Construisez votre propre kegerator en moins d’une journée

Respirez une nouvelle vie dans ce vieux réfrigérateur en le transformant en kegerator bricolage, l’ajout parfait à tout lieu de rencontre.

Vous cherchez un moyen simple de servir beaucoup de bière froide, de bière de haut niveau ou de racine? Eh bien, que diriez-vous de construire un Kegerator bricolage? Un kegerator est un réfrigérateur conçu pour contenir et distribuer des fûts. Il maintient les fûts froids et comprend un système qui permet une coulée facile. Ce système utilise du dioxyde de carbone (CO2) pour aider à pousser la bière du fût dans votre verre. Avoir un Kegerator est livré avec un tas d’avantages. D’une part, c’est beaucoup moins cher que d’acheter constamment des paquets de canettes ou de bouteilles en aluminium. De plus, les fûts gardent vos boissons fraîches plus longtemps. Ils sont également meilleurs pour l’environnement et super pratique.

Vous aurez besoin d’un réfrigérateur, du kit de conversion de Kegerator DIY, 5 lb. Tank CO2 et un baril.

Je suggère de trouver un réfrigérateur d’occasion et fiable. Certains bons endroits pour regarder sont Craigslist, Facebook Marketplace et les magasins d’appareils utilisés. Le réfrigérateur que j’ai trouvé provenait d’un magasin de sortie d’occasion et a été légèrement rayé, donc je l’ai obtenu à un prix avantageux. Il est venu avec un congélateur sur le dessus, ce qui est très pratique pour stocker des tasses réfrigérées.

J’ai trouvé un kit de conversion de Kegerator en ligne, mais toutes les pièces dont vous aurez besoin peuvent également être trouvées dans la plupart des magasins locaux de fournitures de brassage. Le kit est livré avec une poignée de robinet, une tête de robinet, une tige, un assemblage de noix hexagonale, une rondelle en caoutchouc noir, une ligne de bière, un coupleur de baril (Sankey), une ligne d’air et un régulateur de CO2 à double calibre.

Un réservoir complet de cinq livres de CO2 de qualité alimentaire est également nécessaire. Dans ma région, TrueBrü Homebrew peut fournir des réservoirs de CO2 pleins et vides, mais si vous ne trouvez pas un tel endroit à proximité, essayez de contacter un distributeur de gaz industriels et médicaux.

