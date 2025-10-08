Les HOA pourraient-ils être sur le point de disparaître ? Pourquoi cette décision audacieuse pourrait bientôt être une possibilité

Les associations de propriétaires (HOA) pourraient bientôt disparaître, du moins en Floride, si le représentant Juan Carlos Porras (R-Miami) obtient ce qu’il veut. Porras a déclaré à WCTV qu’il envisageait un projet de loi visant à interdire les HOA dans l’État de Floride. « Je pense que les associations de propriétaires sont une expérience ratée. Il s’agit simplement de donner à un groupe de voisins le pouvoir d’exercer une sorte de contrôle sur tous les autres », a déclaré Porras.

Un HOA immobilier est un groupe privé qui gère les opérations du quartier. Composée de personnes qui y vivent, la HOA crée des règles pour le quartier et entretient les espaces communs et les commodités. Le coût de ceci est couvert par les frais payés au HOA. Les réglementations varient mais peuvent inclure des restrictions sur les couleurs de peinture, les clôtures, les hangars et même les animaux domestiques.

La Floride possède le plus grand pourcentage de foyers relevant d’une association communautaire de tous les États du pays. En 2024, environ 44 % des foyers de l’État font partie d’une association communautaire, selon la Foundation for Community Association Research. Cela comprend les associations de propriétaires, les communautés de copropriétés et les coopératives. En revanche, environ 34 % des foyers du pays font partie d’associations communautaires. Il y a des avantages et des inconvénients à vivre sous une association de propriétaires.