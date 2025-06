Comment démarrer les graines à l’intérieur en 8 étapes simples

Apprenez les conseils, les matériaux et les techniques essentiels pour démarrer les graines à l’intérieur pour votre potager le plus réussi à ce jour.

La plantation de graines semble basique, et c’est le cas. Saleté. Eau. Graines. Cependant, les options doivent être prises en compte et certaines connaissances doivent être appliquées pour un succès garanti et une diminution des échecs sous la forme de germes dignes d’aller dans votre cour et de mûrir à la récolte.

Le démarrage des graines à l’intérieur a des avantages pour différentes raisons. Certains légumes, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, le brocoli, le chou-fleur, le chou, les choux de Bruxelles, le chou frisé, la laitue, le céleri, les concombres, la courge estivale et la plupart des herbes, sont appelées «Plantes tendres» Parce qu’ils ne peuvent pas tolérer les températures froides. D’autres légumes, comme les artichauts, les aubergines et les poivrons, nécessitent une longue saison de croissance et bénéficieront d’être lancés à l’intérieur pour maximiser le temps de récolte. Se chevauchant avec une partie de ce qui précède, certains de ces légumes ont un développement radiculaire plus lent, comme les poivrons, les aubergines, le chou-fleur et le céleri. Le démarrage de ces intérieur permet un temps de croissance plus de croissance et les rend plus susceptibles de réussir lorsqu’ils sont plantés dans le potager.

Il y a aussi des plantes qui ne transplantent pas bien et sont mieux démarrées dans le jardin (ou à l’extérieur dans des conteneurs plus grands). Il s’agit notamment de concombres, de melons, de citrouilles et de courges. Ceux-ci sont tous tendres, cependant, alors s’abstenir de les semer à l’extérieur tandis que le gel est toujours une menace.

Quelle que soit la raison, la plupart des plantes et légumes ne peuvent gagner qu’en commençant à l’intérieur. Recherchez la plante et les graines spécifiques lorsque vous développez votre pouce vert. Voici les étapes pour démarrer vos graines, ainsi que quelques conseils pour avoir une récolte abondante directement dans votre arrière-cour, peut-être en commençant par votre sous-sol ou votre fenêtre de cuisine. Bravo à votre pouce vert!

Quand démarrer les graines à l’intérieur

J’ai fourni une référence pour commencer les graines à l’intérieur pour certains de mes légumes préférés. Voici les temps nécessaires pour que chaque graine se transforme en une plante transplantable pour le début de la saison de croissance extérieure.