La tendance des salles de bains colorées qui pourrait bien nuire à la valeur de votre maison

Les tendances en matière de salle de bains vont et viennent, et il est important de ne mettre en œuvre que les tendances que vous pensez aimer au cours des années à venir. Les rénovations de salle de bains ne sont pas bon marché, et les salles de bains sont l’une des pièces principales de la maison – avec la cuisine – que les acheteurs potentiels examinent lorsqu’ils déterminent la valeur globale d’une propriété.
Il peut parfois être difficile de tracer la frontière entre créer une maison que vous aimez et dans laquelle vous souhaitez vivre, tout en considérant comment elle sera perçue par les autres à l’avenir. En ce moment, le papier peint à motifs pour salle de bain est une véritable tendance, et on le voit partout. Cependant, saviez-vous que si vous décidez d’intégrer ce choix de design dans votre propre salle de bain, cela pourrait potentiellement diminuer la valeur globale de votre maison ?
Il y a certainement des choses à considérer avant de s’engager dans un papier peint pour salle de bain. Ceux-ci incluent le coût, la question de savoir si le modèle résistera à l’épreuve du temps, s’il est susceptible d’affecter la valeur de votre maison et les mesures que vous prendrez si elle se démode et que vous souhaitez vendre la maison.
Avantages et inconvénients du papier peint de salle de bain
Regardons les points positifs lors de la pose de papier peint dans une salle de bain. Premièrement, c’est une façon vraiment unique d’ajouter de la couleur à une salle de bain simple, sans avoir à peindre. Ou peut-être avez-vous désespérément envie d’incorporer un motif et les serviettes et accessoires à motifs ne sont pas assez audacieux pour vous. Une autre chose à garder à l’esprit est que le papier peint à décoller et à coller est une excellente option pour les locataires. Si vous êtes locataire au style éclectique, votre propriétaire peut ne pas vous autoriser à utiliser des couleurs de peinture vives. Cependant, le papier peint à décoller et à coller se décline en de nombreux motifs amusants et colorés, et il peut facilement être retiré si et quand vous décidez de déménager.
Tout cela semble bien, mais quels sont les inconvénients ? D’une part, il est possible qu’une salle de bains tapissée de papier peint diminue la valeur globale de votre maison. Le papier peint en général est une décision très personnelle, et même si cela peut être le style de décoration de vos rêves, pour une autre personne, cela pourrait être un véritable cauchemar. Cela peut également gêner le processus de visualisation d’un acheteur potentiel lorsqu’il essaie de comprendre comment il pourrait s’approprier la maison. Au-delà de cela, le papier peint ne sera jamais entièrement imperméable. Ce n’est donc pas le revêtement mural le plus durable et peut même masquer d’éventuels problèmes de moisissure, notamment dans les pièces sujettes à l’humidité comme les salles de bains. Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à redécorer tous les 5 à 6 ans au moins – une perspective qui pourrait rebuter un acheteur.