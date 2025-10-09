Comment installer des numéros de maison modernes pour un style attrayant

Votre numéro de maison doit être affiché au niveau des yeux ou plus haut dans un endroit où il est facilement visible depuis le route et exempt d’obstacles, tels que des branches d’arbres. Il est recommandé d’utiliser des couleurs contrastées ou de les placer à proximité d’une zone bien éclairée afin qu’elles soient facilement visibles dans des conditions de faible luminosité. Utilisez des chiffres plus grands à mesure que votre maison est éloignée de la route.

Chaque maison a des numéros pour que les gens et la poste puissent vous trouver. Avez-vous remarqué combien de personnes N’accordent PAS une considération créative à leur numéro de maison ? La plupart sont satisfaits des chiffres affichés dans la maison dès leur arrivée. Pour ce projet, j’ai réfléchi à la manière dont un ensemble de chiffres sur la façade de votre maison peut préparer le terrain pour ce qui se trouve derrière la porte. D’un point de vue technique, j’ai conçu ce projet pour que vous puissiez tous dire : « Je peux le faire ! » Pourtant, du point de vue du design, je souhaite que les numéros de maison modernes renforcent l’attrait extérieur et parlent aux personnes qui franchissent la porte pour la première fois avec un « wow », tout en leur donnant une ambiance cool et moderne.

Étape 1 Teindre la garniture Teignez les pièces de garniture du panneau et du bac à fleurs (D, E, F et G) dans une couleur plus foncée contrastante. Mettez les pièces tachées de côté et laissez-les sécher pendant que vous passez à l’étape suivante. Retouchez toutes les extrémités exposées une fois le panneau numérique assemblé et encadré. Pour éviter de tacher les pièces de bois de couleur naturelle (A, B et C) avec vos empreintes digitales pendant que vous assemblez la pièce, vous DEVEZ vous assurer que la teinture pour bois foncé est sèche avant de commencer à la manipuler. De plus, l’utilisation d’une teinture à base d’huile donnera à votre bois encore plus de longévité lorsqu’il est exposé aux éléments.

Étape 2 Déterminer la taille du panneau Notre adresse comporte quatre chiffres, mais la vôtre peut être différente. Ajustez la taille du panneau en conséquence en disposant les chiffres sur un morceau de bois ou de carton. Pensez à l’espace de panneau supplémentaire dont vous aurez besoin au-dessus, en dessous et sur les côtés des chiffres. Considérez le 5-1/2 pouces. le bac à fleurs et les plantes qui auront besoin d’espace pour pousser dans l’aménagement. Lorsque vous avez déterminé la taille de votre panneau principal (A), coupez-le. Utilisez le gabarit du fabricant pour aligner et percer les trous pour les entretoises du numéro de maison dans le panneau découpé (A). Chaque numéro peut avoir une dimension de largeur différente mais a généralement la même hauteur. Pour un placement vertical, trouvez le centre du tableau, déterminez où vous voulez que les chiffres commencent et descendez, en disposant les chiffres et en perçant les trous de vis. Testez TOUJOURS vos numéros avant de percer des trous. Il est beaucoup plus facile d’ajuster l’emplacement avant de percer que de devoir cacher et réparer un trou de vis égaré. Percez simplement les trous pour vos numéros à cette étape. Nous les joindrons plus tard.

Étape 3 Construire le bac à fleurs Utilisez de la colle à bois et des clous pour assembler le bac à fleurs à trois côtés à partir des côtés du bac à fleurs (B) et du fond du bac à fleurs (C).

Étape 4 Percer un trou de drainage Percez un 1/2 po. trou au centre du fond du bac à fleurs (C) pour permettre l’évacuation de l’eau une fois les plantes dedans. Cela empêchera le bois et les racines des plantes de pourrir.

Étape 5 Fixez le bac à fleurs au panneau principal À l’arrière du panneau principal (A), fixez le bac à fleurs avec de la colle à bois, des clous et des clous de 1 1/2 po. vis. Pré-percez et fraisez les trous afin que l’arrière du panneau principal (A) puisse affleurer une fois installé. Assurez-vous d’utiliser des vis au lieu de simples clous pour donner à la boîte suffisamment de résistance pour supporter la plante et la saleté.

Étape 6 Découper le panneau Découpez le panneau principal (A) en clouant la garniture latérale du panneau (D) et la garniture supérieure/inférieure du panneau (E). Clouez les pièces de garniture du panneau de manière à ce que le bord arrière affleure le bord arrière du panneau principal (A). Cela laissera un 3/4-in. surplombe autour des chiffres, le faisant ressembler à une boîte d’ombre, et vous permettra d’accrocher l’ensemble de l’unité au mur. Une fois la garniture du panneau fixée, collez et clouez la garniture latérale (F) et la garniture frontale (G) du bac à fleurs.

Étape 7 Sceller le projet Appliquez au moins deux couches de vernis spar sur chaque côté de l’ensemble de l’unité, y compris l’arrière du panneau principal et l’intérieur du bac à fleurs.

Étape 8 Joindre les numéros de maison Fixez les numéros de maison en les vissant sur le panneau principal (A) par l’arrière. Utilisez un maillet pour vous assurer que les chiffres sont bien en place sur le panneau. Fraisez toutes les têtes de vis pour que l’arrière du panneau reste plat.

Étape 9 Fixez le taquet en aluminium sur le panneau Pour accrocher ce projet, nous avons utilisé des cintres à taquets français en aluminium, également connus sous le nom de clips en Z. Les clips en Z sont conçus pour se marier les uns aux autres. Placez-en un avec le rebord vers le bas sur le panneau arrière de votre panneau de numéro de maison et un autre avec le rebord vers le haut à l’endroit de votre maison où vous souhaitez que le panneau soit accroché. Pour équilibrer le poids du panneau et du bac à fleurs, nous avons fixé le côté panneau du taquet à trois pouces du haut du panneau principal (A) à l’aide de 1/2 po. vis. Utilisez un carré Speed ​​pour vous assurer qu’il est bien fixé sur le panneau.

Étape 10 Fixez le taquet en aluminium sur la maison Faites glisser le clip en Z lâche côté maison afin qu’il se marie avec le clip en Z attaché à l’arrière du panneau des numéros de maison et obtenez une mesure du haut du panneau des numéros de maison jusqu’au bas du clip en Z lâche. Le nôtre mesurait 6-7/8 pouces. pouces : 3-3/4 pouces. (l’espace au-dessus du clip en Z côté panneau avec garniture supérieure) + 3-1/8 po. (la hauteur combinée des clips en Z mariés). Ensuite, déterminez l’emplacement et la hauteur souhaités sur votre maison. Installez le clip en Z sur votre maison centré derrière l’emplacement de votre panneau, avec le rebord vers le haut et le bas du clip en Z à 6-7/8 pouces. (ou quelle que soit votre mesure d’en haut) inférieure à la hauteur souhaitée. Utilisez un niveau pour vous assurer que le panneau sera suspendu à niveau. Si vous l’installez directement dans le bois, fixez-le avec des vis. Si vous effectuez l’installation dans un mur creux, une brique ou une pierre, utilisez l’ancrage approprié pour fixer le taquet avec des vis. Une fois le système de taquets fixé, faites un test d’accrochage du panneau avant de remplir le bac à fleurs de terre et de plantes. La manipulation du panneau de chiffres entiers lorsqu’elle est vide sera beaucoup plus facile et plus légère. Une fois que vous êtes satisfait du placement, passez à la plantation.

Étape 11 Boîte à fleurs de préparation Pour protéger le bois du bac à fleurs d’une trop grande exposition à l’humidité, recouvrez-le d’une doublure en plastique fabriquée à partir d’un sac à sandwich ou d’une feuille de plastique. Assurez-vous de percer un trou dans le plastique pour exposer le trou de drainage. Ensuite, tapissez le bac à fleurs avec un petit morceau de tissu paysager sur la doublure en plastique. Laissez la barrière contre les mauvaises herbes intacte au-dessus du trou de drainage. L’eau s’écoulera et la saleté restera dans le bac à fleurs.

Étape 12 Bac à fleurs végétal Une fois que vous êtes satisfait de l’emplacement du panneau et du bac à fleurs, ajoutez du terreau et des plantes. Plantez-le suspendu ou au sol, selon ce qui vous convient le mieux. Le panneau prendra un poids considérable une fois la terre et les plantes en place. Vous pouvez également envisager de simplement déposer la plante déjà dans son pot en plastique. Cependant, recouvrez-le toujours de plastique et placez du tissu paysager pour protéger davantage le bois et la plante.