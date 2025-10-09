Le plus grand signal d’alarme à rechercher lors de l’achat d’une maison dans un quartier

Il est important de faire vos devoirs lors de l’achat d’une maison. Après tout, c’est une décision importante qui aura un impact sur vous et votre famille pendant des années, que ce soit positivement ou négativement. Il y a des signaux d’alarme que vous ne devriez jamais ignorer lorsque vous recherchez la maison de vos rêves, même si vous trouvez la maison parfaite avec une chambre supplémentaire et un jardin incroyable. Mais il y en a un qui devrait toujours inquiéter votre radar : de nombreux panneaux « À vendre » dans la même rue. Ce pourrait être une coïncidence si plusieurs voisins vendent leur maison en même temps, mais il pourrait aussi y avoir une autre raison à cela. C’est pourquoi c’est une bonne idée de faire un peu de travail de détective au préalable.

Des millions de maisons sont vendues chaque année aux États-Unis. Cependant, tous ne mènent pas à des expériences positives. Un tas de panneaux « À vendre » dans un quartier pourrait indiquer que tout le monde essaie de déménager pour une raison spécifique. Parlez à votre agent immobilier pour savoir s’il y a eu un afflux d’annonces dans la région ou demandez combien de fois la maison a changé de mains. Gardez à l’esprit qu’il y a certaines questions auxquelles votre agent immobilier pourrait ne pas être disposé à répondre.