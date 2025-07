Comment calculer le coût de votre terrasse

Si vous prévoyez de construire un nouveau jeu, il y a deux choses dont vous devez absolument vous souvenir. La première consiste à vérifier auprès de votre service de construction local pour savoir si vous devez demander un permis (vous le faites probablement), et le second consiste à établir une liste de matériaux afin que vous puissiez budgétiser le projet. Les prix du bois peuvent ne pas subir la forte augmentation qu’ils étaient il y a quelques années, mais ils sont toujours élevés, et personne n’apprécie le choc d’un projet de loi inattendu une fois qu’un projet a été achevé.

Chaque grand projet de terrasse que j’ai jamais réalisé a eu sa part de pépins et des changements de conception spontanée qui font de l’estimation des coûts initiaux exactement cela – une estimation. Les conditions de sol irrégulières, le terrain en pente et d’autres facteurs ont tendance à rendre les coûts de main-d’œuvre variables, mais ces coûts n’ont pas d’importance si vous construisez le pont vous-même. Tant que vous connaissez les dimensions du pont et que vous êtes clair sur le type de terrasse que vous allez utiliser, les coûts des matériaux doivent être assez prévisibles.

Voici la stratégie que j’utilise pour établir une liste de matériaux pour un projet de terrasse.

Calcul du coût de la plate-forme

Le choix du matériel de terrasse affecte considérablement le coût du pont. Si vous avez un budget, vous voudrez probablement aller avec du pin ou du sapin traité à la pression (2 $ – 5 $ PSF), ce qui est le choix le moins cher, mais si l’argent n’est pas un objet, vous pouvez être attiré par des matériaux premium comme l’IPÉ, le tigerwood ou d’autres variétés de bois exotiques (7 à 20 $ psf). Les termes en PVC composites et purs de fournisseurs tels que Trex, Axek / Timbertech et Fiberon sont des options de milieu de gamme (5 $ à 22 $ PSF). Les bois tendres résistants à la pourriture comme le séquoia et le cèdre, qui sont des favoris pérennes, sont un peu moins chers que les composites.

Les matériaux de terrasse sont généralement au prix du pied carré, mais si vous optez pour le séquoia ou le cèdre, vous les trouverez probablement au prix du pied linéaire dans la cour à bois. En supposant que ce sont des planches de terrasse standard de 6 pouces, il est facile de convertir le prix par pied linéaire au prix par pied carré. Doublez-le. Cela fonctionne car il faut deux planches de 6 pouces (qui mesurent en fait 5 1/2 pouces de large) pour faire une largeur d’un pied (en comptant les lacunes entre les planches). De même, si vous rencontrez des planches de 4 pouces au prix du pied linéaire, triplez le prix pour déterminer le prix par pied carré.

Après avoir déterminé le prix par pied carré de votre matériel de terrasse choisi, tout ce que vous avez à faire maintenant pour estimer le coût total de terrasse est de mesurer la zone du pont en pieds carrés et de multiplier ce nombre par le coût par pied carré de votre matériel de terrasse. Je mets toujours à 10% à la superficie totale en pieds carrés pour tenir compte de la réduction des déchets.

Exemple: Supposons que je prévois de construire un deck de séquoia de 10×10 pieds. Redwood coûte actuellement 2,24 $ par pied linéaire dans ma cour à bois locale, donc le coût par pied carré est de 4,48 $. Étant donné que la zone du pont est de 100 pieds carrés et ajoutant un excédent de 10%, le terrasse coûtera 492,80 $.

Calcul du coût du bois de fondation

Il y a beaucoup moins de choix en ce qui concerne les poteaux, les poutres et les solives pour un deck; En fait, les seules options réalistes sont le pin ou le sapin traité sous pression. Vous pouvez construire les bases avec du séquoia naturel ou du cèdre, mais le coût serait plus élevé, et le pont ne durerait pas aussi longtemps. Les pièces en contact avec le sol seraient particulièrement sujettes à la pourriture, mais vous n’aurez pas ce problème avec le bois traité à la pression qui est évalué pour le contact au sol.

Le bois traité par la pression dimensionnel est toujours vendu par le pied linéaire, et il n’y a pas de truc spécial impliqué dans le calcul du coût total. Additionnez simplement les longueurs de chaque dimension dont vous avez besoin (4×4 ou 4×6 pour les poteaux et les poutres et les 2×8 pour les solives) et multipliez cela par le prix per linéaire chargé par votre fournisseur. J’ai un compte de l’entrepreneur dans la cour à bois, donc j’obtiens une remise de 10%, ce qui permet d’économiser un montant considérable pour un grand projet. Si vous n’êtes pas admissible à une remise, vous avez peut-être un ami entrepreneur qui achètera le bois pour vous.

Escaliers, garde-corps et garniture

Le code nécessite n’importe quel pont à plus de 30 pouces au-dessus du sol pour avoir une balustrade, et si votre pont est suffisamment haut pour avoir besoin d’une balustrade, il a généralement besoin d’escaliers. Fascia Trim n’est pas une nécessité, mais vous le voudrez peut-être pour des raisons esthétiques. Le coût du bois pour ces fonctionnalités n’est pas insignifiant, alors n’oubliez pas de l’inclure dans votre liste de matériaux.

Vous avez besoin d’un bois traité à la pression pour les attaches d’escalier (généralement des 2×12), mais pas pour les marches, les balustrades ou les garnitures. Le séquoia naturel ou le cèdre, les composites et même le vinyle sont des options. Pour calculer le coût, déterminez la longueur totale de chaque dimension dont vous avez besoin en pieds (4×4 pour les poteaux, 2x4s et 2×6 pour les balustrades, 2×2 pour les balustres et les 1×4 ou 1×6 pour les garnitures) et se multiplier par le prix par oéton linéaire. Encore une fois, j’ajoute toujours un dépassement de 10% pour les déchets.

Matériel et attaches

Lorsque vous assemblez la fondation, vous aurez besoin de porte-poteaux, de cintres et de boulons. Ils ne sont pas bon marché, mais vous pouvez économiser de l’argent en achetant certains d’entre eux en vrac. Un cintre de solive, par exemple, coûte environ 2 $, mais beaucoup de 100 coûtent moins de 100 $. N’oubliez pas d’inclure ces nécessités structurelles dans votre liste de matériaux.

Vous aurez également besoin de vis pour assembler les fondations et fixer les planches de terrasse. Si vous installez des termes composites, vous pouvez préférer les attaches cachées. Les deux types de fixations sont moins chers lorsque vous les achetez en vrac, il est donc généralement plus économique d’acheter plus que vous ne le pensez. Cela ne fera pas de mal d’avoir quelques attaches supplémentaires à portée de main lorsque vous devez effectuer des réparations.

N’oubliez pas ces résultats accidentels

Outre le coût du bois et des fixations, vous aurez un certain nombre de coûts supplémentaires prévisibles. Ceux-ci pourraient inclure: