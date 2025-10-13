L’usine qui peut mettre en danger votre assurance habitation et pourquoi

En ce qui concerne l’assurance habitation, vous pourriez penser que la seule plante ayant un impact serait un grand arbre dans les zones sujettes aux ouragans ou aux tornades. Les compagnies d’assurance habitation sont de plus en plus préoccupées – au point d’annuler la couverture – avec une seule plante, et ce n’est pas le chêne centenaire de votre jardin. Il s’agit du lierre, une plante historiquement utilisée pour embellir les maisons mais qui constitue désormais un obstacle à l’obtention d’une assurance.
Le lierre qui pousse sur votre maison peut faire ou défaire si votre maison peut être assurée et déterminer le montant de votre prime. Bien qu’il soit beau, le lierre nécessite beaucoup d’entretien et entraîne une multitude de problèmes, notamment des problèmes avec votre compagnie d’assurance, car les vrilles précoces de la plante peuvent endommager l’extérieur de votre maison. Même si vous êtes en mesure de souscrire une assurance, l’entreprise peut menacer de retirer la couverture si le lierre n’est pas retiré dans un certain délai. Les propriétaires, en particulier ceux qui ont du lierre sur leur maison depuis des décennies, pourraient se sentir aveuglés par une lettre soudaine par la poste concernant leur extérieur vert feuillu. Malgré les protestations de votre compagnie d’assurance, vous hésiterez peut-être à vous séparer de l’esthétique romantique et intemporelle du lierre, surtout si vous avez travaillé dur pour faire pousser ce lierre sur les murs de votre maison. Malheureusement, les compagnies d’assurance ont de bonnes raisons d’avoir une aversion pour le lierre.
Pourquoi les compagnies d’assurance détestent le lierre
Malgré sa beauté, le lierre peut nuire à votre maison, ce qui en fait un élément peu attrayant aux yeux d’une compagnie d’assurance. Sans entretien régulier, une plante grimpante comme le lierre poussera dans vos gouttières et les obstruera, entraînant des fuites d’eau à l’intérieur de votre maison. Le lierre pousse souvent sur les murs de briques, mais il peut emprisonner l’humidité contre eux, provoquant la dégradation et l’effritement du mortier entre les briques. Il peut également arracher le stuc de la maison et se frayer un chemin dans de minuscules fissures et sous le revêtement, émergeant soit dans votre maison, soit à l’intérieur de vos murs. Le lierre autorisé à pousser sur un toit soulèvera les tuiles, rendant votre maison vulnérable aux dégâts des eaux en cas de pluie.
Le fait que le lierre constitue ou non un danger immédiat pour l’intégrité structurelle de votre maison est souvent déterminé par votre climat, qui peut également éclairer la manière dont votre compagnie d’assurance aborde le problème. Les climats humides sont plus sujets aux dégâts des eaux, ce qui rend les compagnies d’assurance très vigilantes en matière de responsabilités, mais elles pourraient être plus disposées à laisser le lierre glisser dans un climat plus sec. Le type de lierre peut également influencer la décision d’une compagnie d’assurance, vous devriez donc reconsidérer la culture du populaire lierre anglais sur vos murs, même s’il est souvent recommandé comme plante facile à entretenir. Les plantes grimpantes agressives comme le lierre anglais sont plus dangereuses pour votre maison que les vignes indigènes comme la vigne vierge, qui est souvent recommandée comme alternative au lierre anglais.
Comment avancer avec ou sans votre lierre
Même si cela peut diminuer l’esthétique romantique de l’extérieur de votre maison, il est probablement préférable d’accepter la compagnie d’assurance et d’enlever le lierre. Si vous avez une grande maison ou une maison particulièrement recouverte de lierre, cela peut sembler une tâche impossible, mais si vous y allez lentement, vous pouvez retirer toutes les vrilles de votre maison. Vous devrez chercher autour de la base de votre maison et localiser les tiges sources, que vous couperez avec une tondeuse de jardin. Pour éviter d’abîmer l’extérieur de votre maison, attendez que le lierre meure naturellement afin de faciliter son démêlage de votre maison. Soyez doux lorsque vous éloignez les vignes de votre maison et déterrez les racines pour empêcher le lierre de repousser.
Si vous ne voulez vraiment pas vous séparer de votre lierre et que la compagnie d’assurance ne bouge pas, vous pouvez changer de compagnie d’assurance. C’est presque aussi ardu que d’enlever le lierre, mais cela vous permettra de conserver un élément qui embellit votre maison. Malgré les tracas, changer de compagnie peut en valoir la peine pour vous et peut même contribuer à réduire les paiements d’assurance de votre habitation.