Fissure au plafond ? Voici quand c’est un signal d’alarme, selon Scott McGillivary

Les réparations à domicile peuvent être intimidantes. Lorsque vous remarquez une fissure dans votre plafond, cela peut être assez alarmant car plusieurs inconnues se cachent derrière cette fissure. Quelle est la gravité des dégâts ? De quel type de réparations avez-vous besoin ? Est-ce quelque chose que l’on peut faire soi-même ou faut-il faire appel à un professionnel ? Dans le premier épisode de At Home With Family Handyman’s Demandez… à Scott McGillivrayScott explique quoi faire dans cette situation.

Quel est le problème avec une fissure dans un plafond ?

Dans le premier épisode de Demandez… Scott McGillivaryun téléspectateur a soumis une vidéo de la fissure dans leur plafond pour que Scott puisse l’examiner. Dans la vidéo, vous pouvez voir les grandes fissures dans le plafond, puis un énorme morceau s’effondre. Les morceaux qui tombent brisent un micro-ondes et une bibliothèque qui se trouvaient dans la pièce. Dans la foulée, on aperçoit clairement les poutres au-dessus.

Les questions que les téléspectateurs posent à Scott sont :

Y avait-il quelque chose qu’ils auraient pu faire pour empêcher le plafond de tomber une fois qu’ils avaient remarqué les fissures ? Que doivent-ils faire maintenant ?

Que pense Scott ?

Scott s’appuie sur son expérience personnelle pour répondre à cette question. Il explique que de telles fissures dans le plafond sont le signe de nombreux autres problèmes à venir. Il le compare à un oignon ; les fissures ne sont que la première couche. Il est temps de faire appel à l’aide d’un professionnel le plus rapidement possible pour atténuer tout dommage supplémentaire.

Scott prévient qu’une fissure dans le plafond n’est pas quelque chose qu’un bricoleur devrait réparer lui-même. Il raconte l’époque où il se trouvait sur un chantier où il y avait un problème de plafond similaire. Même s’il portait l’équipement de sécurité adéquat, le premier morceau du plafond qui lui est tombé dessus lui a arraché son casque. Le deuxième morceau lui a laissé une large entaille sur le côté de la tête.

Si vous voyez une fissure dans votre plafond, Scott vous dit de déplacer ce que vous pouvez. de la pièce et appelez immédiatement un professionnel. Ils seront en mesure de réparer les dégâts, d’installer des cloisons sèches appropriées et de vous aider à trouver rapidement la cause sous-jacente. Le temps presse ici ; plus tôt vous résoudrez le problème, moins il y aura de dégâts sur toute la ligne.

