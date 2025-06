Pourquoi 2025 verra moins de nouveaux modèles de voitures que jamais

Que vous soyez un aficionado de voiture ou simplement quelqu’un qui attrape les publicités occasionnelles, les modèles de voitures neufs sont passionnants. Même si vous n’êtes pas sur le marché pour un véhicule, il est toujours intéressant d’entendre parler des nouvelles fonctionnalités et de la technologie mise à jour que les constructeurs automobiles mettent sur le marché. Mais 2025 s’annonce pour avoir moins de nouveaux modèles de voitures sur le marché que jamais.

Combien de nouveaux modèles de voitures ne sont moins que les modèles de voitures sortent en 2025?

Bank of America publie une étude annuelle intitulée «Car Wars». Bien que l’événement lui-même ne soit que fin juin 2025, l’American International Automotive Dealers Association (AIADA) rapporte qu’il y a déjà été publié. Selon l’AIADA, l’un des analystes principaux a déjà distribué certains des chiffres de l’étude de cette année. Cet analyste, John Murphy, a déclaré aux journalistes que «nous nous attendons à ce que 159 modèles soient lancés au cours des quatre prochaines années… un déclin dramatique de plus de 200 l’année dernière.» Automotive News ajoute que sur ces 159 modèles qui sortent au cours des quatre prochaines années, seulement 29 d’entre eux devraient sortir cette année. Murphy a également noté que cette baisse des modèles de voitures neuves est principalement dans le secteur des véhicules électriques.

Pourquoi y a-t-il moins de nouveaux modèles de voitures cette année?

Dans le teaser qu’il a présenté, Murphy a émis l’hypothèse que «le tumulte causé par le ralentissement des taux d’adoption des véhicules électriques, des tarifs et des obstacles réglementaires fait que les constructeurs automobiles se retrouvaient dans leurs forces traditionnelles.» Certains de ces obstacles réglementaires pourraient prendre des années à régler. La Californie, par exemple, a adopté une législation exigeant que «toutes les ventes de nouveaux véhicules de passagers légers en Californie doivent être (zéro véhicules en émission) ZEVS d’ici 2035. Les zév incluent des véhicules électriques électriques et à pile à combustible.»

Cependant, cette loi est contestée au niveau fédéral et selon les questions de CAL, la question «est susceptible de devenir une bataille juridique et politique à enjeux élevés entre la Californie et l’administration Trump». Jusqu’à ce que les constructeurs automobiles soient sûrs des coûts des matériaux et quel type de réglementation sera codifié, il semble qu’ils reculent sur des carburants alternatifs.

Source

Bank of America «Car Wars»: les constructeurs automobiles tirent durement sur les véhicules électriques, tandis que les concessionnaires doivent appuyer sur le service perdu via Connectivity, American International Automotive Dealers Association, 2025.

Bank of America Car Wars: les constructeurs automobiles tirent durement sur les véhicules électriques, tandis que les concessionnaires doivent appuyer sur le service perdu via Connectivity, Automotive News, 2025.

Lois de l’électricité et incitations en Californie: exigence de vente de véhicules d’émission zéro léger (ZEV), Département américain de l’énergie.

Le Sénat américain bloque le mandat de la voiture électrique de la Californie lors du vote historique, Cal Matters, 22 mai 2025.

EN RAPPORT: