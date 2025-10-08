Les HOA pourraient-ils être sur le point de disparaître ? Pourquoi cette décision audacieuse pourrait bientôt être une possibilité

Les associations de propriétaires (HOA) pourraient bientôt disparaître, du moins en Floride, si le représentant Juan Carlos Porras (R-Miami) obtient ce qu’il veut. Porras a déclaré à WCTV qu’il envisageait un projet de loi visant à interdire les HOA dans l’État de Floride. « Je pense que les associations de propriétaires sont une expérience ratée. Il s’agit simplement de donner à un groupe de voisins le pouvoir d’exercer une sorte de contrôle sur tous les autres », a déclaré Porras.
Un HOA immobilier est un groupe privé qui gère les opérations du quartier. Composée de personnes qui y vivent, la HOA crée des règles pour le quartier et entretient les espaces communs et les commodités. Le coût de ceci est couvert par les frais payés au HOA. Les réglementations varient mais peuvent inclure des restrictions sur les couleurs de peinture, les clôtures, les hangars et même les animaux domestiques.
La Floride possède le plus grand pourcentage de foyers relevant d’une association communautaire de tous les États du pays. En 2024, environ 44 % des foyers de l’État font partie d’une association communautaire, selon la Foundation for Community Association Research. Cela comprend les associations de propriétaires, les communautés de copropriétés et les coopératives. En revanche, environ 34 % des foyers du pays font partie d’associations communautaires. Il y a des avantages et des inconvénients à vivre sous une association de propriétaires.
Avantages et inconvénients d’un HOA
Les avantages de vivre dans une communauté HOA incluent plus de commodités, moins d’entretien et des valeurs de propriété légèrement plus élevées. Certains équipements communs comprennent des piscines, des salles de sport, des clubs-houses, des terrains de jeux, des courts de tennis et des terrains de golf. La plupart des gens ne pourraient pas se permettre ces avantages sans le HOA. L’association s’occupe également de l’entretien et s’occupe de l’aménagement paysager et du déneigement. Et les propriétés situées dans les quartiers avec des associations de propriétaires se vendent environ 5 % de plus que les maisons comparables en dehors d’une HOA, selon les données du Cato Institute.
Cependant, les frais HOA obligatoires sont une plainte courante. Selon les communautés, les propriétaires doivent payer soit une cotisation mensuelle, soit une somme forfaitaire en début d’année. Ces frais augmentent avec l’inflation et des cotisations supplémentaires peuvent être perçues pour les projets plus importants.
Les restrictions dans les règles sont une autre plainte courante. En plus de restreindre les couleurs avec lesquelles vous pouvez peindre votre maison ou le type de clôture que vous pouvez avoir, le HOA pourrait affecter votre jardin de nombreuses autres manières, telles que la taille de vos expositions de vacances et les structures de jeu que vous avez pour vos enfants. Selon une enquête de Rocket Mortgage, 57 % des résidents de HOA n’aiment pas avoir un HOA.
Les HOA pourraient-ils être interdits à l’avenir ?
Actuellement, aucun projet de loi n’a été présenté pour interdire les HOA. Même si les législatures des États pourraient introduire de tels projets de loi, comme le envisage Juan Carlos Porras, ils seraient difficiles à appliquer car les accords HOA sont des contrats privés volontaires. Bien que le paiement des frais soit obligatoire, vous avez la possibilité de ne pas vivre dans cette communauté. Jusqu’à présent, plutôt que d’interdire purement et simplement, des États comme la Floride, la Californie, la Caroline du Nord et le Minnesota limitent le pouvoir des associations.
Comme pour vivre dans un HOA, il y a des avantages et des inconvénients à les interdire. Les avantages de la suppression des HOA seraient une réduction des coûts mensuels, un meilleur contrôle sur la façon dont les propriétaires décorent leurs propriétés et plus d’amendes pour violation des règles. Vous pouvez bricoler un hangar sans l’approbation du HOA et ne pas être soumis à une amende. D’un autre côté, le quartier pourrait ne pas être aussi bien entretenu, et les coûts d’entretien des rues et des espaces communs incomberaient soit aux propriétaires, soit à l’administration municipale.
Malgré les vœux des détracteurs, se débarrasser des associations de propriétaires ne sera peut-être pas si simple. En 1970, il n’y avait qu’environ 10 000 communautés aux États-Unis dotées d’associations communautaires, selon la Foundation for Community Association Research. En 2024, ce nombre était passé à plus de 369 000. Mais même si le nombre de HOA a considérablement augmenté, le vent pourrait être en train de tourner. Selon l’Association nationale des constructeurs d’habitations, la part des nouvelles maisons dans les associations communautaires diminue lentement mais régulièrement. En 2020, 67,1 % des nouveaux logements étaient en association associative. Ce chiffre est tombé à 65,5 % en 2021 et à 62,6 % en 2022.