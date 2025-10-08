Si vous avez une hypothèque rémunérée, c’est le meilleur État pour prendre votre retraite

Il y a de fortes chances que vous ayez fantasmé sur votre retraite – les jours tranquilles sans réveil, la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez et de vivre confortablement sur vos revenus de sécurité sociale fixes. Vous pouvez même avoir un plan déjà en place pour votre retraite, avec des fonds réservés dans votre 401 (k). Peut-être que vous avez même choisi une date pour commencer ce chapitre de votre vie. Si vous êtes l’un des chanceux qui prendra sa retraite à un moment donné, avez-vous considéré dans quel état vous souhaitez prendre votre retraite? Vous pouvez en avoir le plus pour vos dollars de retraite au Delaware, surtout si vous remboursez votre hypothèque avant cela.

Bien sûr, prendre sa retraite au Delaware n’est pas la même que votre fantasme d’être sur une plage aux Maldives, mais vous allez prendre votre retraite plus confortablement en vous installant près des plages de la côte est de cet État. Donc, à moins que vous n’ayez frappé le jackpot et que vous puissiez prendre sa retraite dans des États chers comme le Vermont, le New Jersey ou le Massachusetts, considérez les grandes économies de ce petit État.