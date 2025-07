Playbook de Lawn Care: Comment suralimenter votre cour cette saison

Prendre soin d’une pelouse et d’une cour pour la première fois peut être passionnant, en particulier pour les nouveaux propriétaires. Cependant, le manque d’outils et de savoir-faire nécessaires peut être un défi. C’était moi quand j’ai acheté ma première maison. J’avais toujours loué et je ne savais rien, et je n’avais pas d’outils de pelouse. Au début, je me sentais un peu dépassé, mais à chaque saison, j’ai gagné plus de confiance, de connaissances et d’outils.

Si vous êtes nouveau dans les soins de pelouse, ne paniquez pas. Il est tout à fait normal de commencer sans toutes les réponses. Lisez la suite pour notre guide de soins de la pelouse pour débutant, avec des conseils d’experts de trois professionnels: Joe Churchill de Reinders, Matt Cameron de CMS Landscaping et Tylor Harrington de Berkshire Turfgrass Specialists.

Outils et matériaux

Lorsque vous commencez avec les soins de pelouse, vous aurez besoin de quelques outils de base.

Tondeuse à gazon: Push Mowers est idéal pour les petites pelouses, tandis qu’un tracteur à conduite est meilleur pour les grands.

Push Mowers est idéal pour les petites pelouses, tandis qu’un tracteur à conduite est meilleur pour les grands. STRING TRMMINT: Utilisez une coupe-chaîne pour les bords de la pelouse. Des options électriques, de batterie et de gaz sont disponibles.

Utilisez une coupe-chaîne pour les bords de la pelouse. Des options électriques, de batterie et de gaz sont disponibles. Râteau: Les râteaux de jardin sont parfaits pour nettoyer les feuilles et les débris de la pelouse. Pour une folie, prenez un souffleur de feuilles.

Les râteaux de jardin sont parfaits pour nettoyer les feuilles et les débris de la pelouse. Pour une folie, prenez un souffleur de feuilles. Pelouse épandeur: Utilisées pour répandre les engrais, les herbicides et les graines de gazon, les pelouses sont fréquemment utilisées tout au long de la saison de soins aux pelouses.

Utilisées pour répandre les engrais, les herbicides et les graines de gazon, les pelouses sont fréquemment utilisées tout au long de la saison de soins aux pelouses. Tuyau: Un outil indispensable avec une myriade d’utilisations, un tuyau de haute qualité vaut le coût supplémentaire.

Un outil indispensable avec une myriade d’utilisations, un tuyau de haute qualité vaut le coût supplémentaire. Arroseur: Investissez dans un arroseur ou deux (ou plus, selon la taille de votre pelouse). Il y a beaucoup de types à choisir. « Je ne peux pas dire qu’un type de gicleurs est meilleur que les autres », dit Churchill, « mais assurez-vous de correspondre à l’arroseur à la taille et à la forme de votre pelouse. »

Investissez dans un arroseur ou deux (ou plus, selon la taille de votre pelouse). Il y a beaucoup de types à choisir. « Je ne peux pas dire qu’un type de gicleurs est meilleur que les autres », dit Churchill, « mais assurez-vous de correspondre à l’arroseur à la taille et à la forme de votre pelouse. » Aérateur: Vous voudrez aérer au moins une fois par saison. Pensez à en louer un dans votre quincaillerie locale.

Vous voudrez aérer au moins une fois par saison. Pensez à en louer un dans votre quincaillerie locale. Équipement de protection: N’oubliez pas les articles de protection personnelle comme les gants, la protection auditive et les lunettes de protection.

Préparer le printemps et l’été

Au printemps, nettoyez les débris ou les feuilles à partir des mois d’hiver, puis fertilisez et ajoutez des herbicides pré-émergents. Des endroits minces ou nus peuvent être surévalués au printemps, mais «si vous vous semenez au printemps, les graines émergeront toujours plus lentement», dit Churchill, notant que cela pourrait nécessiter un peu plus d’attention en conséquence. L’eau régulièrement pendant l’été, poursuivez les efforts de gestion des mauvaises herbes et aéré le sol.

Nage

Étalez les graines au printemps ou à l’automne, pas pendant l’été. Choisissez toujours les graines de graminées appropriées pour votre climat. Râteau pour desserrer le sol et étaler uniformément les graines avec un épandeur de pelouse. Râteau doucement les graines dans le sol, puis arroser régulièrement pour garder les graines humides mais pas détrempées pendant quelques semaines.

Fauchage

Images Romaset / Getty

Gardez les lames de la tondeuse tranchantes en affûtant une ou deux fois par saison. Réglez la hauteur de coupe de votre tondeuse entre 3 et 4 pouces. pour les herbes de saison fraîche ou 2 à 3 pouces. pour les graminées de saison chaude.

Alternativement, vous pouvez suivre la règle «1/3» de Cameron, ce qui signifie ne couper que 1/3 de la lame lorsque vous tondez. Il recommande également des coupures de pontage au lieu de les mettre en empoteur pour retourner les nutriments dans le sol.

Arrosage

Visez à arroser environ deux fois par semaine, de préférence le matin. «Essayez de rester à l’écart de l’arrosage à midi, lorsque les températures ambiantes sont chaudes, et cela peut être venteux», explique Churchill. Visez à donner à votre pelouse 1 à 1 1/2 pouces d’eau par semaine, mais sachez que ce montant peut être ajusté. «Il existe de nombreux facteurs qui déterminent si et quand votre pelouse a besoin d’eau», explique Churchill, y compris les températures diurnes, les types de pelouse et les récentes quantités de précipitations.

Engrais

Choisissez la bonne engrais pour votre type de pelouse, puis étalez-la uniformément avec un épandeur de pelouse. Dans les climats plus frais, fertilisez au printemps et à l’automne. Dans les climats plus chauds, ajoutez de l’engrais à la fin du printemps ou de l’été. Lisez toujours les instructions et suivez-les attentivement. La surfertilisation peut tuer votre pelouse ou conduire à des taches jaunes. Il est temps que vous répandiez l’engrais juste avant une pluie ou de l’eau soigneusement immédiatement après.

Crabe et mauvaises herbes

La gestion régulière des mauvaises herbes favorise une pelouse plus saine et aide à garder les mauvaises herbes sous contrôle. «Un solide stand de gazon rivalisera avec les mauvaises herbes», explique Harrington, empêchant la germination des mauvaises herbes. Le crabe, qui apparaît à la fin du printemps ou au début de l’été, peut être empêché avec un herbicide pré-émergent en milieu de ressort. Les mauvaises herbes à feuilles larges comme les pissenlits, le trèfle et les épluches doivent être traitées avec de l’herbicide au printemps. Les mauvaises herbes herbeuses sont mieux gérées par l’élimination manuelle et les herbicides ciblés.

Plaques brunes

L’herbe brune indique de l’herbe morte, mais l’identification de la cause est la clé pour la réparer.

Urine pour animaux de compagnie: Diluer les taches d’urine avec de l’eau de tuyau pour éviter les taches brunes.

Diluer les taches d’urine avec de l’eau de tuyau pour éviter les taches brunes. Arrosage incorrect: Par temps sec, l’eau profondément chaque semaine.

Par temps sec, l’eau profondément chaque semaine. Problèmes fongiques: Traitez les parcelles brunes causées par des champignons, qui peuvent survenir à partir d’un enrafrage exagéré avec un fongicide.

Traitez les parcelles brunes causées par des champignons, qui peuvent survenir à partir d’un enrafrage exagéré avec un fongicide. PESTS: Les larves dans le sol peuvent souligner votre pelouse et conduire à des taches brunes, mais peuvent être traitées avec un tueur de plantes.

Les larves dans le sol peuvent souligner votre pelouse et conduire à des taches brunes, mais peuvent être traitées avec un tueur de plantes. Clippings de pelouse: «Les coupures de presse et les débris excessives peuvent créer des problèmes comme l’accumulation de chaume ou les taches mortes», dit Cameron, donc seulement tondre l’herbe sèche et le sac de longues coupures.

Une fois les taches brunes corrigées, ratissez l’herbe morte et la réensemence à l’automne.

Entretien automne et hivernal

À l’automne, ratissez et retirez les feuilles tombées de votre pelouse avant l’hiver. Louer un aérateur et aérer l’ensemble de la pelouse, que Cameron présente l’une des pratiques de soins à la pelouse les plus importantes. N’oubliez pas de sureserser et de l’eau à l’automne également, pour aider votre pelouse à émerger sain et fort au printemps.

Sur les experts