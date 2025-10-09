Le matériau et la couleur obsolètes du comptoir qui diminuent la valeur de votre maison

Grâce à leur durabilité et leur attrait esthétique, les comptoirs en pierre sont depuis longtemps considérés comme la marque d’un design intemporel dans les cuisines et les salles de bains. Pour de nombreux propriétaires, ils symbolisent le luxe et un investissement intelligent qui résistera à l’épreuve du temps. Mais à mesure que le marché immobilier évolue et que les tendances immobilières changent, la question de savoir si le granit nuit ou améliore la valeur d’une maison reste une question importante pour quiconque envisage d’améliorer sa maison en gardant à l’esprit sa valeur de revente future. Selon Rachel Stringer, agent immobilier professionnel chez Raleigh Realty, les comptoirs en granit peuvent être l’un des matériaux qui semblent obsolètes aux yeux des acheteurs, mais si vous êtes un vendeur, vous devez examiner attentivement la couleur et le style environnant avant de décider de les remplacer.
Les styles de granit obsolètes donnent à votre cuisine un aspect démodé aux yeux des acheteurs
Outre le granit multicolore et vert foncé, Stringer a déclaré qu’il existe également d’autres couleurs et combinaisons de matériaux susceptibles de réduire la valeur de revente d’une maison. « Les comptoirs en carrelage avec des lignes sont souvent considérés comme moins pratiques, et les anciens comptoirs en stratifié avec des finitions en fausse pierre peuvent sembler moins durables ou de haute qualité. » Selon l’expert immobilier, même lorsque ces surfaces sont fonctionnelles, les acheteurs commencent souvent à calculer mentalement les coûts de remplacement, ce qui réduit le montant qu’ils sont prêts à offrir sur l’ensemble de la propriété.
Stringer a ajouté que le granit noir est une exception qui ne diminue pas automatiquement la valeur de revente, mais que cela dépend de l’apparence générale et, plus important encore, de l’éclairage. « J’ai vu des cuisines où les comptoirs noirs donnaient l’impression que l’espace était un peu lourd, surtout dans les pièces avec très peu de lumière naturelle… Cela dit, le granit noir peut être très élégant dans le bon espace. » Elle a ajouté que le granit noir peut paraître sophistiqué dans les cuisines dotées d’armoires lumineuses et beaucoup de soleil. « Certains acheteurs adorent ce look… Cela dépend vraiment de l’ambiance générale de la cuisine et de la qualité de son style. »
De petites mises à jour peuvent avoir un grand impact
L’expert immobilier a ajouté que vous devriez soigneusement réfléchir au coût de remplacement de vos comptoirs avant de prendre une décision. « Les propriétaires doivent déterminer si l’investissement suscitera un intérêt plus fort des acheteurs ou des offres plus élevées. » Elle a ajouté que si votre cuisine semble sombre ou démodée, des comptoirs plus clairs peuvent faire une différence notable. Cependant, si vous disposez déjà d’un espace attrayant, lumineux et bien entretenu, conserver un granit plus foncé est probablement une bonne solution.
Les comptoirs obsolètes ne sont pas la seule chose qui peut influencer négativement un acheteur. Stringer a souligné que les appareils anciens, dépareillés et datés peuvent également réduire la valeur perçue de votre maison. Au lieu du biscuit ou du noir, elle a recommandé des finitions modernes en acier inoxydable ou mates. L’expert immobilier a également suggéré de remplacer les anciens luminaires fluorescents par des luminaires suspendus ou encastrés modernes. « Même de petites touches telles qu’un nouveau robinet, un éclairage sous l’armoire ou de nouvelles poignées d’armoire peuvent donner à une cuisine un aspect actuel et bien entretenu. »