Si vous avez une hypothèque rémunérée, c’est le meilleur État pour prendre votre retraite

Il y a de fortes chances que vous ayez fantasmé sur votre retraite – les jours tranquilles sans réveil, la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez et de vivre confortablement sur vos revenus de sécurité sociale fixes. Vous pouvez même avoir un plan déjà en place pour votre retraite, avec des fonds réservés dans votre 401 (k). Peut-être que vous avez même choisi une date pour commencer ce chapitre de votre vie. Si vous êtes l’un des chanceux qui prendra sa retraite à un moment donné, avez-vous considéré dans quel état vous souhaitez prendre votre retraite? Vous pouvez en avoir le plus pour vos dollars de retraite au Delaware, surtout si vous remboursez votre hypothèque avant cela.
Bien sûr, prendre sa retraite au Delaware n’est pas la même que votre fantasme d’être sur une plage aux Maldives, mais vous allez prendre votre retraite plus confortablement en vous installant près des plages de la côte est de cet État. Donc, à moins que vous n’ayez frappé le jackpot et que vous puissiez prendre sa retraite dans des États chers comme le Vermont, le New Jersey ou le Massachusetts, considérez les grandes économies de ce petit État.
Économies de coûts de la retraite au Delaware
Que vous remboursiez ou non votre hypothèque avant la retraite, le Delaware est toujours l’État le plus abordable à prendre votre retraite pour vivre seuls des prestations de sécurité sociale. Mais, avec une hypothèque rémunérée, vous pouvez mieux profiter d’un excédent de prestations annuel de 1 764 $ ou environ 147 $ par mois. Ce montant mensuel est calculé en soustrayant les dépenses mensuelles médianes de 1 992 $ par rapport au montant mensuel médian de 2 139 $. L’état le plus proche de ce niveau d’abordabilité est l’Indiana, avec un excédent de 1 392 $. C’est une économie potentielle de 372 $ chaque année en faisant du Delaware votre maison au lieu de l’Indiana.
De l’autre côté du spectre se trouve le Vermont, l’État avec le coût de la vie le plus cher sur les revenus de la sécurité sociale. Le Vermont a un déficit annuel des avantages sociaux de 8 088 $. Le New Jersey et le Massachusetts ont des lacunes de 7 512 $ et 7 345 $, respectivement. La différence de milliers de dollars entre le Delaware et ces États est insurmontable si vous prévoyez de prendre votre retraite relativement bon marché. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de prendre sa retraite sur un bateau de croisière et de visiter le Delaware pour ses achats en franchise d’impôt.
Autres raisons de choisir le Delaware pour votre retraite sans hypothèque
En parlant de shopping en franchise d’impôt, le Delaware est l’un des cinq États où vous pouvez acheter jusqu’à ce que vous tombiez en franchise d’impôt. Cela signifie que vous n’avez pas à prendre en compte les coûts cachés associés à votre épicerie. Le Delaware a également de faibles taxes foncières, 0,48% sur la valeur du logement occupée par le propriétaire. Cela signifie qu’une valeur de logement médiane de 329 800 $ en 2023 avait une taxe foncière de seulement 2 444 $.
Peu importe où vous prenez votre retraite, il y a plusieurs choses qui peuvent rendre la retraite agréable. Mais tout est plus agréable à proximité de la plage. Le Delaware a six villes balnéaires incroyables à gambader avec votre nouvelle liberté de retraite, donc un lever de soleil en bord de mer ou un coucher de soleil peut faire partie de votre routine quotidienne. Ce petit État est également à proximité de plusieurs grandes villes, vous n’êtes donc jamais sans aventure prête; Philadelphie, Baltimore et Washington, DC sont tous à environ deux heures de route – les points d’escapade parfaits pour dépenser l’argent que vous économisez en prenant votre retraite au Delaware sans hypothèque.