Faites vos valises ! Ces 17 villes américaines vous paieront pour vous y installer

Soyons réalistes : la vie aux États-Unis ne devient pas moins chère. Si vous en avez assez de vous séparer d’une trop grande partie de votre salaire dans une ville coûteuse, consultez ces villes et villages qui souhaitent que vous emménagiez. Il existe des points dans tous les coins du pays qui offrent des incitations financières pour y élire domicile. Parmi eux se trouvent de nombreux endroits du Heartland, mais les régions de la Nouvelle-Angleterre, du Sud, du Sud-Ouest du désert et des Grands Lacs sont bien représentées. Certaines de ces zones sont éligibles à des programmes d’incitation à l’échelle de l’État ; nous avons découvert une ville dans ces États où le coût de la vie est parmi les plus bas.

Avant que votre imagination ne vous emporte, ces programmes ont des critères de qualification, et certains spots ont plus d’attractifs que d’autres. Certaines façons principales de se qualifier sont de ne pas être un résident actuel de la ville, d’occuper un emploi gagnant un montant d’argent spécifié et d’être prêt à s’engager à y vivre pendant une durée déterminée. De plus, même si certaines villes vous accordent de l’argent réel, d’autres offrent des avantages tels que le remboursement d’un prêt étudiant ou une réduction des coûts de logement.

Une chose dont il faut être conscient est que les endroits qui offrent ces attraits tentent de revitaliser leurs villes, de sorte qu’il leur manque peut-être des éléments tels que des établissements de santé et des écoles optimaux. Pourtant, l’un de ces endroits pourrait vous convenir pendant un an ou plus. Si vous recherchez un changement de rythme qui s’accompagne d’avantages financiers, laissez cette ressource vous aider à magasiner pour une nouvelle ville. Commencez à dresser votre liste de contrôle de déménagement essentielle, prenez quelques cartons et du ruban adhésif, et découvrez quel est peut-être le prochain nouveau hotspot américain.