Les rénovations extérieures augmentent-elles vraiment la valeur de la maison ?

Les nouvelles portes de garage ne sont pas les seules rénovations qui pourraient valoir la peine. Remplacer une porte d’entrée par une unité en acier est une autre façon d’ajouter une valeur significative à une maison. Le Journal of Light Construction estime que cette rénovation peut rapporter jusqu’à 216 % de rendement. Ce chiffre ne devrait pas surprendre : en plus d’être superbe, l’acier est l’un des matériaux les plus durables pour une porte d’entrée durable. Tout comme les portes de garage, les portes en acier améliorent également l’efficacité énergétique. Selon les estimations du Journal of Light Construction, cette installation a un coût moyen inférieur à 2 500 $ et une valeur de revente estimée à plus du double.

Et même si cela peut entraîner des frais généraux plus élevés – environ 11 000 $ – l’ajout de pierre extérieure à votre maison peut augmenter instantanément la valeur d’une maison si vous disposez du capital. Selon les estimations du Journal, une rénovation avec un placage en pierre manufacturée pourrait vous rapporter plus de 24 000 $ en valeur de revente.

Remplacer votre revêtement existant par des panneaux de fibrociment ou du vinyle, construire une terrasse en bois ou en composite ou investir dans un nouveau toit ou des fenêtres peuvent également améliorer les chances de vente d’une propriété. Bien que bon nombre de ces améliorations soient plus coûteuses, elles pourraient attirer des acheteurs qui apprécient l’efficacité énergétique accrue, la protection contre les éléments et la tranquillité d’esprit que procure le fait de savoir qu’ils n’auront pas à s’attaquer à ces projets de sitôt.