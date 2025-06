Une chose que Mike Holmes de HGTV insiste pour passer une inspection de la maison

Bien que les codes du bâtiment varient d’une ville à l’autre, il existe des exigences clés qui sont courantes dans tout le pays. Holmes écrit sur son blog Make It Right, « La main courante devrait être en mesure de résister à une seule charge concentrée d’environ 200 livres, appliquée dans n’importe quelle direction à tout moment le long des mains courantes pour rencontrer le code. » Il souligne également que la transparence est essentielle lors du choix d’un entrepreneur sur lequel vous pouvez compter. Holmes explique dans son interview de Chicago Tribune, « Les constructeurs doivent construire avec de meilleurs produits, au-delà du code minimum – et ils doivent le promouvoir, se vanter. » Non seulement les mains courantes peuvent aider votre maison à passer son inspection, mais elles envoient également un message à l’acheteur dont votre maison a été prise en charge. Pour vous assurer en toute confiance, votre entrepreneur adhère à toutes les règles et réglementations, lisez les meilleurs conseils pour embaucher un entrepreneur de rénovation à domicile.

Holmes n’est pas le seul à insister sur l’importance de la conformité de la main courante. John Wessling, président de l’American Society of Home Inspecteurs et propriétaire de Wessling Home Inspection Services, a déclaré à Us News: « Les mains courantes manquantes aux côtés des étapes et des problèmes avec les decks sont des trouvailles courantes. » Les principaux entrepreneurs émettant des avertissements fréquents sur cette violation, la révision de votre code local est un must. C’est sans aucun doute l’une des nombreuses fonctionnalités qui pourraient détruire la valeur de votre maison. Pour vous assurer en toute confiance, votre entrepreneur adhère à toutes les règles et réglementations, lisez les meilleurs conseils pour embaucher un entrepreneur de rénovation à domicile.