9 villes de New York qui vous donneront l’impression de vivre dans un conte de fées

Il y a une certaine sorte d’excitation dans la vie citadine, mais il y a aussi quelque chose de particulièrement spécial dans le fait de vivre dans une charmante petite ville. Quand les gens pensent à New York, leur esprit imagine souvent Manhattan, avec son atmosphère énergique et ses imposants gratte-ciel. Cependant, au-delà des lumières de la ville, l’Empire State regorge de villes et de villages de contes qui vous donneront l’impression de vivre votre propre conte de fées. Même s’ils n’ont peut-être pas d’animaux parlants ni de potions envoûtantes, leur qualité fantaisiste rendra la vie quotidienne un peu plus extraordinaire.

Que vous rêviez d’être entouré de superbes châteaux datant de plusieurs siècles ou que vous souhaitiez vivre à côté de forêts enchanteresses dans une maison tout droit sortie du Seigneur des Anneaux, les merveilles ne manquent pas à New York. Avec l’automne officiellement arrivé – une saison qui donne à une grande partie de l’État une teinte magique d’or et de rouge – c’est le moment idéal pour explorer tout ce qu’il a à offrir. Nous avons dressé une liste de neuf villes de New York – des villages tranquilles aux racines historiques aux magnifiques escapades en montagne et au bord des lacs – qui vous donneront certainement l’impression d’être entré dans un conte de fées.