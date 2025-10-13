Ce sont les États les plus abordables pour prendre sa retraite

Aux États-Unis, plus de 20 millions de personnes âgées vivent uniquement de la sécurité sociale. En plus des frais de logement, d’autres factures récurrentes comme les services publics, les taxes foncières et les assurances s’ajoutent au fardeau financier mensuel d’un retraité. Le transport, la nourriture, les vêtements et les divertissements sont des coûts supplémentaires. Être capable de payer toutes ces dépenses avec un revenu fixe tout en disposant d’un coussin financier sont tous des facteurs permettant de déterminer les meilleurs États où prendre sa retraite. Le faible coût de la vie dans des États comme le Delaware, l’Indiana et l’Arizona facilite la vie confortable sans travailler.

Les retraités n’ont pas à négliger d’autres facteurs d’habitabilité s’ils choisissent de rester dans le Delaware, l’Indiana ou l’Arizona. Le bien-être, une mesure qui inclut à la fois la santé mentale et physique, examine la satisfaction globale à l’égard de la vie. L’Arizona s’est classé neuvième dans une enquête menée par Gallup et Healthways, à moins de deux points du premier État, Hawaï. Étant donné que les retraités ont généralement des besoins médicaux plus importants, le coût des soins de santé est un autre facteur majeur d’abordabilité. Dans le classement des États en matière d’accès à des soins médicaux de qualité, le Delaware, l’Indiana et l’Arizona se classent en bonne place, même s’ils ne figurent pas parmi les dix premiers.

Augmenter votre budget de retraite sans avoir à dépenser quelques centimes est une façon d’améliorer votre qualité de vie. Le Delaware, l’Indiana et l’Arizona possèdent des parcs nationaux et d’État, la plupart avec une entrée à prix réduit ou gratuite pour les retraités. En outre, l’Indiana compte de grandes et petites villes adaptées à tous les styles de vie, ainsi qu’une scène de golf florissante et un accès à la navigation de plaisance et à la pêche sur le lac Michigan. Si vous préférez la vie côtière, vous n’êtes jamais loin du rivage dans le Delaware, et la promenade de Rehoboth Beach offre d’excellentes vues et un charme désuet. Et en Arizona, les meilleurs endroits où vivre donnent accès à des sentiers de randonnée et à des musées.