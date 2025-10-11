Faites vos valises ! Ces 17 villes américaines vous paieront pour vous y installer

Soyons réalistes : la vie aux États-Unis ne devient pas moins chère. Si vous en avez assez de vous séparer d’une trop grande partie de votre salaire dans une ville coûteuse, consultez ces villes et villages qui souhaitent que vous emménagiez. Il existe des points dans tous les coins du pays qui offrent des incitations financières pour y élire domicile. Parmi eux se trouvent de nombreux endroits du Heartland, mais les régions de la Nouvelle-Angleterre, du Sud, du Sud-Ouest du désert et des Grands Lacs sont bien représentées. Certaines de ces zones sont éligibles à des programmes d’incitation à l’échelle de l’État ; nous avons découvert une ville dans ces États où le coût de la vie est parmi les plus bas.
Avant que votre imagination ne vous emporte, ces programmes ont des critères de qualification, et certains spots ont plus d’attractifs que d’autres. Certaines façons principales de se qualifier sont de ne pas être un résident actuel de la ville, d’occuper un emploi gagnant un montant d’argent spécifié et d’être prêt à s’engager à y vivre pendant une durée déterminée. De plus, même si certaines villes vous accordent de l’argent réel, d’autres offrent des avantages tels que le remboursement d’un prêt étudiant ou une réduction des coûts de logement.
Une chose dont il faut être conscient est que les endroits qui offrent ces attraits tentent de revitaliser leurs villes, de sorte qu’il leur manque peut-être des éléments tels que des établissements de santé et des écoles optimaux. Pourtant, l’un de ces endroits pourrait vous convenir pendant un an ou plus. Si vous recherchez un changement de rythme qui s’accompagne d’avantages financiers, laissez cette ressource vous aider à magasiner pour une nouvelle ville. Commencez à dresser votre liste de contrôle de déménagement essentielle, prenez quelques cartons et du ruban adhésif, et découvrez quel est peut-être le prochain nouveau hotspot américain.
Topeka, Kansas
Le Kansas, ce n’est pas que du maïs et des tornades. Topeka, la capitale de l’État, distribue la plus grande récompense monétaire pour s’installer ici. Avec des paiements importants et des prix de l’immobilier incroyablement bas, un séjour dans cette ville peut être une aubaine financière pour vous. La ville a créé un système de paiement en espèces pour le logement. Grâce à Choose Topeka, les nouveaux acheteurs de maison dans la ville reçoivent jusqu’à 15 000 $ pour leur achat grâce à un programme de jumelage des employeurs. Avec un prix médian de 125 000 $ pour une maison unifamiliale, cet argent peut être très utile. Les locataires ne sont pas non plus négligés ; vous pouvez recevoir jusqu’à 10 000 $ pour le logement.
Jasper, Indiana
Jasper, dans l’Indiana, a déjà commencé à revitaliser son centre-ville, offrant le confort d’une petite ville avec des attractions culturelles et un renforcement de la communauté pour adoucir l’affaire. Le programme pour les travailleurs à distance comporte deux niveaux avec une rémunération déterminée en fonction de vos revenus. Ceux qui gagnent 50 000 $ ou plus ont droit à 5 000 $, et ceux qui gagnent entre 40 000 $ et 49 999 $ reçoivent 3 000 $. Mis à part les travailleurs à distance, si vous trouvez un emploi auprès d’un employeur local, vous pouvez également demander le paiement de 5 000 $. Recevez la moitié de la somme à votre arrivée et l’autre après avoir vécu à Jasper pendant un an.
Port de Benton, Michigan
Une ville balnéaire qui vous paiera pour vous y installer ? C’est Benton Harbor, dans le Michigan. La ville perchée au bord du lac Michigan a connu des difficultés dans le passé, mais elle est prête à s’élever à la manière d’un phénix pour devenir une ville côtière très convoitée. Benton Harbor et les comtés environnants proposent tous deux des incitations pour s’y installer. La ville elle-même versera 5 000 $ pour un acompte sur une maison, mais ce n’est pas tout. Les nouveaux arrivants qualifiés bénéficient de cours gratuits dans un collège communautaire de la ville, et tous les transplantés ont droit à une aide en matière d’emploi, d’éducation et de garde d’enfants.
Rochester, New York
Rochester longe les rives du lac Ontario, dans le nord-ouest de l’État de New York, et le programme Greater ROC Relocate de la ville est la clé pour en faire votre nouvelle maison. La ville reçoit environ 100 pouces de neige chaque hiver, ce qui est idéal pour les amateurs de sports d’hiver. En tant que quatrième plus grande ville de l’État, Rochester ne manque pas d’attractions et d’offres culturelles. Ceux qui déménagent de l’extérieur de l’État ou de plus de 300 miles de la ville attendent avec impatience jusqu’à 10 000 $ pour la réinstallation et jusqu’à 9 000 $ de plus en subventions pour l’achat d’une maison.
Hauts-fonds éloignés, Alabama
En fait, un ensemble de petites villes du nord-ouest de l’Alabama, la région de Remote Shoals fait appel à des travailleurs à distance venant d’ailleurs. Les villes de Muscle Shoals, Tuscumbia, Florence et Sheffield attirent de nouveaux résidents grâce à une initiative ciblant les travailleurs à distance. S’ils sont choisis, les bénéficiaires reçoivent jusqu’à 10 000 $ pour s’installer dans l’une de ces villes. Outre un coût de la vie incroyablement bas (l’Alabama possède certains des endroits les plus abordables pour acheter une maison aux États-Unis), la région abrite l’Université de North Alabama ainsi qu’une scène musicale florissante, une cuisine du Sud appétissante et des activités de plein air.
Paducah, Kentucky
Flex étrange mais intéressant : Paducah, Kentucky est un Shangri-La du quilting. Surnommée Quilt City USA, cette ville artisanale recherche particulièrement des travailleurs à distance. Avec un centre-ville adorable et de nombreuses activités de plein air, Paducah peut être assez tentante sans récompenses monétaires. Jusqu’à 2 500 $ vous aideront à déménager ici, et pour l’année à venir, profitez jusqu’à 70 $ par mois pour couvrir les frais d’Internet et une exonération des charges sociales. Si cela ne suffit pas, Paducah propose un forfait « qualité de vie » d’une valeur de près de 1 200 $ qui couvre certaines adhésions, formations et billets pour des événements.
Newton, Iowa
Si vous n’êtes jamais allé dans l’Iowa, vous seriez surpris par son paysage vallonné et rempli d’arbres. À un peu plus de 35 minutes au nord-est de Des Moines (certainement une ville sous-estimée) le long de la pratique I-80, Newton, dans l’Iowa, pourrait être votre prochaine ville natale. L’initiative de logement de Newton Economic Development encourage les nouveaux résidents à construire ou à acheter de nouvelles maisons d’une valeur d’au moins 240 000 $. (Cela n’inclut pas le coût du terrain.) En plus des avantages liés à l’achat d’une nouvelle maison, vous recevrez un paiement de 10 000 $. Comme mesure incitative supplémentaire, la ville propose un forfait offrant des réductions dans diverses entreprises et attractions locales.
Tulsa, Oklahoma
Ville bien connue avec un coût médian d’un peu plus de 200 000 $, Tulsa, en Oklahoma, est un bon candidat pour un nouveau port d’attache. La ville a mis en place Tulsa Remote, un programme qui offre une subvention en espèces de 10 000 $ après l’achat d’une maison, et l’argent peut également servir au loyer. Pour recevoir le paiement, vous devez également acheter un abonnement de trois ans à un espace de coworking, de sorte que les avantages financiers peuvent être quelque peu diminués. Cependant, le faible coût de la vie par rapport à d’autres villes américaines pourrait faire pencher la balance en faveur de Tulsa.
Baltimore, Maryland
Ce n’est peut-être pas considéré comme le meilleur endroit où vivre dans le Maryland, mais ce n’est pas en reste. Avec la proximité de Baltimore avec DC, la côte atlantique et d’autres avantages de la côte Est, un déménagement là-bas est plutôt attrayant. La loterie trois fois par an de la ville pour les acheteurs potentiels distribue 5 000 $ pour les frais de clôture d’une maison ainsi qu’un prêt-subvention de 5 ans. Pour être éligible au tirage au sort, vous devez assister à l’événement Live Baltimore Trolley Tour, remplir les conditions de l’événement et acheter une maison dans les 10 jours suivant la visite.
Ketchikan, Alaska
Les activités de plein air abondent dans le port de croisière de Ketchikan, en Alaska. Même si les foules de touristes sont importantes, le kayak, la randonnée et les sports de neige peuvent en valoir la peine. Installez-vous à Ketchikan pour un an ou plus et le dividende du fonds permanent de l’Alaska vous offrira jusqu’à 2 000 $. Le coût de la vie en Alaska est plus élevé que dans d’autres endroits des États-Unis, mais l’air pur, de bonnes écoles, des impôts bas et des paysages sublimes peuvent compenser cela.
Ontario, Orégon
Autre paradis des amoureux du plein air, l’Ontario et l’Oregon se trouvent sur la rivière Snake et côtoient la forêt nationale de Boise. Les sports nautiques et de neige pourraient vous attirer ici pour des vacances, mais le bonus de 10 000 $ pour la construction d’une nouvelle résidence ici vous gardera là. Tant que la maison mesure au moins 1 600 pieds carrés, dispose de deux salles de bains ou plus et que vous emménagez dans les deux ans suivant le début de la construction, ce changement rendra certainement la construction d’une nouvelle maison plus abordable.
Texarkana, Texas/Arkansas
Texarkana, une ville située à la frontière du Texas et de l’Arkansas, a de nombreux atouts. Les coûts de logement et les taxes sont attractifs bas, et cela permet quatre saisons sans trop d’extrêmes (et pas beaucoup de neige !). Le REDI de la ville… Préparez… Bougez ! La campagne offre un généreux paquet de bienvenue d’une valeur de près de 19 000 $. En plus de 5 000 $ en espèces pour vous aider à vous installer, la ville vous propose des avantages éducatifs, culturels et récréatifs tels que des frais de scolarité réduits au Texas A&M Texarkana, des billets pour l’orchestre symphonique et des abonnements à une salle de sport.
Ermitage, Pennsylvanie
Toutes les villes qui vous paieront pour y déménager ne sont pas idéales pour les familles, mais Hermitage, en Pennsylvanie, est l’une des rares. Niché à un peu plus d’une heure au nord de Pittsburgh et longeant la frontière de l’Ohio, Hermitage est prêt à se séparer de plus de 5 000 $ seulement pour vous aider à déménager. Leur forfait de bienvenue s’adresse à tous les membres de la famille, avec des offres de loisirs allant de la piscine publique et des laissez-passer de golf au camp d’été gratuit.
Morgantown, Virginie-Occidentale
Les routes de campagne de Virginie-Occidentale vous ramèneront à Morgantown, une ville universitaire qui vous offrira près de 20 000 $ d’incitations pour vous installer ici. Nichée dans une vallée fluviale vallonnée, Morgantown est un livre de contes pittoresque et débordant d’histoire, de culture et de beauté naturelle. Une allocation de 12 000 $ plus des services évalués à 8 000 $ supplémentaires qui comprennent des opportunités de loisirs et une aide à l’emploi vous accueilleront à Morgantown.
Colomb, Géorgie
Si proche de sa voisine qu’elle partage une zone métropolitaine avec Phenix City, en Alabama, Columbus, en Géorgie, est une autre ville universitaire du sud avec de nombreux attraits, comme les sports de plein air et professionnels, les restaurants et la vie nocturne, ainsi que de nombreuses autres attractions. La ville débourse 5 000 $ pour aider les travailleurs à distance à déménager. Même si cela ne semble pas grand-chose, cela ira très loin à Columbus ; la valeur médiane des maisons de la ville est un peu inférieure à 165 000 $.
Bemidji, Minnesota
Si faire du canoë sur un lac calme et un ciel nocturne ondulant d’aurores boréales sont vos idées du paradis, Bemidji, dans le Minnesota, est l’endroit qu’il vous faut. Le modeste forfait de déménagement de la ville de 1 000 $ plus l’adhésion à la chambre de commerce, un service de conciergerie et un espace de coworking pourrait piquer votre intérêt, mais quatre saisons d’activités de plein air et de divertissement en intérieur pourraient sceller l’affaire.
Tucson, Arizona
Tucson peut ressembler à rien de plus qu’une ville désertique poussiéreuse et ensoleillée, mais cette localité du sud de l’Arizona regorge de choses à faire. Le soleil brille 300 jours par an à Tucson, la ville abrite l’Université de l’Arizona et le parc national de Saguaro, et sa scène artistique et gastronomique saura satisfaire les nouveaux arrivants. Les nouveaux Tucsoniens éligibles peuvent recevoir 1 500 $ pour les aider à déménager, une connexion Internet gratuite pendant un an et des réductions sur les restaurants et les attractions.