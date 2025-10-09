Ford rappelle près de 5 000 SUV pour des défauts pouvant provoquer des incendies de moteur

Lorsqu’il s’agit de constructeurs automobiles prolifiques, il faut s’attendre de temps en temps à des rappels. Ford est l’un des plus grands constructeurs automobiles aux États-Unis, il n’est donc pas surprenant que ces véhicules rencontrent de temps en temps des problèmes de sécurité. Mais dernièrement, il y a eu de plus en plus de rappels Ford, et cette semaine il y en a un autre. Selon un rapport de rappel de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), près de cinq mille véhicules Ford présentent un risque d’incendie.

Pourquoi Ford rappelle-t-il ces véhicules ? Selon le rapport de la NHTSA, les véhicules en question ont des problèmes au niveau des boîtes de jonction de batterie. Le rapport explique qu ‘«un court-circuit dans la boîte de jonction de la batterie peut provoquer un incendie moteur en roulant ou en stationnement». Les incendies de véhicules constituent une menace qui doit être prise au sérieux. La NHTSA prévient qu’« un incendie de véhicule augmente le risque de blessures ». Cette menace particulière est doublement effrayante car des courts-circuits peuvent se produire même lorsque votre voiture est garée. Soyez aussi prudent que possible lorsque vous conduisez votre véhicule Ford jusqu’à ce que vous ayez confirmé qu’il ne présente aucun danger pour vous-même, vos proches ou les autres conducteurs sur la route. Quels véhicules Ford présentent un risque d’incendie ?

Selon le rapport de la NHTSA, près de 5 000 véhicules Ford Expedition et Lincoln Navigator 2020 présentent un risque d’incendie. Si vous possédez une de ces voitures, gardez un œil sur votre boîte aux lettres pour trouver la lettre de votre propriétaire. Le constructeur automobile affirme qu’il enverra les lettres fin septembre 2025. Vous pouvez également rechercher les numéros d’identification du véhicule (VIN) de votre voiture sur le site de la NHTSA.

Jusqu’à ce que vous sachiez que votre véhicule est sécuritaire, soit parce qu’il est exempté du rappel, soit parce que vous l’avez fait réparer, soyez extrêmement prudent à son endroit. La NHTSA suggère que les propriétaires concernés « garent leurs véhicules à l’extérieur et loin des structures et autres véhicules, jusqu’à ce que la solution soit appliquée ».

Y a-t-il une solution ?

Selon Ford, « les concessionnaires inspecteront et remplaceront la boîte de jonction de la batterie, si nécessaire, et retireront un fil de terre. Sur les modèles équipés de moteurs de ventilateur de radiateur de service standard, les concessionnaires installeront également un boîtier électrique auxiliaire avec un cavalier. » Comme il est d’usage dans ce type de situation, les concessionnaires effectueront ces réparations gratuitement.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332. Les numéros de Ford pour ce rappel sont 22S36 et 22S48 et le numéro NHTSA pour ce rappel est 25V628000.

