout est brillant et neuf, exempt de sols grinçants, de toits qui fuient et de l’usure qui pèse sur les maisons plus anciennes. Les millions de dollars que vous avez dépensés pour acheter cette toute nouvelle maison en valaient certainement la peine – du moins c’est ce que vous pensiez. Certains propriétaires, qui ont investi des sommes importantes pour acheter des maisons nouvellement construites, ont été ébranlés, contraints de se rendre compte qu’après seulement quelques années, leurs maisons « toutes neuves » s’effondrent. Les coupables les plus courants dans ces cas sont les constructeurs qui se sont précipités pour construire ces propriétés sans prendre le temps de bien se préparer. En conséquence, les propriétaires se retrouvent avec d’énormes maux de tête face à des réparations coûteuses et à un sentiment de remords écrasant de la part de l’acheteur.
Bien qu’il y ait des avantages évidents à acheter une nouvelle maison, le processus de construction d’une maison nécessite un niveau élevé de préparation et de diligence raisonnable pour garantir que la zone, la propriété et le constructeur répondent aux normes les plus élevées. Lorsque les constructeurs ignorent les procédures appropriées ou rognent sur les raccourcis, erreurs courantes commises par les entrepreneurs pour économiser de l’argent, les conséquences peuvent être dévastatrices, allant de petites fissures et sols inégaux à des fondations défaillantes et à d’autres défauts majeurs qui pourraient rendre la maison dangereuse. Cela a été la triste réalité pour un groupe de propriétaires dans une communauté au bord du lac de Las Vegas. Dans ce cas précis, leurs maisons de luxe – coûtant plus d’un million de dollars – ont été construites sur un terrain instable, ce qui a entraîné des sols en pente, des murs de soutènement fissurés et même un patio détaché de la maison.
Ignorer la diligence raisonnable peut avoir des conséquences dévastatrices sur les maisons nouvellement construites
« Ils croient qu’ils ont acheté une magnifique maison et à la place ils ont acheté un citron », a déclaré à FOX5 Las Vegas l’avocat Norberto Cisnero, qui représente les propriétaires de la communauté de Las Vegas. « Vous avez des fissures dans les cloisons sèches… Ils l’ont réparé deux fois. Cela est revenu à chaque fois, et la situation s’aggrave à chaque fois », a déclaré Cisneros, ajoutant : « C’est probablement l’un des pires cas que j’ai jamais vu. » En raison de l’instabilité sous les maisons, certains craignent que si un tremblement de terre frappait la région, cela pourrait être catastrophique.
Las Vegas n’est pas la seule communauté confrontée à ces malheurs. En Floride, le même groupe de construction a été critiqué pour avoir mal appliqué du stuc sur des maisons neuves, entraînant des murs fissurés, des fuites et des dégâts des eaux. Un autre cas s’est produit avec un groupe de maisons de ville récemment construites en Floride. Quelques années seulement après l’achèvement, des problèmes tels que l’effritement du stuc et la pourriture des poutres de support sont déjà apparus. Pendant ce temps, au Texas, où de nouvelles maisons ont été construites à la suite d’ouragans dévastateurs, plusieurs familles ont porté plainte car elles constataient déjà des fissures et de la moisissure dans les fondations.
Même si ces problèmes liés aux nouvelles constructions ne sont peut-être pas répandus, il est important que les propriétaires les comprennent lorsqu’ils débattent de l’opportunité d’acheter une nouvelle construction ou une maison ancienne. Pour ceux qui choisissent la voie de la nouvelle construction, il est essentiel de se pencher sur le constructeur. Assurez-vous qu’ils sont agréés et assurés et voyez s’il y a des problèmes juridiques ou des plaintes à leur encontre. C’est également une bonne idée de faire examiner la propriété par un expert pour s’assurer qu’elle est en bon état pour y construire. Soyez également conscient des garanties du constructeur ainsi que du processus en vigueur dans votre région pour déposer une plainte si vous découvrez des défauts.