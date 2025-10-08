9 villes de New York qui vous donneront l’impression de vivre dans un conte de fées

Il y a une certaine sorte d’excitation dans la vie citadine, mais il y a aussi quelque chose de particulièrement spécial dans le fait de vivre dans une charmante petite ville. Quand les gens pensent à New York, leur esprit imagine souvent Manhattan, avec son atmosphère énergique et ses imposants gratte-ciel. Cependant, au-delà des lumières de la ville, l’Empire State regorge de villes et de villages de contes qui vous donneront l’impression de vivre votre propre conte de fées. Même s’ils n’ont peut-être pas d’animaux parlants ni de potions envoûtantes, leur qualité fantaisiste rendra la vie quotidienne un peu plus extraordinaire.
Que vous rêviez d’être entouré de superbes châteaux datant de plusieurs siècles ou que vous souhaitiez vivre à côté de forêts enchanteresses dans une maison tout droit sortie du Seigneur des Anneaux, les merveilles ne manquent pas à New York. Avec l’automne officiellement arrivé – une saison qui donne à une grande partie de l’État une teinte magique d’or et de rouge – c’est le moment idéal pour explorer tout ce qu’il a à offrir. Nous avons dressé une liste de neuf villes de New York – des villages tranquilles aux racines historiques aux magnifiques escapades en montagne et au bord des lacs – qui vous donneront certainement l’impression d’être entré dans un conte de fées.
Nouveau Paltz
Un beau mélange d’ancien et de nouveau, New Paltz – nichée dans la pittoresque vallée de l’Hudson, l’un des meilleurs endroits pour voir le feuillage d’automne en 2025 – a tous les atouts d’une ville de conte de fées. Des sentiers forestiers pittoresques et une collection de maisons historiques en pierre construites par les colons huguenots français dans les années 1700 créent une scène de livre de contes, tandis que l’époustouflante Mohonk Mountain House – un château de style victorien perché sur un lac glaciaire et maintenant un complexe et un spa – ajoute une touche de magie. Une fois que vous aurez fait le plein d’histoire, le charmant centre-ville regorge de cafés et de librairies cosy.
Aurore
Non seulement il partage le nom de La Belle au bois dormant, l’une des plus anciennes princesses de Disney, mais le charmant village d’Aurora dégage une atmosphère de conte de fées grâce à son cadre pittoresque sur le lac Cayuga, le plus long lac de la région des Finger Lakes à New York. Avec moins de 1 000 habitants et mesurant moins d’un mile carré, elle dégage cet esprit de petite ville chaleureuse qui rappelle Stars Hollow, la ville fictive pittoresque de Gilmore Girls. Il abrite également l’historique Aurora Inn au bord de l’eau, construit en 1833, et un petit opéra de l’époque victorienne, qui ajoutent tous deux au charme du livre de contes du village.
Kingston
Les éléments historiques sont l’un des ingrédients clés pour donner à une ville l’impression d’être un conte de fées – et Kingston ne manque certainement pas dans cette catégorie. Première capitale de l’État de New York pendant la Révolution américaine, Kingston, dont les racines remontent au XVIIe siècle, lui confère un caractère indéniablement particulier. Le quartier historique Uptown de Kingston, bordé de bâtiments colorés abritant des boutiques indépendantes, des galeries d’art et des restaurants de la ferme à la table, ajoute à son enchantement. Les amateurs de plein air trouveront également ici leurs propres éléments de conte de fées, grâce aux jolies pistes cyclables de la ville et aux montagnes Catskill à proximité.
Baie d’Alexandrie
Y a-t-il quelque chose de plus féerique qu’un château datant du début des années 1900 ? Nichée au cœur de la région des Mille-Îles au nord de l’État de New York, le long des rives du fleuve Saint-Laurent, Alexandria Bay est célèbre pour son charmant château de Boldt. Idéalement situé sur Heart Island, le château a été construit par l’hôtelier américain George C. Boldt, qui l’a conçu comme résidence d’été pour sa femme. La ville semble particulièrement magique à l’automne, lorsque le feuillage vibrant crée une toile de fond pittoresque pour l’architecture historique.
Lac George
Bien qu’il soit encore magnifique à l’automne grâce à son paysage luxuriant, le lac George est l’endroit idéal pour rêver en été. Idéalement située à l’extrémité sud du parc Adirondack de New York, cette charmante ville est pleine de magie grâce à ses eaux scintillantes, ses couchers de soleil colorés et ses forêts enchanteresses. Que vous aimiez passer vos week-ends à découvrir de charmants antiquaires et des restaurants au bord de l’eau, ou que vous préfériez faire une randonnée jusqu’à la célèbre Prospect Mountain pour une vue imprenable sur le lac George et la nature sauvage environnante, cette destination au bord du lac offre une escapade digne d’un livre de contes en toute saison.
Chittenango
Il s’agit peut-être d’un petit village de seulement 4 000 habitants environ, mais Chittenango a une histoire très particulière en tant que lieu de naissance de Lyman Frank Baum, auteur et créateur du conte emblématique du Magicien d’Oz. Pour célébrer son lien avec le livre devenu film bien-aimé, le village est décoré de trottoirs en briques jaunes et abrite le musée All Things Oz. Le village accueille également un événement annuel appelé OZ-Stravaganza ! festival. Si cela ne suffit pas à donner à Chittenango l’impression d’être une ville de conte de fées, elle possède également son propre parc éponyme, qui abrite une magnifique cascade de 167 pieds qui semble avoir été tirée directement d’un film de Disney.
Pointe des Sables
Abritant une série de demeures et de domaines historiques, dont celui qui a inspiré The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald, Sands Point est une petite ville de la côte nord de Long Island connue pour son architecture de l’âge d’or. La gloire éclatante de la ville est la réserve de Sands Point, un parc de 216 acres composé de magnifiques jardins et de quatre superbes demeures en granit, dont un château, Castle Gould, construit en 1902. Une promenade ici vous fera sans aucun doute sentir comme un royal des temps modernes.
Cap Vincent
Si vous recherchez un conte de fées d’inspiration française, installer votre campement à Cap Vincent, une charmante ville riveraine nichée sur les rives du Saint-Laurent, ne vous décevra pas. La ville possède un fort héritage français grâce au fait qu’elle abritait des colons français dans les années 1800, et les habitants le célèbrent chaque été avec un festival français d’un week-end proposant de la cuisine française, de la musique, de l’art et bien plus encore. La ville abrite également des vues et des paysages majestueux, notamment le phare de Tibbetts Point, qui marque le point de rencontre du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario au Canada.
Glen Watkins
Si des cascades fantaisistes et des forêts enchanteresses sont votre idée du conte de fées parfait, alors Watkins Glen, dans la région des Finger Lakes à New York, est l’endroit idéal. Ce village naturellement magnifique est connu pour son parc d’État éponyme, où des gens du monde entier viennent visiter une magnifique gorge composée de 19 cascades en cascade, de falaises et de ponts couverts de mousse et de sentiers de randonnée fascinants qui vous donnent l’impression de vivre dans un véritable pays des merveilles. Situé à la pointe sud du lac Seneca, le village propose également de nombreux restaurants au bord du lac dans lesquels vous pourrez vous détendre après une journée d’exploration en plein air.