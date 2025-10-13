L’usine qui peut mettre en danger votre assurance habitation et pourquoi

En ce qui concerne l’assurance habitation, vous pourriez penser que la seule plante ayant un impact serait un grand arbre dans les zones sujettes aux ouragans ou aux tornades. Les compagnies d’assurance habitation sont de plus en plus préoccupées – au point d’annuler la couverture – avec une seule plante, et ce n’est pas le chêne centenaire de votre jardin. Il s’agit du lierre, une plante historiquement utilisée pour embellir les maisons mais qui constitue désormais un obstacle à l’obtention d’une assurance.

Le lierre qui pousse sur votre maison peut faire ou défaire si votre maison peut être assurée et déterminer le montant de votre prime. Bien qu’il soit beau, le lierre nécessite beaucoup d’entretien et entraîne une multitude de problèmes, notamment des problèmes avec votre compagnie d’assurance, car les vrilles précoces de la plante peuvent endommager l’extérieur de votre maison. Même si vous êtes en mesure de souscrire une assurance, l’entreprise peut menacer de retirer la couverture si le lierre n’est pas retiré dans un certain délai. Les propriétaires, en particulier ceux qui ont du lierre sur leur maison depuis des décennies, pourraient se sentir aveuglés par une lettre soudaine par la poste concernant leur extérieur vert feuillu. Malgré les protestations de votre compagnie d’assurance, vous hésiterez peut-être à vous séparer de l’esthétique romantique et intemporelle du lierre, surtout si vous avez travaillé dur pour faire pousser ce lierre sur les murs de votre maison. Malheureusement, les compagnies d’assurance ont de bonnes raisons d’avoir une aversion pour le lierre.