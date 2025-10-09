Le matériau et la couleur obsolètes du comptoir qui diminuent la valeur de votre maison

Outre le granit multicolore et vert foncé, Stringer a déclaré qu’il existe également d’autres couleurs et combinaisons de matériaux susceptibles de réduire la valeur de revente d’une maison. « Les comptoirs en carrelage avec des lignes sont souvent considérés comme moins pratiques, et les anciens comptoirs en stratifié avec des finitions en fausse pierre peuvent sembler moins durables ou de haute qualité. » Selon l’expert immobilier, même lorsque ces surfaces sont fonctionnelles, les acheteurs commencent souvent à calculer mentalement les coûts de remplacement, ce qui réduit le montant qu’ils sont prêts à offrir sur l’ensemble de la propriété.

Stringer a ajouté que le granit noir est une exception qui ne diminue pas automatiquement la valeur de revente, mais que cela dépend de l’apparence générale et, plus important encore, de l’éclairage. « J’ai vu des cuisines où les comptoirs noirs donnaient l’impression que l’espace était un peu lourd, surtout dans les pièces avec très peu de lumière naturelle… Cela dit, le granit noir peut être très élégant dans le bon espace. » Elle a ajouté que le granit noir peut paraître sophistiqué dans les cuisines dotées d’armoires lumineuses et beaucoup de soleil. « Certains acheteurs adorent ce look… Cela dépend vraiment de l’ambiance générale de la cuisine et de la qualité de son style. »