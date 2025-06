Toyota rappelle 440 000 véhicules sur un défaut d’éclairage de recul dangereux

La malheureuse nouvelle pour les propriétaires de Toyota: il y a un nouveau rappel qui peut vous avoir un impact. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) rapporte que des centaines de milliers de Toyotas ont des problèmes d’éclairage. Les propriétaires malchanceux ont des véhicules dangereux à conduire. Avec les systèmes d’éclairage des voitures qui fonctionnent mal, les véhicules sont moins visibles sur la route.

Découvrez si le vôtre est l’un des véhicules défectueux et comment remédier au problème s’il l’est.

Pourquoi Toyota se souvient-il de ces voitures?

Selon le Brief de la NHTSA, des centaines de milliers de Toyotas ont des problèmes d’éclairage. Les lumières inversées ne sont pas entièrement étanches et, par conséquent, «l’humidité peut entrer dans les assemblages de lumière inverse et provoquer une défaillance de la lumière».

Sans fonctionner des lumières inversées, votre voiture devient un danger. «La défaillance de la lumière inversée peut réduire la visibilité», prévient la NHTSA. Si les lumières ne fonctionnent pas, rien n’indique que vous êtes à l’envers, ce qui signifie que les piétons et autres véhicules peuvent ne pas rester à l’écart de vous. Votre risque d’être impliqué dans un accident de voiture augmente considérablement.

Quelles voitures Toyota sont rappelées pour des problèmes d’éclairage?

Ce rappel affecte 440 000 véhicules Toyota, y compris le::

2022 Tundra

2023 Tundra

2024 Tundra

2025 Tundra

2022 Hybride Tundra

2023 Hybride Tundra

2024 Hybride Tundra

2025 Tundra hybride Toyota enverra des lettres des propriétaires fin juin 2025. Si vous possédez l’un des véhicules Toyota sur la liste, gardez un œil sur votre boîte aux lettres pour confirmer si votre voiture a besoin de réparation. Pendant que vous attendez d’entendre, soyez extrêmement prudent lorsque vous conduisez votre véhicule et minimisez le meilleur de vos capacités, le temps que vous devez conduire à l’envers.

Comment Toyota résoudra-t-il le problème?

Toyota «Les concessionnaires remplaceront les deux assemblages d’éclairage inversé et répareront gratuitement les harnais de fil si nécessaire.» Jusqu’à ce que vous ayez réparé votre véhicule, soyez plus diligent lorsque vous conduisez, et surtout en inversant. Vous n’aurez pas d’indicateurs d’éclairage, vous devrez donc vous fier aux signaux de main pour communiquer que vous inversez.

Si vous avez d’autres questions ou si vous ne souhaitez pas attendre que la lettre confirme si vous avez ou non l’un des véhicules affectés, vous avez quelques options. Vous pouvez contacter le service client de Toyota au 1-800-331-4331. Clarifiez que vous posez des questions sur les numéros de rappel 24 TB06 et 24TA06. Vous pouvez également contacter la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 1-888-327-4236. Leur nombre pour ce rappel est de 25V322000.

