La façon la plus simple de rendre votre porte d’entrée plus invitante aux invités (et aux acheteurs)

Vous pourriez avoir le salon le plus confortable et une cuisine qui sent les biscuits frais, mais si votre porte d’entrée a l’air terne, cette magie n’atteigne pas tout à fait le monde à l’extérieur. La vérité est que l’extérieur de votre maison parle avant même d’ouvrir la porte. Et pour les acheteurs potentiels, cette impression peut être le moment décisif. Alors, quelle est la façon la plus simple de rendre votre porte d’entrée plus accueillante? Ajouter des plantes. Oui, c’est aussi simple. Une touche de vert peut faire des merveilles. Cela fait que votre maison se sent comme une maison.
La meilleure partie est que vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour y arriver. De plus, vous avez beaucoup d’options à choisir. Prenez la lavande, par exemple. Il est parfumé et ajoute une touche douce qui fait que votre porte est paisible. De plus, vous pouvez facilement cultiver de la lavande pour un approvisionnement sans fin de fleurs violettes éblouissantes. Ensuite, il y a des fougères. Ils apportent cette texture naturelle qui rend tout ce qui les entoure un peu plus. Si vous avez envie de couleur, les géraniums sont la voie à suivre. Leurs fleurs brillantes agitent pratiquement bonjour avant vous. Et, bien sûr, comment pouvons-nous oublier les roses, le symbole à feuilles persistantes de l’amour. Un pot ou deux par votre porte, et votre entrée semble appartenir à un livre de contes.
Comment les plantes rendent votre porte d’entrée spéciale
Pour donner à votre porte d’entrée une mise à niveau élégante, vous avez peut-être investi dans la foudre de fantaisie ou des portes à la mode qui disent « bonjour » en vingt polices. Mais parfois, tout ce dont vous avez besoin, ce sont quelques plantes bien placées. Ce sont des charmeurs sans effort. En fait, la National Library of Medicine souligne que le simple fait de regarder la nature, y compris des plantes en pot, peut réduire la tension musculaire et la pression artérielle. Une autre étude a révélé que les gens qui voyaient de vraies plantes se sentaient plus calmes et plus confortables. Vos invités ne sont pas différents. Au moment où ils repèrent cette verdure par votre porte, leur humeur se soulève avant même qu’ils n’entendent la cloche.
Et si vous pensez au-delà des invités, par exemple, des acheteurs potentiels, les plantes peuvent également y aider. Vous avez probablement entendu le terme « Curb Appeal », non? Votre porte d’entrée et l’espace qui l’entourent jouent un grand rôle dans la façon dont les gens perçoivent toute votre maison. Une entrée avant encadrée de plantes dynamiques peut augmenter l’attrait de la trottoir de votre maison. Il dit aux acheteurs que cet endroit est bien soigné, aimé même. Il signale l’attention aux détails. Il véhicule cette énergie subtile « cela semble ». Comme les premières impressions comptent, une touche de verdure pourrait être suffisante pour faire chuchoter votre maison, « Entrez. »