Ce que signifie une économie « forte » pour le marché du logement

Lorsque les gens disent que l’économie est « forte », ils veulent généralement dire que les choses semblent bonnes sur le papier : hausse des salaires, faibles taux de chômage, etc. En d’autres termes, davantage de personnes travaillent et gagnent un revenu décent. Et lorsque les gens ont confiance en leurs finances, la première chose à laquelle beaucoup pensent est d’acheter une maison. Mais il y a un piège : la demande croissante entraîne généralement une flambée des prix. En conséquence, de nombreux acheteurs potentiels sont laissés pour compte.

D’un point de vue plus large, une économie saine se traduit souvent par une confiance accrue des consommateurs dans le marché immobilier. Cela signifie qu’un plus grand nombre de propriétaires potentiels cherchent à acheter leur première propriété ou à acquérir une maison plus grande. Les promoteurs immobiliers aiment aussi une économie forte. Lorsque les gens commencent à chercher un logement, les entreprises de construction lancent davantage de projets pour répondre à la demande. Les prêteurs se relâchent également un peu, car les emprunteurs semblent plus stables. À mesure que le crédit devient plus accessible, il stimule la demande de logements. Ensuite, il y a le côté investissement. Dans une économie en croissance, l’immobilier apparaît comme une valeur sûre. Les gens achètent des maisons non seulement pour y vivre, mais aussi comme actifs dont la valeur peut s’apprécier. Cela crée un « effet de richesse ». Les propriétaires se sentent plus riches sur le papier et ont tendance à dépenser davantage dans d’autres domaines, ce qui entraîne une nouvelle croissance.

Bien sûr, tout cela semble génial jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il y a un point de bascule. Lorsque les prix augmentent trop vite ou trop haut en raison de la demande croissante, les acheteurs réguliers commencent à être évincés. Et lorsque cela se produit, la soi-disant économie « forte » commence à montrer des fissures sur le marché immobilier. En fait, les tendances immobilières pour 2025 montrent que les prix étaient 27 % plus élevés cette année qu’ils ne l’étaient il y a cinq ans.