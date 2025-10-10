Une construction précipitée pourrait détruire lentement votre maison

C’est une sensation merveilleuse de franchir pour la première fois la porte d’une maison nouvellement construite. Tout est brillant et neuf, exempt de sols grinçants, de toits qui fuient et de l’usure qui pèse sur les maisons plus anciennes. Les millions de dollars que vous avez dépensés pour acheter cette toute nouvelle maison en valaient certainement la peine – du moins c’est ce que vous pensiez. Certains propriétaires, qui ont investi des sommes importantes pour acheter des maisons nouvellement construites, ont été ébranlés, contraints de se rendre compte qu’après seulement quelques années, leurs maisons « toutes neuves » s’effondrent. Les coupables les plus courants dans ces cas sont les constructeurs qui se sont précipités pour construire ces propriétés sans prendre le temps de bien se préparer. En conséquence, les propriétaires se retrouvent avec d’énormes maux de tête face à des réparations coûteuses et à un sentiment de remords écrasant de la part de l’acheteur.

Bien qu’il y ait des avantages évidents à acheter une nouvelle maison, le processus de construction d’une maison nécessite un niveau élevé de préparation et de diligence raisonnable pour garantir que la zone, la propriété et le constructeur répondent aux normes les plus élevées. Lorsque les constructeurs ignorent les procédures appropriées ou rognent sur les raccourcis, erreurs courantes commises par les entrepreneurs pour économiser de l’argent, les conséquences peuvent être dévastatrices, allant de petites fissures et sols inégaux à des fondations défaillantes et à d’autres défauts majeurs qui pourraient rendre la maison dangereuse. Cela a été la triste réalité pour un groupe de propriétaires dans une communauté au bord du lac de Las Vegas. Dans ce cas précis, leurs maisons de luxe – coûtant plus d’un million de dollars – ont été construites sur un terrain instable, ce qui a entraîné des sols en pente, des murs de soutènement fissurés et même un patio détaché de la maison.