Le plus grand signal d’alarme à rechercher lors de l’achat d’une maison dans un quartier

Il est important de faire vos devoirs lors de l’achat d’une maison. Après tout, c’est une décision importante qui aura un impact sur vous et votre famille pendant des années, que ce soit positivement ou négativement. Il y a des signaux d’alarme que vous ne devriez jamais ignorer lorsque vous recherchez la maison de vos rêves, même si vous trouvez la maison parfaite avec une chambre supplémentaire et un jardin incroyable. Mais il y en a un qui devrait toujours inquiéter votre radar : de nombreux panneaux « À vendre » dans la même rue. Ce pourrait être une coïncidence si plusieurs voisins vendent leur maison en même temps, mais il pourrait aussi y avoir une autre raison à cela. C’est pourquoi c’est une bonne idée de faire un peu de travail de détective au préalable.
Des millions de maisons sont vendues chaque année aux États-Unis. Cependant, tous ne mènent pas à des expériences positives. Un tas de panneaux « À vendre » dans un quartier pourrait indiquer que tout le monde essaie de déménager pour une raison spécifique. Parlez à votre agent immobilier pour savoir s’il y a eu un afflux d’annonces dans la région ou demandez combien de fois la maison a changé de mains. Gardez à l’esprit qu’il y a certaines questions auxquelles votre agent immobilier pourrait ne pas être disposé à répondre.
Ce que pourraient signifier tous ces panneaux À vendre
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de rechercher le quartier qui vous intéresse, surtout s’il comporte plusieurs annonces. Une possibilité pourrait être que le taux de criminalité soit en augmentation. D’autres raisons pourraient inclure le manque de possibilités d’emploi, un système scolaire en déclin ou des voisins nuisibles. Prenez le temps de consulter les statistiques de criminalité de la région, qui peuvent généralement être trouvées grâce à une recherche rapide en ligne. Faites des recherches sur le district scolaire et parlez aux voisins. Vérifiez également s’il existe de nombreux commerces vides, ce qui pourrait indiquer un quartier en déclin, selon realtor.com.
Même si une mer de panneaux « À vendre » peut vous faire réfléchir, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a une raison néfaste derrière cela. Il pourrait s’agir d’une communauté vieillissante qui cherche à réduire ses effectifs ou à prendre sa retraite ailleurs. Il existe également un meilleur moment pour acheter une maison, alors peut-être que davantage de voisins profitent de cette fenêtre d’opportunité. Ou cela pourrait simplement être dû au fait que la communauté est toute nouvelle.
La chose la plus importante à retenir est de rechercher des réponses à toutes vos questions. L’achat d’une maison doit être passionnant et vous ne voulez pas de regrets. Assurez-vous de rechercher d’autres signaux d’alarme à l’intérieur de la maison, tels que des dégâts d’eau, des fissures dans les fondations ou un prix qui semble trop beau pour être vrai.